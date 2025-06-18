时间：2025-06-18 来源：中国社会报 本报记者朱婕妤

香港，2025年6月19日 - (亚太商讯) - 近日， 全国精神文明建设表彰大会在北京召开， 会议表彰了第七届全国文明城市、文明村镇、文明单位， 第三届全国文明家庭、文明校园和第九届国道德模范。上海福寿园实业发展有限公司（以下简称福寿园）获继续保留「全国文明单位」荣誉称号，这已是福寿园连续三次蝉联该荣誉。

沉甸甸的荣誉背后，是福寿园不断深化产业文明创建，致力于为民众、为社会提供专业殡葬服务、推动产业创新、实践社会责任的持续努力。

公益托底，让生命更有尊严

长久以来， 福寿园秉承「以人为本， 文化为根」的企业理念， 为逝者和家属提供温情、多元和个人化的安葬服务。其推出的「千元身后事」公益花 葬项目， 仅需980元就提供涵盖殡仪服务、公墓服务和安葬服务等一整套殡葬服务。此外， 家属还可申领1,000元的上海市节地生态安葬补贴， 从而真正 现「0元殡葬」。

福寿园总经理范军介绍， 此计画自去年12月推广以来， 已有1,498位上海已故市民采取这种与自然共融的生态安葬方式。福寿园在普惠性、基础性 兜底性安葬服务上持续探索创新，积极推广文明节俭、绿色生态的殡葬新风尚，让优质殡葬服务惠及更多百姓。

创新引领，树立产业发展新标杆

「过去我们在做物理意义上的'留'， 比如做墓碑、碑文等； 现在我们在做数字意义上的'留'， 透过科技、数字人等手段， 留下逝者的信息与场景。」 寿园执行董事兼长王计生说， 殡葬业正经历从处理身后事到传承着生命文化的质变， 承担着守护总裁王计生说， 殡葬业正经历从处理身后事到传承着生文化的质变，承担着守护生命价值的使命。福寿园始终走在殡葬业创新发展的前沿，要把「记号做美、记载做厚、纪念做长」。

建园之初， 福寿园便提出「墓园变公园」的创新理念， 将传统的墓园打造成充满生机与纪念意义的生命文化空间。漫步园区， 这里绿树成荫、花香 溢，每一处景观都蕴含着对生命的敬意。

跨入数位时代， 福寿园更是率先推出线上纪念场景、AI数位人科技服务、数位礼葬等创新服务， 为治丧群众提供更智慧、人性化的生命服务体验。 些创新举措，不仅提升了服务品质，更契合了殡葬业发展方向。

公益担当，传递社会温暖与力量

积极履行社会责任，是福寿园文明建设的重要内涵。

本着文化建园、传递温暖的理念， 福寿园建立了全国首座劳模丰碑园， 为市级以上已故劳模及其配偶免费提供室内葬； 建立了遗体捐献者纪念碑， 年举办纪念活动， 弘扬无私奉献精神； 为"癌康俱乐部"成员等群体举办集体捐赠者纪念碑， 每年举办纪念活动， 弘扬无私奉献精神； 为"癌康俱乐部"成员等群体举办集体花坛葬礼；创立了关爱港哀伤家庭的星星哀伤家庭。其中，「星星港」组织的汶川地震心理救援计画曾荣获「中华慈善奖」。

此外， 福寿园也建造了上海新四军纪念广场、山东老战士纪念广场等， 使其成为传承红色基因、弘扬革命精神的重要地点。这些公益计画不仅服务 特定群体，也向社会传递了守望相助的正能量。

https://www.mca.gov.cn/n152/n166/c1662004999980005589/content.html

实践社会责任守护⽣命价值 - 上海福寿园连续三届蝉联「全国⽂明单位」荣誉称号背后的故事 - 中华⼈⺠共和国⺠政部

文明传承，打造生命教育新阵地

积极拓展墓园功能， 努力打造传承文明、弘扬美德的生命教育基地， 这是福寿园孜孜以求的。福寿园透过举办「先贤与城市记忆」系列论坛、编 「百姓家史」丛书等活动，挖掘并传播城市历史文化，让先贤的精神得以延续，也让一般百姓的故事得以传扬。

福寿园也创立了纪念先烈、先贤群体的人文纪念馆， 成立了中共党史人物研究中心、人文纪念研究所等机构， 深化生命教育和爱国教育。业界专家 示，这些工作丰富了生命教育的内涵，让文明的火种照亮大众心灵。

三度登顶，是里程碑更是起跑线

连续三届蝉联"全国文明单位"，是对福寿园过往成绩的认可，更是对未来发展的鞭策。

范军表示， 福寿园未来将持续深化产品与服务品质，以责任承担回馈社会： 在生命服务领域探索更多创新模式； 在公益事业上加大投入， 惠及更多体；在文明传承方面，透过丰富活动和项目，弘扬中华优秀传统文化，为推动产业健康发展和谐建构和谐社会贡献更大力量。

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