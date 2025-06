Tuesday, 10 June 2025, 19:10 HKT/SGT Share: 爆款IPO前瞻:“香水第一股”颖通控股强势登场!港股IPO再现黄金赛道 龙头势掀“嗅觉经济”新浪潮

香港,2025年6月10日 - (亚太商讯) - 随着港股IPO市场热度回升,中国除品牌所有者之外最大的香水集团颖通控股已正式通过港交所聆讯,剑指"香水第一股"之位。作为除品牌拥有者以外,中国(包括香港及澳门)规模最大的香水集团,颖通控股拥有包括Hermès Beauty、Van Cleef & Arpels、Versace、COACH、Laura Mercier、Albion和Elegance 等72个国际知名品牌的授权,具备强大的品牌组合优势。公司近年营收稳步增长,年度收入突破人民币20亿元,盈利能力亦持续提升,基本面表现稳健。其核心业务聚焦于中国高端香水市场,该赛道复合年增长率达15%,在消费升级与审美趋势驱动下,市场潜力可观。凭借稀缺的业务定位与行业领先地位,颖通控股有望成为继美妆新股"冻资王"毛戈平之后,引发市场高度关注的IPO焦点新股,并为投资者带来新一轮的增长机遇。 招股书披露,颖通核心业务涵盖第三方品牌授权产品的销售与分销,以及为品牌授权方提供全方位市场拓展服务,包括品牌管理、定制化市场进入及扩张策略的设计与实施。截至2025年3月31日,颖通为合共72个外部品牌组合进行产品分销及市场部署,其中61个品牌享有独家授权或分授权。业务版图覆盖香水、彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛等多元品类,形成显著的规模优势。 值得注意的是,作为国际奢侈品牌进入中国市场的合作伙伴,颖通通过独家授权体系获得品牌方深度信任,进行线上线下全域营销,这一差异化优势持续强化颖通行业领导地位。颖通拥有广阔的销售及分销网络,线下业务覆盖了400多个城市,有超过100个直接经营的线下POS及超过8,000个由零售商客户经营的POS出售;线上电商管道亦不断发力,积极布局社交媒体和电商渠道,同时驱动免税业务,形成全方位布局。 财务方面,颖通的经营业绩稳健增长,彰显其经营韧性。截至2025年3月31日止年度,收入分别为人民币16.99亿元、18.64亿元、20.83亿元;同期,录得纯利为人民币1.73亿元、2.06亿元、2.27亿元;毛利率亦保持稳定于50%以上。 颖通挟"嗅觉经济"东风强势登场,配合中产消费升级与Z世代对个性化香氛的刚需,这只"香水第一股"凭扎实品牌矩阵与全渠道运营实力,极可能复制美妆板块上市热潮,长线看更吃尽"嗅觉经济"的结构性红利,结合行业增长潜力与公司基本面,实力新股值得市场持续关注。



部门 化妆品, 美容/护肤

   