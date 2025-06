Tuesday, 17 June 2025, 16:00 HKT/SGT Share:

温哥华, 2025年6月17日 - (亚太商讯) - 全球交通工程、分析和运营软件领导者 Transoft Solutions 欣然宣布已收购 CGS Labs,该公司专注于交通基础设施设计、气象信息系统与环境监测的软件解决方案开发。 Transoft Solutions 收购 CGS Labs CGS Labs 的 Civil Solutions BIM 软件套件覆盖工程设计、施工与维护,其加入将为 Transoft 的土木与交通产品组合增添亮点。尽管 Transoft 与 CGS 长期合作,联合开发过多个产品,两家公司也一直在 EMEA 地区(欧洲、中东及非洲)因各自的 AutoTURN 和 Autopath 路径分析产品而存在竞争关系。 Transoft Solutions 首席执行官 Daniel Shihundu 表示:“我们非常期待 CGS 全面设计平台与 Transoft 现有产品之间的协同效应。通过两家公司三十年来在市场中的深厚经验,我们将为客户提供更强大、更广泛的道路设计解决方案。我们也对 CGS 的铁路和水路设计软件、以及其预测型道路气象应用程序在环境影响减缓方面的潜力感到兴奋,它们为 Transoft 当前产品增添了新维度。” CGS 联合创始人 Matjaž Šajn 表示:“我们非常高兴成为 Transoft Solutions 成功故事的一部分。在过去 35 年里,CGS Labs 开发了全球用户信赖的独特软件解决方案。通过与 Transoft 的联手,我们将能够产生协同效应,并进一步巩固我们在全球交通软件开发领域的领先地位。CGS Labs 将在 BIM 与气象信息系统方面为合并后的公司提供深厚专业知识。我们也欣喜地看到双方团队的价值观与愿景高度一致。展望未来,我们期待学习、合作与产品创新方面的全新机遇。” CGS 总部位于斯洛文尼亚卢布尔雅那,在德国、塞尔维亚和捷克设有三个附属办事处。其约 25 名员工和承包商组成的高素质团队与 Transoft 文化高度契合,双方都在行业中深耕近三十年。 CGS 在东欧的强大市场代表性,正好与 Transoft 在西欧的分销网络互补。双方预计将在各自市场中共同推广彼此的产品,以实现销售增长。 关于 Transoft Solutions Transoft Solutions 专为航空、土木基础设施与交通专业人士开发创新且高度专业化的软件。自 1991 年以来,Transoft 始终专注于以安全为导向的解决方案,帮助交通专业人员高效、自信地开展工作。我们的规划、仿真、建模与设计软件产品已在全球 150 多个国家被超过 50,000 家客户采用,包括各级政府机构、咨询公司、机场管理局和港口。我们总部设在加拿大,并通过设在瑞典、斯洛文尼亚、英国、荷兰、澳大利亚、德国、印度、比利时、法国、西班牙和中国的办公室,提供高质量的客户支持服务。 如需了解更多关于 Transoft 在航空、土木设计、规划及交通安全与运营解决方案方面的产品信息,请访问我们的网站: transoftsolutions.com 联系信息

