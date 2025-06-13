健倍苗苗二零二五财年全年业绩表现亮眼 纯利飙升51.2%至1.97亿港元

业绩亮点

- 收益增长20.7%至7.8亿港元

- 毛利上升22.4%至4.1亿港元

- 权益持有人应占综合溢利增长51.2%至1.97亿港元

- 董事会建议派发末期股息每股11.5港仙

- 凭借有效的品牌管理，旗舰品牌何济公、保济丸和飞鹰活络油实现强劲增长

- 浓缩中药颗粒业务表现强韧，为整体业务表现提供稳定贡献

香港，2025年6月12日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「公司」；股份代号：2161，连同其附属公司统称「集团」）为香港品牌保健品的领先营销商及分销商，集团今天公布截至二零二五年三月三十一日止年度（「二零二五财年」或「报告期」）的全年业绩。

尽管香港零售环境疲软，健倍苗苗于二零二五财年的财务与营运表现仍然出色。集团品牌医疗保健业务的收益按年增长20.7%至7.8亿港元。毛利增长22.4%至4.1亿港元，权益持有人应占综合溢利飙升51.2%至1.97亿港元。

权益持有人应占综合溢利大幅增长主要来自旗舰品牌的强劲销售表现，当中包括何济公、保济丸与飞鹰活络油，以及浓缩中药颗粒业务的稳健表现。这一优异表现，显示本集团成功落实整合的线上与线下营销策略，并体现集团的前瞻性市场触角，有效地把握香港、澳门及大湾区主要城市品牌消费健康市场增长机遇。

董事会建议派发末期股息每股11.5港仙。包括已派付的中期股息每股5.5港仙，二零二五财年的股息总额为每股17.0港仙。

各个核心业务表现卓越

在何济公持续销售势头的带动下，品牌药分部的收益录得43.2%的强劲增长。何济公透过精准的市场营销计划扩大市场渗透率，成功扩大消费群体，同时进一步巩固品牌的知名度。

在本港中成药及中药材的零售销售放缓的背景下，集团的品牌中药分部仍实现5.0%的增长。此增长主要来自旗舰品牌保济丸及飞鹰活络油的强劲表现，以及浓缩中药颗粒业务的稳健支持。保济丸通过持续的电视广告投放和冠名赞助电视人气节目，进一步提高品牌知名度。与此同时，飞鹰活络油透过以「飞鹰至系真王道」为主题的宣传计划强化市场地位，使其品牌知名度提升三倍，当中位于尖沙咀天星码头的「飞鹰哥」广告板更成功引起热议，迅速在网上疯传。

健康保健品分部的销售收益增长44.9%，动力来自安可待乳癌肿瘤基因检测 (「Oncotype DX」)的稳健表现，加上产品组合扩展及加强推广，有效回应大众对健康产品日益增长的需求。Oncotype DX日益受到香港及澳门的医疗机构及医护专业人士的认可。

把握跨境电子商务及中医药市场的增长潜力

集团在拓展线上业务方面取得稳步进展，尤其是跨境电子商务平台，同时策略性地进行部署，把握香港及大湾区持续增长的传统中药行业机遇。集团在天猫国际和京东的旗舰店表现强劲，何济公于2024年双11期间位列十大海外药品畅销榜。为了推动可持续增长，集团正丰富多元化产品组合，同时加强B2B和B2C的销售网络。

策略性收购天喜堂

二零二五年四月，集团完成收购天喜堂药厂有限公司90%的股权，其旗舰产品「天喜堂天喜丸」于香港及中国内地享有极高的品牌知名度，特别受到女性消费者青睐，因其在调节女性生理周期及促进生殖健康方面具显著功效。这项收购进一步丰富了集团的品牌中药产品组合，并透过整合天喜堂品牌与集团现有的生产与营销能力，创造显著的协同效应。集团将凭借在品牌推广方面的丰富经验，开展全方位的市场推广计划，以提升该品牌知名度，加强与消费者的互动，以及扩展分销网络，进一步拓展客户基础。

健倍苗苗行政总裁黄一伟先生表示：「面对零售环境的种种挑战，我们依然交出亮丽的财务及营运成绩，这有赖于我们多元而稳健的产品组合、旗舰品牌持久的市场吸引力，以及我们对卓越营运的不懈追求。

展望未来，我们将继续秉持稳健增长与卓越营运的原则。随着健康意识提升、久坐的生活模式普及以及人口老龄化持续带动需求，我们已做好充分准备把握消费保健行业的增长机遇。我们将持续强化品牌管理能力，巩固核心品牌价值，扩展产品组合，并扩大市场覆盖范围。」

有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161）

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的行销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和品质至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康保健品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「天喜堂天喜丸」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「十灵油」、「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情，请浏览：www.jbmhealthcare.com.hk

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