通用原子航空系统公司（GA-ASI）为国际客户推出全新 PELE 小型无人机

圣地亚哥, 2025年6月16日 - (亚太商讯) - 全球领先的无人机制造商——从标志性的“捕食者®”到 YFQ-42A 协同作战飞机——通用原子航空系统公司(GA-ASI),推出了一款全新的、小型的发射式无人作战效应器,具备广泛的多任务能力,面向全球航空航天与国防市场。 受太平洋地区强大自然力量的夏威夷女神佩雷(Pele)启发,这款名为“PELE(Precision Exportable Launched Effect,精确型可出口发射效应器)”的小型、可容忍折损的螺旋桨驱动无人机,旨在扩展母机及其所属军种的感知和其他能力。PELE 是一款半自主的无人机系统(UAS),翼展为11英尺,配备16马力发动机,可在复杂环境中增强用户作战能力并发挥强大效应。PELE 也可从地面发射。 这款全新的 PELE 专为搭载于 MQ-9B“天空守卫者®”上而优化,该平台是目前世界上最先进的中空长航时多任务无人机。MQ-9B 已在全球多个国家服役或被列入采购考虑清单。PELE 可搭载机载光电红外传感器以实现全动态视频,同时集成其他传感器,机身内部还可存储多样化任务载荷。 “PELE 为全球日益壮大的 MQ-9B 机队带来了更强的多样性,”GA-ASI 总裁大卫·R·亚历山大(David R. Alexander)表示。 “某一天,一支空军可能会为了最大限度延长巡航时间而让 MQ-9B 不挂载任何外挂载荷执行任务。而第二天,同一架飞机就可以携带多个 PELE 起飞,在接敌时释放 PELE 以承担风险,从而保护主飞机。” 例如,MQ-9B 可从国际水域靠近有争议的边界,并释放 PELE 穿越争议区域,侦察敌方兵力部署,或侦测并精准定位防空系统。PELE 机身长9英尺,最大起飞重量为250磅,续航时间为7小时,航程达500海里。 关于 GA-ASI 通用原子航空系统公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统(RPA)、雷达及电光和相关任务系统,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时,提供具备长航时和任务能力的航空平台,并集成传感器和数据链系统,以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件,提供飞行员培训及支持服务,并开发超材料天线。 更多信息,请访问: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。 联系信息

