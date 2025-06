Friday, 13 June 2025, 18:53 HKT/SGT Share:

来源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公布二零二五财年全年业绩 持续经营业务溢利飙升43.1%至3.0亿港元 - 把握医疗趋势 保持增长势头

- 财务实力稳健 推动未来增长

业绩亮点 - 收入增长7.4%至15.8亿港元

- 来自持续经营业务的溢利增长43.1%至3.0亿港元

- 净资本负债比率由12.2%下降低至8.3%

- 建议派发现金末期股息每股5.50港仙及现金特别股息每股6.00港仙

- 持续通过研发及策略引进授权丰富产品线

- 透过提高生产设施营运效率及杠杆,促进运营效率 香港,2025年6月13日 - (亚太商讯) - 从事基础药物及专科药物研发、生产、市场推广及销售的领先企业 ─ 雅各臣科研制药有限公司(「雅各臣」或「公司」;股份代号:2633.HK)今天公布公司及其附属公司(统称「集团」)截至二零二五年三月三十一日止年度(「二零二五财年」或「报告期」)的全年业绩。 承接过去数年的稳健增长势头,雅各臣于本财政年度持续录得可观表现,纵使面对持续的宏观经济挑战,全年收入约为15.8亿港元,按年增长7.4%。持续经营业务的溢利飙升43.1%,达至3.0港亿元,充分体现集团坚守卓越营运及策略执行的成效。 集团财务状况保持强健,为推动未来发展及股息回报提供坚实基础。在强劲业务表现及持续成本管理的支持下,集团于报告期内录得经调整EBITDA约5.7亿港元。净资本负债比率由12.2%降至二零二五财年末的8.3%,现金储备约为5.1亿港元,维持稳定水平。 董事会建议派付现金末期股息每股5.50港仙(二零二四年财年:每股3.00港仙)及现金特别股息每股6.00港仙(二零二四年财年:无)。包括已派付的现金中期股息每股3.50港仙,二零二五财年的现金股息合共每股15.00港仙(二零二四财年:每股5.50港仙),按年上升172.7%。 多元产品组合满足不断上升的医疗需求 集团于二零二五财年的销售增长受多项因素推动。香港经历漫长的流感季节,加上多种呼吸道病原体同时活跃,带动对伤风感冒药物的需求大幅上升。人口老化,加上糖尿病及高血压等慢性疾病高发,以及精神健康需求日益增加等,进一步推升医疗需求的趋势。此外,公共卫生计划提高了公众对预防保健及早治疗的意识,增加对药物和就诊需求。在这些因素共同作用下,集团整体业务于报告期内维持销售增长。 凭借丰富的基础药品及专科药物组合,集团继续具备优越的条件,满足香港不断增长的医疗需求,而透过高效的供应链,集团能够提供具成本效益的治疗选择,进一步巩固其作为香港值得信赖医疗服务供应商地位。 持续推进研发与拓展专科药物组合 集团于报告期内持续推进研发管线扩充,贯彻产品组合拓展战略。截至二零二五年三月三十一日,集团的研发项目包括219项处于不同开发阶段的产品。 为扩大专科药物组合,集团与多家国际药厂签订授权协议,引进20项高效药物,涵盖自身免疫性疾病、肿瘤、心血管疾病、神经疾病及罕见病等多个治疗领域。这些新增药物具有出色的临床表现和市场潜力,不仅支持集团持续增长,更体现集团致力以创新疗法改善患者生活质量的承诺。 以创新科技提升治疗成效 集团持续扩大三氧化二砷口服液(Arsenol)的市场覆盖,该产品用于治疗急性早幼粒细胞白血病(APL),由集团与香港大学联合开发。临床试验显示,该疗法的存活率为97%,分子学缓解达100%,因而获美国食品药品监督管理局及欧洲药品管理局认定为罕见病用药。全球第三期试验将于二零二六年开始,目标是于二零二八年获上市批准。 集团亦于二零二五年二月二十日达成另一重大里程碑 - 与上海复星医药(集团)股份有限公司及Fosun Kairos Biotechnology Inc. 合作,推出CAR-T疗法Axicabtagene Ciloleucel (商品名:Yikaida) 的供应链协调服务。此疗法专为治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤而设,并已获发先进治疗产品(ATP)物流牌照,标志着集团在下一代癌症疗法领域迈出重要一步。 智能生产驱动产能 为配合集团提升制造能力的策略目标,集团旗下公司正美药品有限公司(Jean Marie Pharmacal Co. Limited)已于二零二五年二月于大埔创新园展开全新制药设施的建设工作。在香港政府「新型工业加速计划」的支持下,该厂房将配备十条智能生产线,用于生产无菌眼药水、固体剂型药物及口服液,通过AI、机器人及实时数据分析,提升生产效率及质量水平。试产计划预计于二零二六年底展开,重点生产专科治疗药物,针对未被满足的医疗需求。此项策略性投资不仅巩固本集团的行业领导地位,更有助推动香港发展成为先进药业制造枢纽。 雅各臣主席及行政总裁岑广业先生表示:「二零二五财年对雅各臣而言是充满意义的一年,再次印证我们策略的前瞻性、团队的坚毅与投入,以及持份者对我们的信任。这些坚实基础,持续巩固我们作为香港仿制药市场领导者的地位。 展望二零二六年,我们对业务前景充满信心。随着医疗政策改革推进,以及人口老化与慢性病带动药物需求上升,将持续推动基础药物市场增长。凭借强大的产品线、不断拓展的合作伙伴关系,以及数码创新,我们已具备有利优势,把握增长机遇,为集团业务创造可持续价值。」 关于雅各臣科研制药有限公司(股份代号:2633)

雅各臣是本地领先的医药公司,拥有垂直整合的业务,包括基础药物及专科药物的研发、生产、分销、销售及物流。作为本地主要的非专利药供货商,集团在香港私营及公营领域,具有最广泛的销售及分销的市场覆盖,并积极向策略性选择的亚洲市场伸延扩展。集团于香港设有9间PIC/S GMP认证的非专利药生产设施,并在各种治疗药物类别中拥有广泛的产品组合与享有优越市场地位。 同时,集团一直致力透过增加各种高增值产品,策略性地扩大其非专利药的产品组合。扎根香港,集团已于中国、澳门、台湾及柬埔寨开设营运子公司,建立区域性商业平台,以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日,集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览臣科研制药有限公司网站:

http://www.jacobsonpharma.com



