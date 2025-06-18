中信国际电讯CPC勇夺第50届日内瓦国际发明展银奖



香港，2025年6月17日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 宣布其创新产品智数库(AI Databank) 于第50届日内瓦国际发明展（The 50th International Exhibition of Inventions Geneva[i]）荣获银奖。这一国际性殊荣再次印证了中信国际电讯CPC在AI商业应用领域出类拔萃，科研创新实力达国际高标准水平。 全球享负盛名的日内瓦国际发明展是全球创科界重视的年度盛事，全球当代科研学者云集，发表最新的前沿科研成果和发明。今年于4月9日至13日在瑞士举行，展会汇聚全球创新意念，参赛作品来自35个国家和地区的1000多项发明，当中接近300项来自香港，得奖项目均经过由 135 名专家组成的国际评审团严格评选。中信国际电讯CPC 的"AI Databank"凭借其突破性的人工智能数据治理技术、优质的实用价值及市场潜力，成功在国际舞台斩获奖项，彰显科研与创新的核心能力。 中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「我们很荣幸获得这项国际殊荣。智数库 (AI Databank) 的获奖及落地应用成果印证了中信国际电讯CPC在人工智能领域的创新实力与前瞻布局，这既是对我们创新技术团队的肯定，更是激励我们 "创新‧不断"的核心动力。展望未来，我们将持续强化人工智能及科技创新研发投入，推动更多具有数字转型价值的解决方案在全球市场落地，彰显国际一流的服务品质，加速企业国际化高品质发展。我再次衷心祝贺获奖团队，并期待他们继续在全球舞台上绽放光芒。」 创新专利技术 统一平台打破数据孤岛 AI Databank是中信国际电讯CPC研发的智能数据平台，通过智能算法与大数据分析，协助企业实现安全高效的数据治理、跨系统整合及智能分析报告生成，同时赋能企业ESG（环境、社会、治理）数据的收集、监测与合规报告。平台深度融合大数据、人工智能 (AI)、大语言模型 (LLM)和生成式AI技术，构建统一数据平台，不但打破数据孤岛问题，更无缝连接并整合来自各业务系统数据，融合结构化与非结构化数据提炼高价值商业要素分析。AI Databank专为跨行业企业客户、业务团队及资料分析人员设计，其核心专利技术「基于人工智能问答的大数据商业智能报表系统」已获得专业认证。此创新的AI驱动商业智能报告系统，以用户友好性和统一分析能力为核心，结合大数据存储架构与大语言模型助手，即使非技术背景用户，也能通过自然语言问答(NLQ)实现跨数据库查询、数据处理和可视化分析，轻松挖掘洞察。 实现跨国企业的数据治理 赋能可持续发展 AI Databank 通过统一数据平台，以创新技术重塑企业级数据治理架构，结合中信国际电讯CPC的专业团队，有效解决跨国企业面对的数据孤岛与合规管理难题。该平台支持跨区域、跨系统的数据整合，智能化处理多语言转换与在地合规要求，既能满足总部掌握核心数据标准的需求，又能保留子公司或其他地区公司在地化营运弹性。凭借先进AI技术，平台不仅能快速生成精准的跨国业务报告，更能深度分析各地区市场趋势，提供产品竞争力与营收状况等关键洞察，显著提升企业决策效率与营运协同性。AI Databank适用于千行百业, 并已成功应用于金融企业，不仅支持跨数据库查询与可视化分析，更能整合能源消耗及碳排放等ESG数据, 助力客户推进可持续发展，实现数据驱动的业务升级管理。 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready、ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com获取更多资讯。 传媒查询：

Catherine Yuen

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com [i] International Exhibition of Inventions Geneva - https://www.inventions-geneva.ch/en/home-en/



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