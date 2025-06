Friday, 13 June 2025, 23:02 HKT/SGT Share: 调味品龙头来袭!海天味业启动港股招股

香港,2025年6月13日 - (亚太商讯) - 消费板块因其兼具「高安全边际」与「成长确定性」,历来是价值投资的首选。今年以来,以泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金为代表的消费标的受到资金热捧。在港股消费赛道持续升温之际,又一细分领域龙头强势叩门,为港股消费赛道再添一把火。 6月11日,中国调味品行业的领军者 - 佛山市海天调味食品股份有限公司(「海天味业」,股份代号:3288.HK)正式启动港股招股,拟全球发售263,237,500股H股,每股发售价介乎35.00港元至36.30港元,募资总额约95.56亿港元,预期于6月19日登陆联交所主板。中金、高盛、摩根士丹利担任联席保荐人。 资本抢筹 投票中国消费确定性 据了解,从2025年1月13日递表港交所申请赴港上市,到5月23日通过港交所聆讯,海天味业仅用了4个多月的时间,如此紧凑且顺畅的进程,在众多赴港上市企业中较为罕见。「闪电上市」背后,国际资本对中国核心消费资产的渴求已不言而喻。「从路演热度看,这可能是今年最不需要推销的新股。」一位参与路演的投行人士透露。 而其豪华的基石投资者阵容,更是这场资本盛宴的有力佐证。根据招股书,本次IPO,海天味业共吸引了高瓴、GIC、加拿大皇家银行、源峰基金等8家国内外顶级投资机构,作为基石投资者合计认购5.95亿美元的发售股份,按发售价中位数35.65港元算,相当于提前锁定49.74%的发行份额(发售量调整权及绿鞋前)。招股首日,国际配售获市场踊跃认购,彰显其对专业投资者的强大吸引力。 资本抢筹海天味业,不仅是对中国消费市场韧性与潜力的深刻认知,更是对海天味业作为行业龙头长期价值的的深度押注。公开数据显示,2013年至2023年间,在全球领先调味品企业中,海天味业是全球唯一一家实现收入双位数增长的企业。2024年,海天味业净利润率高达23.6%,显著领先国际同行。 三重护城河 铸就「酱茅」底气 作为中国调味品龙头,海天味业能够在庞大业务规模的基础上持续保持稳健增长态势,在于其始终秉持长期主义发展战略,深耕产品创新、研发投入与渠道建设三大核心领域,不断夯实自身竞争力,为业绩的可持续增长构筑坚实基础。 在产品端,海天味业拥有深入亿万消费者味蕾记忆的国民产品和产品家族,7个年收入超10亿级的大单品系列,31个年收入1亿级以上产品系列,横跨酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒等多个品类,构成一道难以逾越的产品护城河。同时,在产品健康化、产品口味风味升级、个性化定制化功能产品等方面不断创新,持续丰富现有产品系列,捕捉消费升级机遇。这种「存量优化+增量开拓」的策略,使其产品市场竞争力不断提高,推动收入增长。于2024年,海天味业调味酱、其他调味品等产品合计收入同比增长14.0%,贡献25.1%的收入规模。 在研发端,海天味业长期坚持科技立企,截至2024年底,过去十年累计研发投入超59亿,并转化为超1,000项专利,涵盖产品研发、菌种培育、酿造关键装备、极致检测技术等。海天味业通过将古法酿造等传统工艺与现代科技智能相融合,实现「酱」心「智」造。2025年1月,海天味业广东高明生产基地,凭借着超5项全球领先的智能酿造技术成果,被世界经济论坛评为「灯塔工厂」,成为全球灯塔网络中首家且唯一酱油生产工厂,标志着海天智能酿造达国际顶级水平,也彰显其以科技驱动产业转型的卓越实力。 在渠道端,海天味业以经销为主,积极开拓市场,其销售网络覆盖全国近100%地级市、90%县级市,终端销售网点多达300万个,形成行业内覆盖最广、下沉最深的立体化全国销售网络,可全面触达各类消费群体。根据凯度《2024年品牌足迹报告》,在中国,「海天」以超80%的家庭渗透率,位居中国消费者首选品牌第四、调味品品牌第一。 长线投资价值收获市场认可 成长潜力可期 得益于扎实的基本面与品牌声誉,海天味业长线投资价值获得资本市场普遍看好。平安证券表示,海天味业作为调味品龙头,在品牌、产品、渠道方面竞争优势突出,市场份额持续提升,看好其长期发展。 另有知名券商研报指出,短期来看,近期国家政策对消费定调积极,后续促消费范围与力度有望加大,餐饮消费场景有望稳步恢复,进而对海天味业餐饮端产品需求起到一定提振。中长期来看,随着居民健康意识提升,高品质的健康产品有望成为调味品行业未来发展趋势之一。海天味业积极拓展市场、优化产品结构,并专注产品研发,开发新品类,市场竞争力有望进一步提升。 海通国际则认为,海天味业港股上市为国际化战略奠定基础,随着其有序推进海外布局,中长期公司业绩有望受益于消费基础良好、调味品需求旺盛的海外市场。 此次赴港上市,标志着海天味业迈出国际化战略的关键一步。港股上市不仅有助于其优化资本结构、提升品牌国际知名度,更为公司拓展海外市场、深化全球供应链、引进国际资源搭建更广阔平台。在全球经济复甦与中国品牌加速出海背景下,海天味业有望抓住消费升级与全球调味品市场扩容的双重红利,实现自身投资价值的持续提升。



