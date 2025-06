Thursday, 12 June 2025, 18:19 HKT/SGT Share: 质量基石的守护者:检测检验行业赋能高质量发展

香港,2025年6月12日 - (亚太商讯) - 改革开放以来,中国经济实现了高速增长。然而,随着经济的发展,如何保持长期的生产率增长成为关键问题。2017年,中国共产党第十九次全国代表大会首次提出"高质量发展",标志着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2023年2月,国务院印发《质量强国建设纲要》,强调国家质量基础设施是实现高质量发展的重要保障。 检验检测行业作为高技术服务业,在推动国民经济高质量发展方面发挥着重要作用。据行业调查报告,中国独立检测检验行业市场总规模预计将从2022年的4,276亿元增长至2027年的7,081亿元,复合年增长率为10.6%。其中,建设工程检测检验行业是最大的子板块,预计到2027年市场规模将达到约1,500亿元。 广东省作为检测检验行业的第一大省,通过"百千万工程"加速基础设施建设,促进了对建设工程检测的需求。粤西地区作为三线及以下县市的检测需求集中地,市场规模预计将从2023年的36亿元增长至2028年的65亿元,复合年增长率为12.7%。 在粤西地区,广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司(简称"集信国控")表现突出,前身为信宜市建设工程质量检测站,成立于2000年,2024年在香港联合交易所GEM板上市。截至2024年12月,公司已获得建设工程、环境、产品质量、食品、农林水畜渔等五个检测领域41个检测类别、3183+个检测参数,在全省县市级同类公司中名列前茅。 受疫情影响,集信国控2022年的营业收入下降到1996万人民币,但公司凭借清晰的战略规划和专业的检测能力,业务迅速恢复增长。2024年,公司营业收入达到5526万人民币,较2023年增长33.2%,毛利润增长17.9%,净利润增长23.0%。建设工程检测检验板块是公司最大的业务板块,占比超过50%。公司现金流充足,2024年现金及现金等价物为99.86百万元人民币,并宣派了每股0.16港元的末期股息。 集信国控正积极向综合性检测服务机构迈进,布局交通检测、水利检测、消防检测等新板块。2025年4月,收购了茂名市粤水工程检测有限公司51%的股权,开拓水利检测业务。此外,公司还与佛山市高明区当地国企合资成立子公司,拓展区域市场。借助香港上市平台,集信国控有望实现跨越式发展。 在国家高质量发展和乡村振兴政策的双重推动下,检测检验行业将迎来高速发展。集信国控凭借国企公信力、技术实力和战略布局,为高新技术产业链供应链发展保驾护航,提升行业服务水平和国际竞争力。



