THE GENERATION ESSENTIALS GROUP与BLACK SPADE ACQUISITION II CO完成业务合并

The Generation Essentials Group 的普通股和认股权证将于 2025 年 6 月 5 日在纽约证券交易所及纽约证券交易所美国证券交易所开始交易,股票代号分别为「TGE」和「TGE WS」 香港,2025年6月5日 - (亚太商讯) - 6月4日,The Generation Essentials Group(「TGE」),一家由AMTD Group、AMTD IDEA Group(纽约证券交易所代号:AMTD;新交所代号:HKB)和AMTD Digital Inc. (纽约证券交易所代号:HKD)共同创立的公司,及 Black Spade Acquisition II Co(纳斯达克交易所代号:BSII)(「Black Spade II」)今天欣然确认完成早前公布的业务合并(「业务合并」) 。 业务合并完成后的上市公司为 TGE,其普通股和认股权证将于2025 年 6 月5 日在纽约证券交易所及纽约证券交易所美国证券交易所开始交易,股票代号分别为「TGE」和「TGE WS」。 Black Spade II 的股东于2025年5月30日投票批准此项交易,随后宣布完成业务合并。随着业务合并完成,Black Spade II已成为 TGE 的全资子公司,并预计将从纳斯达克交易所退市。 The Generation Essentials Group董事会联席主席Feridun Hamdullahpur博士表示:「这标志着一家全面、多元化的全球媒体、娱乐和酒店集团的成功上市,与一家集全球顶级『媒体』(如《L'Officiel》和《The Art Newspaper》)、『娱乐』(包括电影制作)以及『空间』(包括咖啡馆与酒店) 于一体的国际运营商的正式诞生。我谨此感谢Black Spade II 团队在整个交易过程中展现的专业与高效执行力。继两家纽交所上市公司之后,此次上市的 TGE 将成为我们旗下的第三家上市企业。 TGE将融合时尚、艺术、媒体、影视、娱乐及酒店等多元业务,打造独具特色的国际平台。我们已与黑桃建立起长期合作关系,在共同打造全球领先媒体娱乐集团的征途中,我们将相互支持,开拓更多跨领域合作机遇。我谨代表董事会,向所有为这一创新构想快速落地付出辛勤努力的团队成员致以衷心感谢。」 Black Spade Acquisition II Co 主席兼联席行政总裁谭志伟先生表示:「我们很高兴宣布业务合并成功完成,这是一个标志着为所有股东带来价值的重要里程碑。在 TGE 涉及时尚与艺术、媒体和酒店业的业务领域中,我们发现它与我们的娱乐 DNA 完美契合。我希望感谢 TGE 管理团队在促成这笔交易所展示的领导力、远见和效率,我们期待着该公司作为一家股票代码为『TGE』的上市公司开启新篇章,继续其在全球媒体和娱乐领域的激动人心的旅程。」 有关此交易的更多信息,包括业务合并协议的副本,请参阅 Black Spade II 于 2025 年 1 月 27 日向美国证券交易委员会(「SEC」) 提交的 8-K 表格当前报告,网址为 www.sec.gov。 有关此次交易的更多信息,请参阅TGE的F-4表格登记声明,其中包括Black Spade II 的委托说明书(proxy statement)和 TGE 就业务合并于 2025 年 4 月 11 日首次向SEC提交的招股章程。 图片说明:

(左起)Black Spade Acquisition II Co 联席首席执行官Richard Taylor 先生、Black Spade Acquisition II Co 联席首席执行官吴绳祖先生、Black Spade Acquisition II Co主席兼联席首席执行官谭志伟先生、Black Spade Capital Limited 创始人何猷龙先生、The Generation Essentials Group 创始人及董事蔡志坚先生、The Generation Essentials Group董事会联席主席Feridun Hamdullahpur博士及The Generation Essentials Group 首席执行官Giampietro Baudo先生 有关 The Generation Essentials Group (前为World Media and Entertainment Universal Inc.)

The Generation Essentials Group由AMTD Group、AMTD IDEA Group(纽约证券交易所代号:AMTD;新交所代号:HKB)和AMTD Digital Inc. (纽约证券交易所代号:HKD)共同创立,其总部位于法国,并专注于全球多媒体、娱乐文化、酒店及贵宾服务领域的全球策略和发展。 TGE旳旗下业务包括《L'Officiel》、《The Art Newspaper》、电影和娱乐项目。总括而言,TGE 是一个多元化的媒体和娱乐业务组合,也是一个全球优质资产组合。 有关 Black Spade Acquisition II Co

Black Spade Acquisition II Co(「Black Spade II」)是一家为了实现业务合并而成立的空白支票公司(特殊目的收购公司或 SPAC)。 Black Spade II 由黑桃资本创立并在纳斯达克股票市场有限责任公司上市。黑桃资本经营着由广泛跨境投资组成的全球投资组合,并致力为其投资组合添加新的投资项目和机会。 Black Spade II是黑桃资本的第二个SPAC。黑桃资本的首个 SPAC 于 2023 年 8 月完成了与越南电动车公司 VinFast Auto Ltd. 的业务合并。以交易价值计算,是当时有史以来第三大的 de-SPAC(根据截至 2024 年 4 月的 Dealogic 数据)。 有关 AMTD Group

AMTD Group是一家企业集团,核心业务涵盖媒体娱乐、教育培训、优质资产和酒店业。 有关 AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group(纽约证券交易所代号:AMTD;新交所代号:HKB)是一家多元化的机构和数位解决方案集团,致力于将企业和投资者与全球市场连结起来。其全面的一站式商业服务及数位解决方案平台,能够满足不同客户在其生命周期各个阶段多样化且相互关联的业务需求和数位化需求。 AMTD IDEA Group 的独特定位使其成为连结客户、业务合作伙伴、被投资公司和投资者的超级联系人,连贯东西。如欲了解更多信息,请造访 www.amtdinc.com 或在 X(前为「Twitter」)上关注我们 @AMTDGroup。 有关 AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc.(纽约证券交易所代号:HKD)是总部位于法国的综合数位解决方案平台。其一站式数位解决方案平台营运的主要业务包括数位媒体、内容和行销服务、投资以及酒店和贵宾服务。有关AMTD Digital的公告,请造访 https://ir.amtdigital.net/investor-news。 安全港声明

此新闻稿包含根据美国1995年《私人证券诉讼改革法》「安全港」条款可能构成「前瞻性」的陈述。这些前瞻性陈述可以透过「将」、「预期」、「预计」、「目标」、「未来」、「打算」、「计划」、「相信」、「估计」、「可能」等术语及类似陈述来识别。非历史事实的陈述,包括关于Black Spade II、TGE、AMTD IDEA Group和/或AMTD Digital的信念、计划和期望的陈述,均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息,请参阅Black Spade II、TGE、AMTD IDEA Group和AMTD Digital向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中提供的所有资讯均截至本新闻稿发布之日,除适用法律要求外,Black Spade II、TGE、AMTD IDEA Group和AMTD Digital均不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 传媒垂询:

The Generation Essentials Group

投资者关系 电邮: tge@amtd.world

Black Spade Acquisition II Co

投资者关系 电邮: ir@blackspadeacquisitionii.com



AMTD IDEA Group

投资者关系 电邮: ir@amtdinc.com



AMTD Digital Inc.

投资者关系办公室 电邮: ir@amtdigital.com 纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话:+852 2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk

杨丽明 电话:+852 2864 4833 电邮:lilia.yang@sprg.com.hk

网址: www.sprg.com.hk



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Funds & Equities, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network