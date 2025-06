Friday, 13 June 2025, 19:42 HKT/SGT Share:

来源 Yee Hop Holdings Limited 义合控股(1662.HK)附属APEL与生产力局携手打造智能微工厂正式投产 - 革命性首创Wisepura Aquapura多孔结构硅微囊专利

- 开拓大湾区水质净化及水产养殖科技新机遇

香港,2025年6月13日 - (亚太商讯) - 随着国家「新质生产力」成为推动高质量发展的重要策略,义合控股有限公司(「义合控股」;香港主板上市编号:1662)旗下附属公司 Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」或「本公司」)积极响应国家政策,携手香港生产力促进局(「生产力局」)共同建设智能微工厂,在香港实现Wisepura Aquapura多孔结构硅微囊专利技术产业化,推动香港智能制造和新型工业化。今年 3 月开幕的生产力局「生命健康科技馆」展示了逾 20 项由生产力局、InnoHK研发平台、本地大学及业界携手研发的科技成果及创新应用,包括Wisepura Aquapura多孔结构硅微囊专利技术。 全球首个Wisepura Aquapura智能微工厂全面投入生产运营 作为双方合作的重要成果,APEL 与生产力局合作建设的全球首个Wisepura Aquapura智能微工厂于 2025 年 6 月 13 日香港九龙湾正式启用,标志着「工业 4.0」的第一阶段正式落地和 APEL 科研成果产业化发展的重要里程碑。在投资界和商界众多嘉宾的见证下,义合控股主席詹燕群先生、APEL 主席钟伟强博士及 APEL 董事杨学光博士于启用典礼上共同为 APEL Wisepura Aquapura智能微工厂揭幕,正式宣告其投入生产运营。 APEL 董事杨学光博士(左一)、义合控股主席詹燕群先生(左二)、生产力局总裁毕坚文先生(右二)及APEL 主席钟伟强博士(右一)于Wisepura Aquapura智能微工厂启用典礼合照。 APEL 主席钟伟强博士表示:「我们非常荣幸可以与生产力局合作建设Wisepura Aquapura智能微工厂,并衷心感谢生产力局对 APEL 的支持,充分印证了我们在生命健康科技领域深厚的科研实力与创新能力。APEL Wisepura Aquapura智能微工厂的正式投产,提升了我们应对市场日益增长需求的能力,为公司发展注入新动能。展望未来,我们将持续拓展合作伙伴网络,积极拓展国际版图,致力将本地科研成果推向全球,为全球健康与环境保护贡献力量,携手共创可持续发展的美好未来。」 APEL 主席钟伟强博士于启用典礼致辞。 与山湖集团建立战略合作关系,共拓大湾区水质净化及水产养殖科技新机遇 广东山湖集团有限公司(「山湖集团」)作为全球领先的室内空气环境处理专家,其核心产品大厦扇畅销全球六大洲,服务超过5,000万用户。十年前,山湖集团旗下公司山湖机电前胆性地投入研发智能节能养殖机械科技。2025年6月13日,APEL与山湖集团正式签署战略合作备忘录,共同进军水质净化治理及智能水产养殖领域。双方计划开发对水质净化设备、生态修复技术、智能监测系统等有较大需求的包括各类环保工程项目,如河道治理、黑臭水体整治、生态修复等环保工程市场。对新型过滤材料、水处理工艺、水质监测技术等有稳定需求包括城市污水处理厂、工业园区污水处理设施的市政污水处理市场。与政府环保部门、市政工程公司建立合作关系,参与污水处理项目的招投标,提供定制化解决方案。 合作内容涵盖技术研发、市场拓展及资源共享。双方将联合开发智能水质监测系统,利用大数据及人工智能优化养殖决策,并针对环保工程、市政污水处理等市场推广高效净化技术。合作项目将深度融合山湖集团在机电设备与消毒技术的产业优势,以及APEL旗下Wisepura Aquapura智能微工厂的先进水处理专利技术。此合作为期一年,期满后可自动续约,通过双方商业及技术资源技术交流会,合作成果将率先在粤港澳大湾区推广应用,有望推动大湾区环保与水产养殖产业升级,带动产业链的升级转型,展望未来将逐步拓展至海外市场。 APEL(左)与山湖集团签署战略合作备忘录。 迈向「工业4.0」智能制造新时代 在推动「工业 4.0」的进程上,APEL Wisepura Aquapura智能微工厂将人工智能、物联网、大数据等先进技术整合到制造流程,实现智能监控与自动化管理,提升整体运营效率与产品品质。为解决混合过程中温度急升对智能硅微囊结构和性能的影响,工厂安装了一套由物理人工智能(Physical AI)驱动的定制智能温控系统、工厂更配备人机介面(HMI)、可程式设计逻辑控制器(PLC)及在位清洗(CIP)系统,以提升生产效率与灵活性。此外,工厂引入工业物联网(IIoT)监控系统,实时监测用电情况,有效优化能源管理;同时透过及时化生产管理(JIT)有效减少仓库积压及资源浪费,全面推动智能制造的高效运营。 一众嘉宾参观 APEL Wisepura Aquapura智能微工厂。 健康与环境科技创新双重升级 水资源是维系人类生命与生态环境健康的关键,但随着城市发展,水污染问题日益严重,对公共卫生和生态系统构成重大威胁。为改善水质,APEL 研发的Wisepura Aquapura采用了全球首创、并于 2022 年及 2024 年荣获日内瓦国际发明展一金一银奖项的多孔结构硅微囊专利技术。该技术能在与水接触时智能控释其活性物质,有效消灭逾 95%的有害微生物及耐药性细菌,同时满足多样化的应用需求。这项创新技术已广泛应用于香港多个公共基础设施,有效针对供水系统、空调系统及下水道系统中超过 30 种细菌、真菌及病毒,包括退伍军人症、手足口病原体、流感病毒及白色念珠菌等,显著减低水系统及气溶胶传播疾病的风险。此外,硅微囊系统可多次循环使用,且在使用寿命结束后亦能安全弃置,降低环境负担,为水质处理解决方案树立新标准。 通过精益管理及智能制造的概念,APEL 全球首个Wisepura Aquapura智能微工厂在有限的空间内成功整合了定制的生产技术、机械自动化和数据可视化,实现灵活小批量定制生产和「工业 4.0 的 1i 成熟度水准」,为 Physical AI 的应用铺平了道路。 APEL 全球首个Wisepura Aquapura智能微工厂成功整合了定制的生产技术、机械自动化及数据可视化,实现了「工业 4.0的 1i 成熟度水准」。 关于APEL Wisepura Aquapura智能微工厂 位于九龙湾的 APEL Wisepura Aquapura智能微工厂将实验室规模的工艺放大至中试规模,并巧妙适应香港传统多层工业建筑的空间限制,成功实现每日6吨的高效产能。生产线的核心在于其 C 形布局设计,为高效运作奠定基础。工厂配备混合系统、灌装及旋盖系统,以及智能化设置,并透过定制的管道系统连接 5 个药用级混合罐,实现全流程精益管理。针对有限空间,工厂特别配备了一台 2.5米高的自动上盖机,充分利用立面空间,展现空间利用与智能化的完美结合。 智能微工厂的启用和投产,不仅大幅提升了生产效率,也加速了 APEL 与力霸水泵机械工程有限公司的合作进程,促进科研产品的市场拓展。此外,智能微工厂已获渠务署正式订单,彰显其解决方案获得高度认可,并为公司持续带来实质经济效益。为布局日本这个高度重视个人健康与环境卫生的市场,APEL 现正于大阪 The Lab.举行创新互动展览会,展示三大旗舰产品 - Wisepura水质及空气净化系统、GERMAGICTM抗菌涂层和 GERMAGICTM PET 宠物健康及护理方案,把握亚洲健康科技产业的发展机遇。 关于义合控股有限公司 义合控股有限公司为香港主板上市公司(1662.HK),是香港一间历史悠久的承建商,主要从事提供地基工程及隧道工程业务。此外,旗下联营公司 Windmill Street Development 于英国伯明罕发展优质物业项目。集团于 2023 年成立 Absolute Pure EnviroSci Limited (「APEL」),主要从事健康及环境创新业务,包括特种生化及生物医药产品之分销及研发业务,并先后与香港科技大学及香港科学园成立实验室。其中「香港科技大学-AP EnviroSci Ltd.环境科学健康与环境创新联合实验室」之联合实验室于 2024 年 1 月 10 日启用,而位于香港科学园之「APEL生物医药科技创新及转化商业实验室」亦于 2024 年 3 月 13 日正式启用。 欲知更多有关义合控股有限公司资料,请浏览网页:http://www.yee-hop.com.hk/ 关于 Absolute Pure EnviroSci Limited Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」)为香港联合交易所主板上市公司-义合控股有限公司(香港主板上市编号:1662)的间接非全资附属公司。以改善生活品质及居住环境为使命, APEL 主要从事健康与环境科技创新的研究、开发及商业化。基于其多层次杀菌涂层技术(MAP-1),APEL 已在四个关键领域:飞机空气净化、水质净化、畜牧健康和环保建材,研发专门的应用配方,旨在应对全球迫切挑战。APEL 期待与全球研究人员和行业伙伴合作,推动更多健康与环境科技创新。 欲知更多有关 APEL 资料,请浏览网页:https://apesl.com/ 传媒如有查询,请联络: AJA (IR & Communications)

