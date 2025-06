Friday, 13 June 2025, 16:38 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 第八届贸发局「创业快綫」10间优胜初创诞生 - 进一步推动本港创业生态圈发展 人工智能融合多间初创业务

- 「创业快綫」终极决选10间优胜初创顺利诞生,绿创能源有限公司夺得「环境、社会、企业管治大奖」,安神生物科技有限公司夺得「我最喜爱初创大奖」

- 「创业快綫」终极决选日邀请到逾200名业界人士参与,助初创建立人脉及增加曝光,持续推动本港创业生态圈发展

- 本届优胜初创业务主要集中于健康科技,亦有多间来自绿色科技、智慧城市及人工智能等领域



香港,2025年6月13日 - (亚太商讯) - 香港贸易发展局(香港贸发局)举办的第八届初创培育计划「创业快綫」终极决选顺利完成,10间优胜初创诞生。大会今年继续设有「环境、社会、企业管治大奖」(ESG Award),表扬最具可持续发展及社会效益的初创企业,最终由绿创能源有限公司嬴得此奖项。至于现场观众一人一票选出的「我最喜爱初创大奖」,则由安神生物科技有限公司夺得。10间优胜初创将可参与一系列由贸发局组织的本地及海外的商贸活动,全面建人脉、拓市场、增曝光、觅伙伴。 贸发局全力支援及推动初创企业发展,协助他们进军海外及内地市场,推广香港创科优势。香港贸发局商品贸易及创新总监兼对外事务总监黄燕表示: 「『创业快綫』作为香港贸发局的旗舰初创培育计划,一直推动本港最具潜力及创新的科技初创茁壮成长,致力协助本地初创提升实力及建立人脉,开拓新市场同时寻找商业及融资伙伴,并提升品牌知名度。自2018启动计划以来,我们已协助70间本地初创提升规模,同时扩展业务至海外市场,不少已取得卓越成就及赢得国际奖项,得到重大投资及建立重要的商业伙伴关系,充份体现这个平台加速推动香港初创成功发展。」 第八届「创业快綫」报名公司超过200间,反应踊跃。十间优胜初创业务主要集中于健康科技,亦有多间来自绿色科技、智慧城市及人工智能等领域。今年「创业快綫」终极决选日吸引逾200位业界人士参与,包括一众投资者及商界领袖,现场亦设有初创展览,由「创业快綫」入围初创向与会人士进行业务介绍。



贸发局将为优胜初创提供多元化商贸交流及配对活动 晋身「创业快綫」最后20强的初创,在今天的终极决选上简介业务及创业理念,在现场接受评判的即场提问及评分,最终胜出的10间优胜初创分别为:ACTuWISE Limited、Decennium Platforms Limited、安神生物科技有限公司、Digitoe Limited、世美拉有限公司、汤宏健康科技有限公司、Firefilm Group Limited、艾柏轮科技有限公司、Entoptica Limited及绿创能源有限公司。(请按此下载完整得奖名单及初创简介)香港贸发局将为优胜初创安排一系列的交流考察及推广活动,与潜在投资者、买家和合作伙伴会面。



评判赞赏优胜初创紧贴市场发展及决选表现 评判之一阿里云(亚太北区)资深顾问车品觉表示:「每届新入选的初创都给我们带来惊喜,面对AI迅速发展,不少企业都迅速将AI融入实体业务,可见本地初创人才紧贴市场趋势,同时具备创新思维及一定实力。」



另一评判香港初创企业协会主席杜伟樑亦表示:「本届参赛初创质素颇高,提供的产品及服务牵涉不同科技领域,特别是在人工智能、绿色科技和医疗创新等方面。我们乐见新一代初创在创新及科技各范畴都持续推陈出新,为社会整体发展出一份力,展现出无限潜力和创造力。香港初创持续蓬勃增长,去年香港初创企业已达4,694间再创新高,显示香港的营商吸引力有增无减,继续是设立初创的理想地点,前景亮丽,相信今年的优胜初创将可透过『创业快綫』获得更多拓展市场及建立人脉的宝贵发展机会。」



「创业快綫」助初创取得公司投资及合作机会



「创业快綫」为初创提供全面的宣传机会,优胜初创企业将可亲身参与内地及海外的展览会,以及与本地及世界各地的投资者会面接洽等,从而了解更多行业动态、海外市场趋势及投资者取向,以建立商脉和拓展市场及业务。上届优胜初创之一途龄科技(Libpet Tech)最近更完成了300万美元的种子轮融资,筹集所得资金将用于技术升级及拓展国际市场。途龄科技行政总裁徐华峰表示:「参加『创业快綫』成功为公司增加曝光及提升品牌知名度,获得不少潜在客户及投资者关注,在此十分感谢投资者对公司的信心。公司将携手公私营合作伙伴,将机器人技术融入日常生活,推动以人为本的智慧出行。」



第四届「创业快綫:国际篇」12月举行 全球初创大比拼



香港贸发局一直致力加强本地与海外创业生态圈的交流,巩固香港致力作为亚洲创科枢纽的竞争优势。于2022年首度举行的「创业快綫:国际篇」,过去三届吸引环球各地如澳洲、法国、德国、日本、韩国、土耳其、新加坡、阿联酋及美国等地的初创报名。第四届「创业快綫:国际篇」今年将继续在12月初的「创业日」举行,协助胜出的海外初创落户香港,并透过香港的平台探索大湾区及其他内地市场。



「创业快綫」网页:https://portal.hktdc.com/startupexpress/tc/



图片下载:http://bit.ly/4jPwedc 10间「创业快綫」优胜初创企业顺利诞生,得奖初创代表与评判及嘉宾一起合照。后排由左至右为:阿里云(亚太北区)资深顾问车品觉、兴迅集团主席兼董事总经理张益麟、道源资本集团首席执行官陈甄灏、香港贸发局商品贸易及创新总监兼对外事务总监黄燕、Betatron Venture Group管理合伙人兼执行长Matthias Knobloch、PRD初创投资主席汤雷、香港初创企业协会主席杜伟樑。 「创业快綫」终极决选请来中小学生到场展示不同科创方案,由2023年优胜初创 Big Bang Academy 联合创办人唐蒨怡提供指导及颁发奖状。 「创业快綫」终极决选邀请逾200名业界人士参与,让初创与投资者和商界领袖等一起交流。 「创业快綫」终极决选现场设有初创展览,入围初创为与会者介绍公司业务。 香港贸发局新闻中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 传媒查询 新闻界如有查询,请联络香港贸发局传讯及公共事务部: 苏显博 电话:(852) 2584 4049 电邮:stanley.hp.so@hktdc.org

黄家欣 电话:(852) 2584 4524 电邮:katy.ky.wong@hktdc.org

张希汶 电话:(852) 2584 4272 电邮:serena.hm.cheung@hktdc.org

刘茸 电话:(852) 2584 4472 电邮:clayton.y.lauw@hktdc.org



香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会, 通讯, 业务, Artificial Intel [AI], Local Biz, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network