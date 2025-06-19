《周游记3》斩获收视十二连冠！巨星传奇IP生态与商业价值双赢



香港，2025年6月18日 - (亚太商讯) - 6月15日，由巨星传奇与浙江卫视联合出品、魔胴西西里咖啡独家冠名的户外实境互动综艺《周游记3》完美收官。这档以"无脚本、无人设、无规则"收获诸多好评的综艺，开播三季以来热度居高不下，本季节目收视率更是连续十二期稳居CSM71城省级卫视同时段综艺收视第一，全季节目全网累计收获375个热搜、节目相关话题曝光量超41亿。其中，微博主话题#周游记#阅读量突破22亿，主话题词三季累计阅读量超37.7亿；共计56个热搜单话题在榜超10小时，形成全季热搜累计在榜时长超1220小时的长尾传播效应。在优酷平台，节目稳居免费综艺热度榜、旅行综艺热度榜等多个榜单TOP1。《周游记3》不管是社交媒体热度还是观众互动参与度，均创三季新高，仅微博单一平台话题阅读量就超过前两季之和，折射出节目本身叙事能力和文化影响力的全面升级。 本季节目，"J式之旅"发起人周杰伦，与刘畊宏、林暐恒、杜国璋、蔡威泽、方建德、陈冠廷、陈冠霖组成周游团，用一站站真实的风景与动人的故事，构建起独属于"J式旅行"的情感连接，为节目贡献了诸多高光时刻。全新加入的刘畊宏为节目注入了新鲜活力，他与周杰伦的默契互动创造了诸多精彩看点：无论是希腊街头带领外国友人跳《本草纲目》健身操，还是在广东共同体验咏春拳与舞狮等传统文化，都让节目增添了别样趣味。 《周游记3》以寻找"华人之光"为题，着重展示在各个行业中海外华人的奋斗代表、艺术家等群体，足迹遍布意大利、希腊、沙特阿拉伯等地，寻访网球名将张之臻、歌剧新星王亢、咖啡拉花世界冠军胡仲华，以及众多非遗传承人。通过他们的奋斗故事，节目生动诠释了"热爱无国界"的华人之光，展现了全球化背景下华人身份认同的多元与力量。本季节目不再仅仅是明星好友的随性游玩，而是成功蜕变为一场有温度、有深度、有共鸣的文化探索。 本季《周游记3》在保持"无脚本、无人设、无规则"的随性拍摄风格基础上，进一步升级了节目的"松弛感"旅行美学。节目以更快的叙事节奏和更丰富的转场设计，带领观众穿梭于各地市集、街头美食等生活化场景，既呈现了深度的城市文化探索，又提供了实用的旅行指南。节目收官之旅中，周游团与中国青年舞蹈家梁岱青、广西少数民族原生态民歌演唱组合"梢丽组合"进行了一场壮族文化交流会，"山歌×流行"的跨界融合也展现了少数民族文化的独特魅力。 随着节目热度持续走高，《周游记3》背后的赞助商也受到了广泛关注。据了解，《周游记3》由魔胴西西里咖啡独家冠名，支付宝战略合作，ADATA、恩雅赛博吉他、爱吃鲜摩人、VIVICYCLE等品牌特约赞助，沙特阿拉伯旅游局、澳大利亚旅游局特别支持。本季节目吸引多元品牌强势支持，内容IP商业化价值得到全面释放。纵观过往综艺市场，明星个人定制类节目往往陷入"叫好不叫座"的困境--即便坐拥顶流明星的天然号召力和忠实粉丝的强力应援，却始终难以突破圈层壁垒，实现真正意义上的全民爆款，此次《周游记3》背后的打造者巨星传奇无疑为明星IP商业化运营塑造了标杆案例。 区别于艺人经纪公司，巨星传奇致力于围绕不同艺人的特性塑造自有品牌，对于明星IP的商业价值开发也坚持长线开发思路。在本季节目背后，巨星传奇凭借精品内容IP实现商业闭环再升级。业内人士指出：《周游记》背后的商业逻辑是巨星传奇通过节目吸引到品牌赞助及实现节目版权收入的同时，节目亦可以赋能自有IP及品牌以带动新零售产品的销售，依靠艺人的影响力及直播电商、私域等全域渠道推广产品，将IP的流量转化为产品的销量，形成了完整的商业化闭环，充分体现了其运营模式的优越性。 《周游记3》的热播与商业变现，标志着巨星传奇"IP赋能新零售"模式已趋成熟。在内容与消费深度融合的赛道中，这种以IP为核心、全域营销为驱动的商业闭环，不仅提升了明星IP的长尾价值，更为行业探索出了一条可持续的变现路径。



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