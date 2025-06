英国国防部与通用原子航空系统公司签署“保护者”支持合同

圣地亚哥, 2025年6月11日 - (亚太商讯) - 英国国防部已与通用原子航空系统公司(GA-ASI)签署一项关于“保护者”RG Mk1遥控驾驶飞机系统的物流与维护支持合同。该合同被称为“英国保护者可用性与支持方案”(UK PASS),将为由 GA-ASI 提供、目前由英国皇家空军(RAF)操作的新型“保护者”遥控驾驶飞机系统提供持续支持。该型号的“保护者”遥控机基于 GA-ASI 的 MQ-9B SkyGuardian®平台。 照片来源:英国皇家空军 UK PASS 是一项直接商业销售(Direct Commercial Sale)合同,涵盖对“保护者”项目中遥控驾驶飞机(RPA)、可认证地面控制站以及仿真训练系统的支持。 “这份合同标志着英国皇家空军部署‘保护者’遥控系统的重要里程碑,”通用原子公司欧洲 MQ-9B 副总裁克里斯·杜塞尔(Chris Dusseault)表示,“随着 UK PASS 合同的签订,我们可以从测试和开发阶段正式过渡到皇家空军飞行员的操作训练阶段。” UK PASS 是通用原子公司“天空守护者全球支持方案”(SkyGuardian Global Support Solutions,简称 SGSS)的一部分,SGSS 为 MQ-9B 所有用户提供支持。该方案采用共享的承包商后勤支持(Contractor Logistics Support, CLS)模式,将维护、供应管理及其他所需的支持功能所涉及的人员、物资和间接资源统一整合,供所有客户共同使用。这种方式提升了效率,并为客户降低了成本。 “PASS 合同的签订是通用原子公司与英国国防部跨领域团队三年来密切合作的成果,它将一个概念转化为现实。我们为皇家空军的‘保护者’机队打造了首个同类中的可持续支持解决方案,依托的是全球通用备件池中的承包商自有库存。该合同不同于传统的备件和维修合同,而是通过多客户通用运营模式实现规模经济,”英国皇家空军无人机系统3组组长里奇·卡梅伦上校(Group Captain Rich Cameron)表示。 通用原子公司的 MQ-9B 是目前世界上最先进的遥控驾驶飞机系统,具备卓越的续航能力和作战范围。MQ-9B 包括“天空守护者”(SkyGuardian)和“海洋守护者”(SeaGuardian®)两个型号,目前已向英国皇家空军(即“保护者”项目)交付多架,并获得来自加拿大 、波兰、日本海上保安厅、日本海上自卫队、台湾、印度及美国空军(用于特种作战司令部支持)的订单。MQ-9B 也曾参与多项美国海军演习,包括“北方利剑”(Northern Edge),“一体化作战问题”(Integrated Battle Problem)和“联合航行演训”(Group Sail)。 关于 GA-ASI 通用原子航空系统公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统(RPA)、雷达及电光和相关任务系统,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时,提供具备长航时和任务能力的航空平台,并集成传感器和数据链系统,以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件,提供飞行员培训及支持服务,并开发超材料天线。 更多信息,请访问: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。 联系信息

