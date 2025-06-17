通用原子航空系统公司（GA-ASI）为 MQ-9B 增加 Saab 空中预警能力

圣地亚哥, 2025年6月16日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）正与 Saab 合作，为其 MQ-9B 系列遥控飞行器（包括 SkyGuardian® 和 SeaGuardian® 机型、英国的 Protector，以及目前正在研发的新型 MQ-9B 短距起降（STOL）机型）开发空中预警与控制（AEW&C）能力。GA-ASI 计划于 2026 年在 MQ-9B 上进行 AEW 首飞。

“高低技术的空中威胁都对全球空军构成重大挑战，”GA-ASI 总裁 David R. Alexander 表示，“我们正在与 Saab 合作开发一款经济实惠的 AEW 解决方案。Saab 是领先的 AEW&C 系统提供商，我们的解决方案将改变客户应对复杂巡航导弹与简易但危险的无人机群的作战方式。我们还将在目前尚未具备 AEW 能力的区域实现该功能，例如某些海军舰艇上。”

GA-ASI 将把 Saab 的 AEW 传感器与全球航程最长、续航时间最高的无人飞行系统 MQ-9B 相结合。在海上或陆地上，搭载 AEW 任务组件的 MQ-9B 将以低于传统平台的成本实现空中主导。

MQ-9B AEW 解决方案将提供关键的高空感知能力，以应对战术空中威胁、导引导弹、无人机及其他威胁，其成本仅为载人平台的一小部分。中空长航时无人系统的任务可用率为所有军用飞机中最高，且作为无人平台，其机组人员无需面临危险。MQ-9B 的 AEW 功能将扩展现有 AEW 机队的有效范围，同时为那些尚未拥有传统平台但急需 AEW 的空军，提供强大且经济的威胁应对手段。

GA-ASI 与 Saab 的 AEW 方案适用于广泛应用场景，包括预警与探测、远程探测与跟踪、目标同时跟踪及灵活的作战系统集成，均支持视距通信和卫星通信连接。

MQ-9B 是世界上最先进的中空长航时无人系统。GA-ASI 已接获来自英国、比利时、加拿大、波兰、日本、台湾、印度和美国空军（支持特种作战司令部）的 MQ-9B 订单。MQ-9B 还参与了美国海军的多项演习，包括 Northern Edge、Integrated Battle Problem、RIMPAC 和 Group Sail。

关于 GA-ASI

通用原子航空系统公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统（RPA）、雷达及电光和相关任务系统，包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时，提供具备长航时和任务能力的航空平台，并集成传感器和数据链系统，以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件，提供飞行员培训及支持服务，并开发超材料天线。

更多信息，请访问： www.ga-asi.com 。

Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。

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来源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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