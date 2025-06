这项技术正在征服世界：中微子光伏技术正在重新定义全球基础设施

尼黑, 2025年6月11日 - (亚太商讯) - 全球能源转型已不再是可选项,而是势在必行。然而,在太阳能和风能的背后,一项具有更深远意义的技术正逐步走入工业现实。由 Neutrino® 能源集团开发的中微子光伏技术,不再是遥不可及的概念,而是已投入运行的分布式全天候能源生成平台,并正扩展至交通、航空航天、海洋系统,甚至高安全通信领域。 中微子光伏技术 通过将中微子及其他不可见辐射的动能转化为电能实现发电。这些无处不在的粒子会激发一种由石墨烯与掺杂硅交替层构成的纳米材料中的原子振动,产生共振频率并被转换为直流电。这种方式远非环境能量“采集”,而是一种可控、可扩展的发电方法,已被用于多项先进应用。 无需燃料的电力:中微子能量方块 中微子能量方块是一种紧凑型、模块化、无排放的能源系统,可持续输出5至6千瓦电力。设备仅重50公斤,运行时安静、无需人工干预,且不受天气与地理位置影响。它不依赖燃料、不发生燃烧、无需接入电网,具备去中心化能源基础设施的潜力,有望成为全球清洁、离网发电的重要支柱。 自主移动出行:Pi Car Pi Car 将中微子光伏技术应用于电动汽车领域。它不依赖传统充电基础设施,而是通过将中微子光伏材料嵌入车身面板、车顶等结构部件中,实现持续发电。在常规环境条件下,仅需一小时即可为车辆带来最多达100公里的额外续航里程。合作伙伴包括负责基于人工智能的能源优化的 Simplior Technologies、从事材料研发的 C-MET Pune,以及提供电池集成方案的 SPEL Technologies。该技术理念还支持对现有电动车平台进行改造,从而提升续航能力并实现能源独立。 突破飞行极限:Pi Fly Pi Fly是 Neutrino® 能源集团的航空项目,致力于开发由机载中微子光伏系统和超级电容存储供能的无人飞行器(UAV)。目前的原型机包括多旋翼和飞翼机型。下一阶段的目标是开发用于货物运输的自主垂直起降(VTOL)飞行器。为支持该项目,还配备了由中微子光伏技术供能的移动氢燃料补给装置,推动离网航空基础设施的发展。 海洋革新:Nautic Pi Nautic Pi 将这一能源平台拓展至海洋领域。采用中微子光伏技术驱动的船舶目前正处于概念开发阶段,目标是实现无需燃料或外部充电的自主航行。该系统尤其适用于长时间任务、远程作业及水下平台。 通信突破:12742号项目 最后,12742号项目探索基于中微子的数据信号传输。与无线电信号不同,中微子可轻易穿透密集介质,几乎不受干扰。这项技术使得即便是在岩层、海洋,甚至是行星体之间,也能实现实时、加密的全球通信——为高安全级别通信及星际数据传输带来了巨大飞跃。 在全球政府与产业寻找切实可行的脱碳路径之际,Neutrino® 能源集团不再只是提出解决方案,而是在切实推进落地。该集团汇聚了来自40多个国家的数百位研究人员、工程师和科学家,构建了跨学科团队,并与多方建立战略联盟,持续拓展高影响力应用领域。中微子光伏技术不再是未来的设想,它已经到来,正在征服世界。 Neutrino Energy Group

Neutrino Scientific Board

Holger Thorsten Schubart - CEO

Website: www.neutrino-energy.com 联系信息

Holger Thorsten Schubart

CEO and member of the Scientific Advisory Board

office@neutrino-energy.com

+493020924013 相关视频

https://www.youtube.com/watch?v=LiswrRR8H2Q 来源: Neutrino Energy Group



话题 Press release summary



部门 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network