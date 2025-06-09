光大控股成功发行30亿元人民币熊猫中期票据

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|Monday, 9 June 2025, 10:00 HKT/SGT
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香港，2025年6月9日 - (亚太商讯) - 6月5日，光大控股（股份代号：165.HK）2025年度第一期中期票据在中国银行间市场成功发行，发行规模30亿元人民币，票面利率2.09%，创光大控股历史债券发行票面利率新低。
本次发行获得了银行及非银机构投资者的踊跃认购，全场认购倍数2.6倍，边际认购倍数2.8倍，充分体现出市场机构投资者对公司高质量发展的认可与支持。
公司选用光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人，选用中国银行、浦发银行、中信证券、中国工商银行、中信银行担任联席主承销商，强强联合、通力合作、携手共赢，达成本次发行工作的圆满成功。
本次发行进一步降低融资成本，优化公司的债务结构。光大控股将继续发挥跨境资管平台优势，持续推进业务高质量发展，服务中国经济可持续发展。
话题 Press release summary
部门 金融, Funds & Equities
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