达丰设备服务有限公司公布2024/25全年业绩

香港,2025年6月13日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司("达丰"或"公司",连同其附属公司统称"集团")(股份代号:2153)为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供应商,公布其截至2025年3月31日止年度("2025财年"或"年内")的全年业绩。 2025财年,集团的收益为人民币634.6百万元(2024财年:682.3百万元)。公司权益持有人应占亏损为人民币120.5百万元(2024财年:95.6百万元)。亏损增加主要是由于于(i)经济增长放缓及建筑业不景气导致收入下降;及(ii)递延税项调整导致所得税开支增加。 截至 2025 年 3 月 31 日,集团全年平均管理的塔式起重机总数为1,180台。集团的使用总吨米由截至2024年3月31日止年度的3,178,404减少至截至2025年3月31日止年度的3,137,910。于2025年3月31日,集团有256个在建项目,未完成合同总价值约为人民币721.4百万元,手头项目共有38个,预计合同总价值约为人民币78.7百万元。 于本财政年度内,在市场需求不足及塔式起重机每吨米平均每月服务价格下降的影响下,供需失衡导致整个工程机械行业面临激烈的市场竞争。为应付市场疲弱情况,集团因时制定不同战略,并不断地调整业务占比,逐年降低房地产行业的收入占比。 集团积极回应国家提出的大力发展清洁能源的号召,并应市场发展趋势及发展潜力,专注于火电项目和核电项目。而清洁能源项目施工期长,规模大,集团依靠丰富的行业经验,成熟的施工技巧以及雄厚的技术实力取得相当的优势。 于2025财年,集团加快推进境外市场的布局,通过大湾区和印尼深入贯彻集团运营策略,逐步扩大大中型塔式起重机机队。截止目前,香港和印尼的项目多半为大吨米塔机。由于以上原因,清洁能源和境外项目依旧是集团未来的发展重点。 年内,集团继续投资于数字化管理平台及新的塔式起重机技术解决方案的研发。于2025年3月31日,集团拥有187项塔式起重机相关的实用新型及发明注册专利。雄厚的技术实力将继续助力集团获得项目,而在塔式起重机技术解决方案方面的研发能力提升将增强集团交付卓越服务的能力。 达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示:"除了房地产市场和建筑行业的低迷外,地缘政治紧张局势和人民币贬值压力进一步削弱了中国经济。为应对这些经济挑战和瞬息万变的营商环境,我们迅速调整了发展战略,包括拓展清洁能源建筑领域,并将地域范围扩展至大湾区及印尼。我们相信,这些举措的积极影响将在未来几年逐步显现。" 达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结:"即使身处最艰难的环境,我们始终坚守初心。秉承'厚德、安全、卓越'的核心价值观,我们将在业务发展中持续追求卓越。在下一财年中,我们将进一步巩固在清洁能源及新市场的优势地位,把握市场新机遇,同时专注于塔式起重机新技术的研发,使我们具备最强大的技术能力,为客户提供卓越的服务。此外,我们还将持续推进资源共享及降本增效等举措。透过上述措施,我们相信,我们能够实现集团的企业愿景'做最好的建筑设备服务供应'。"



