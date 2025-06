Wednesday, 18 June 2025, 13:36 HKT/SGT Share: 共筑“AI时代数据大脑” 百望股份与港科大重塑金融决策与宏观预测格局

香港,2025年6月18日 - (亚太商讯) - 近日,数据智能领军企业百望股份与国际顶尖研究型学府香港科技大学正式签署战略合作协议,依托由港府支持香港科技大学主导成立的香港生成式人工智能研发中心(HKGAI)及HKGAI V1成果,聚焦数据智能全球化,双方将在金融智能体、宏观经济研究、实物资产证券化等领域展开深度合作,用真实交易数据重建经济预测模型,共同打造"AI时代的数据大脑",推动金融决策与宏观预测范式革新。 作为中国数据智能领域的头部企业,百望股份拥有覆盖千万级企业用户的庞大生态网络,沉淀了海量、高频、真实的企业交易与发票数据流。这些高价值、结构化的数据资产,为洞察微观经济运行提供了独特视角。公司已率先布局"智能体驱动大模型落地"战略,并在交易、经营决策及金融业务智能体领域积累了实践经验。 香港科技大学凭借在人工智能、金融科技、复杂系统建模及经济预测等领域的全球顶尖研究实力与跨学科人才优势,为项目提供坚实的理论支撑与算法创新引擎。 香港科技大学金融研究院院长兼商学院副院长楼栋、香港科技大学金融研究院助理院长唐博、百望股份董事长陈杰、百望股份数字经济与金融科技研究院院长李国平及双方专家与业务骨干出席发布会,共同见证了这一历史时刻。 双方合作的核心在于研发先进的"金融智能体",旨在实现三大关键领域的颠覆性变革: 破解AI落地核心瓶颈: 直面高质量场景化数据获取与应用难题,为打破技术与金融场景间的"次元壁"提供了可复制的成功路径,是"真数据、深耦合、实场景"理念的完美实践。 重构经济预测模型:摒弃传统依赖滞后宏观统计数据的局限,以百望平台实时、细颗粒度的企业真实交易数据为基石,重建经济预测基础模型。此举有望显著提升对GDP、CPI、行业景气度等关键指标的预测时效性、准确性与微观洞察力,推动宏观预测迈入"微观实时"时代。 打造跨境数字服务新高地:双方可合作搭建全球创新中心体系,整合全球研发资源,依托香港得天独厚的区位优势和国际化营商环境,发展全球合作伙伴,打造跨境数字服务创新高地。 双方高层对合作寄予厚望,视其为前沿科技赋能实体经济的里程碑。 "金融服务的未来在于对实体经济脉搏的精准把握,"陈杰强调,"与港科大的深度携手,是将顶尖学术智慧注入产业'毛细血管'的关键一步。我们期待利用独有的真实数据资产,共同锻造开启更智能、普惠金融未来的钥匙,让金融活水更精准灌溉实体经济。" 香港科技大学金融研究院高度重视此次与百望股份的合作。未来将在研究项目、联合实验室、产学研结合等多个层面深度推进合作,真正实现"以智赋能、以研促产",推动AI在金融与经济领域的可持续创新。 在全球聚焦模型参数竞赛之际,百望股份与香港科技大学选择了一条扎根中国实体经济数据沃土、深耕产学研融合的务实路径。这场以真实交易数据为矛、以顶尖学术智慧为盾的合作,不仅旨在锻造驱动金融决策与宏观预测跃迁的"智能引擎",更致力于为中国乃至全球金融业趟出一条依靠真实数据与学术创新突破壁垒、提升服务实体经济效能的新范式。



