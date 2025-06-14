调味品龙头来袭！海天味业启动港股招股

香港，2025年6月13日 - (亚太商讯) - 消费板块因其兼具「高安全边际」与「成长确定性」，历来是价值投资的首选。今年以来，以泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金为代表的消费标的受到资金热捧。在港股消费赛道持续升温之际，又一细分领域龙头强势叩门，为港股消费赛道再添一把火。

6月11日，中国调味品行业的领军者 - 佛山市海天调味食品股份有限公司（「海天味业」，股份代号：3288.HK）正式启动港股招股，拟全球发售263,237,500股H股，每股发售价介乎35.00港元至36.30港元，募资总额约95.56亿港元，预期于6月19日登陆联交所主板。中金、高盛、摩根士丹利担任联席保荐人。

资本抢筹 投票中国消费确定性

据了解，从2025年1月13日递表港交所申请赴港上市，到5月23日通过港交所聆讯，海天味业仅用了4个多月的时间，如此紧凑且顺畅的进程，在众多赴港上市企业中较为罕见。「闪电上市」背后，国际资本对中国核心消费资产的渴求已不言而喻。「从路演热度看，这可能是今年最不需要推销的新股。」一位参与路演的投行人士透露。

而其豪华的基石投资者阵容，更是这场资本盛宴的有力佐证。根据招股书，本次IPO，海天味业共吸引了高瓴、GIC、加拿大皇家银行、源峰基金等8家国内外顶级投资机构，作为基石投资者合计认购5.95亿美元的发售股份，按发售价中位数35.65港元算，相当于提前锁定49.74%的发行份额（发售量调整权及绿鞋前）。招股首日，国际配售获市场踊跃认购，彰显其对专业投资者的强大吸引力。

资本抢筹海天味业，不仅是对中国消费市场韧性与潜力的深刻认知，更是对海天味业作为行业龙头长期价值的的深度押注。公开数据显示，2013年至2023年间，在全球领先调味品企业中，海天味业是全球唯一一家实现收入双位数增长的企业。2024年，海天味业净利润率高达23.6%，显著领先国际同行。

三重护城河 铸就「酱茅」底气

作为中国调味品龙头，海天味业能够在庞大业务规模的基础上持续保持稳健增长态势，在于其始终秉持长期主义发展战略，深耕产品创新、研发投入与渠道建设三大核心领域，不断夯实自身竞争力，为业绩的可持续增长构筑坚实基础。

在产品端，海天味业拥有深入亿万消费者味蕾记忆的国民产品和产品家族，7个年收入超10亿级的大单品系列，31个年收入1亿级以上产品系列，横跨酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒等多个品类，构成一道难以逾越的产品护城河。同时，在产品健康化、产品口味风味升级、个性化定制化功能产品等方面不断创新，持续丰富现有产品系列，捕捉消费升级机遇。这种「存量优化+增量开拓」的策略，使其产品市场竞争力不断提高，推动收入增长。于2024年，海天味业调味酱、其他调味品等产品合计收入同比增长14.0%，贡献25.1%的收入规模。

在研发端，海天味业长期坚持科技立企，截至2024年底，过去十年累计研发投入超59亿，并转化为超1,000项专利，涵盖产品研发、菌种培育、酿造关键装备、极致检测技术等。海天味业通过将古法酿造等传统工艺与现代科技智能相融合，实现「酱」心「智」造。2025年1月，海天味业广东高明生产基地，凭借着超5项全球领先的智能酿造技术成果，被世界经济论坛评为「灯塔工厂」，成为全球灯塔网络中首家且唯一酱油生产工厂，标志着海天智能酿造达国际顶级水平，也彰显其以科技驱动产业转型的卓越实力。

在渠道端，海天味业以经销为主，积极开拓市场，其销售网络覆盖全国近100%地级市、90%县级市，终端销售网点多达300万个，形成行业内覆盖最广、下沉最深的立体化全国销售网络，可全面触达各类消费群体。根据凯度《2024年品牌足迹报告》，在中国，「海天」以超80%的家庭渗透率，位居中国消费者首选品牌第四、调味品品牌第一。

长线投资价值收获市场认可 成长潜力可期

得益于扎实的基本面与品牌声誉，海天味业长线投资价值获得资本市场普遍看好。平安证券表示，海天味业作为调味品龙头，在品牌、产品、渠道方面竞争优势突出，市场份额持续提升，看好其长期发展。

另有知名券商研报指出，短期来看，近期国家政策对消费定调积极，后续促消费范围与力度有望加大，餐饮消费场景有望稳步恢复，进而对海天味业餐饮端产品需求起到一定提振。中长期来看，随着居民健康意识提升，高品质的健康产品有望成为调味品行业未来发展趋势之一。海天味业积极拓展市场、优化产品结构，并专注产品研发，开发新品类，市场竞争力有望进一步提升。

海通国际则认为，海天味业港股上市为国际化战略奠定基础，随着其有序推进海外布局，中长期公司业绩有望受益于消费基础良好、调味品需求旺盛的海外市场。

此次赴港上市，标志着海天味业迈出国际化战略的关键一步。港股上市不仅有助于其优化资本结构、提升品牌国际知名度，更为公司拓展海外市场、深化全球供应链、引进国际资源搭建更广阔平台。在全球经济复甦与中国品牌加速出海背景下，海天味业有望抓住消费升级与全球调味品市场扩容的双重红利，实现自身投资价值的持续提升。

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