Thursday, 19 June 2025, 13:14 HKT/SGT Share: 实践社会责任守护生命价值 上海福寿园连续三届蝉联「全国文明单位」荣誉称号背后的故事

时间:2025-06-18 来源:中国社会报 本报记者朱婕妤 香港,2025年6月19日 - (亚太商讯) - 近日, 全国精神文明建设表彰大会在北京召开, 会议表彰了第七届全国文明城市、文明村镇、文明单位, 第三届全国文明家庭、文明校园和第九届国道德模范。上海福寿园实业发展有限公司(以下简称福寿园)获继续保留「全国文明单位」荣誉称号,这已是福寿园连续三次蝉联该荣誉。 沉甸甸的荣誉背后,是福寿园不断深化产业文明创建,致力于为民众、为社会提供专业殡葬服务、推动产业创新、实践社会责任的持续努力。 公益托底,让生命更有尊严 长久以来, 福寿园秉承「以人为本, 文化为根」的企业理念, 为逝者和家属提供温情、多元和个人化的安葬服务。其推出的「千元身后事」公益花 葬项目, 仅需980元就提供涵盖殡仪服务、公墓服务和安葬服务等一整套殡葬服务。此外, 家属还可申领1,000元的上海市节地生态安葬补贴, 从而真正 现「0元殡葬」。 福寿园总经理范军介绍, 此计画自去年12月推广以来, 已有1,498位上海已故市民采取这种与自然共融的生态安葬方式。福寿园在普惠性、基础性 兜底性安葬服务上持续探索创新,积极推广文明节俭、绿色生态的殡葬新风尚,让优质殡葬服务惠及更多百姓。 创新引领,树立产业发展新标杆 「过去我们在做物理意义上的'留', 比如做墓碑、碑文等; 现在我们在做数字意义上的'留', 透过科技、数字人等手段, 留下逝者的信息与场景。」 寿园执行董事兼长王计生说, 殡葬业正经历从处理身后事到传承着生命文化的质变, 承担着守护总裁王计生说, 殡葬业正经历从处理身后事到传承着生文化的质变,承担着守护生命价值的使命。福寿园始终走在殡葬业创新发展的前沿,要把「记号做美、记载做厚、纪念做长」。 建园之初, 福寿园便提出「墓园变公园」的创新理念, 将传统的墓园打造成充满生机与纪念意义的生命文化空间。漫步园区, 这里绿树成荫、花香 溢,每一处景观都蕴含着对生命的敬意。 跨入数位时代, 福寿园更是率先推出线上纪念场景、AI数位人科技服务、数位礼葬等创新服务, 为治丧群众提供更智慧、人性化的生命服务体验。 些创新举措,不仅提升了服务品质,更契合了殡葬业发展方向。 公益担当,传递社会温暖与力量 积极履行社会责任,是福寿园文明建设的重要内涵。 本着文化建园、传递温暖的理念, 福寿园建立了全国首座劳模丰碑园, 为市级以上已故劳模及其配偶免费提供室内葬; 建立了遗体捐献者纪念碑, 年举办纪念活动, 弘扬无私奉献精神; 为"癌康俱乐部"成员等群体举办集体捐赠者纪念碑, 每年举办纪念活动, 弘扬无私奉献精神; 为"癌康俱乐部"成员等群体举办集体花坛葬礼;创立了关爱港哀伤家庭的星星哀伤家庭。其中,「星星港」组织的汶川地震心理救援计画曾荣获「中华慈善奖」。 此外, 福寿园也建造了上海新四军纪念广场、山东老战士纪念广场等, 使其成为传承红色基因、弘扬革命精神的重要地点。这些公益计画不仅服务 特定群体,也向社会传递了守望相助的正能量。 https://www.mca.gov.cn/n152/n166/c1662004999980005589/content.html

实践社会责任守护⽣命价值 - 上海福寿园连续三届蝉联「全国⽂明单位」荣誉称号背后的故事 - 中华⼈⺠共和国⺠政部 文明传承,打造生命教育新阵地 积极拓展墓园功能, 努力打造传承文明、弘扬美德的生命教育基地, 这是福寿园孜孜以求的。福寿园透过举办「先贤与城市记忆」系列论坛、编 「百姓家史」丛书等活动,挖掘并传播城市历史文化,让先贤的精神得以延续,也让一般百姓的故事得以传扬。 福寿园也创立了纪念先烈、先贤群体的人文纪念馆, 成立了中共党史人物研究中心、人文纪念研究所等机构, 深化生命教育和爱国教育。业界专家 示,这些工作丰富了生命教育的内涵,让文明的火种照亮大众心灵。 三度登顶,是里程碑更是起跑线 连续三届蝉联"全国文明单位",是对福寿园过往成绩的认可,更是对未来发展的鞭策。 范军表示, 福寿园未来将持续深化产品与服务品质,以责任承担回馈社会: 在生命服务领域探索更多创新模式; 在公益事业上加大投入, 惠及更多体;在文明传承方面,透过丰富活动和项目,弘扬中华优秀传统文化,为推动产业健康发展和谐建构和谐社会贡献更大力量。



话题 Press release summary



部门 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network