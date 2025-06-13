质量基石的守护者：检测检验行业赋能高质量发展

香港，2025年6月12日 - (亚太商讯) - 改革开放以来，中国经济实现了高速增长。然而，随着经济的发展，如何保持长期的生产率增长成为关键问题。2017年，中国共产党第十九次全国代表大会首次提出"高质量发展"，标志着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2023年2月，国务院印发《质量强国建设纲要》，强调国家质量基础设施是实现高质量发展的重要保障。

检验检测行业作为高技术服务业，在推动国民经济高质量发展方面发挥着重要作用。据行业调查报告，中国独立检测检验行业市场总规模预计将从2022年的4,276亿元增长至2027年的7,081亿元，复合年增长率为10.6%。其中，建设工程检测检验行业是最大的子板块，预计到2027年市场规模将达到约1,500亿元。

广东省作为检测检验行业的第一大省，通过"百千万工程"加速基础设施建设，促进了对建设工程检测的需求。粤西地区作为三线及以下县市的检测需求集中地，市场规模预计将从2023年的36亿元增长至2028年的65亿元，复合年增长率为12.7%。

在粤西地区，广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司（简称"集信国控"）表现突出，前身为信宜市建设工程质量检测站，成立于2000年，2024年在香港联合交易所GEM板上市。截至2024年12月，公司已获得建设工程、环境、产品质量、食品、农林水畜渔等五个检测领域41个检测类别、3183+个检测参数，在全省县市级同类公司中名列前茅。

受疫情影响，集信国控2022年的营业收入下降到1996万人民币，但公司凭借清晰的战略规划和专业的检测能力，业务迅速恢复增长。2024年，公司营业收入达到5526万人民币，较2023年增长33.2%，毛利润增长17.9%，净利润增长23.0%。建设工程检测检验板块是公司最大的业务板块，占比超过50%。公司现金流充足，2024年现金及现金等价物为99.86百万元人民币，并宣派了每股0.16港元的末期股息。

集信国控正积极向综合性检测服务机构迈进，布局交通检测、水利检测、消防检测等新板块。2025年4月，收购了茂名市粤水工程检测有限公司51%的股权，开拓水利检测业务。此外，公司还与佛山市高明区当地国企合资成立子公司，拓展区域市场。借助香港上市平台，集信国控有望实现跨越式发展。

在国家高质量发展和乡村振兴政策的双重推动下，检测检验行业将迎来高速发展。集信国控凭借国企公信力、技术实力和战略布局，为高新技术产业链供应链发展保驾护航，提升行业服务水平和国际竞争力。

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