Wednesday, 4 June 2025, 19:16 HKT/SGT Share: 长风几万里 驼铃遥过碛:天风国际助力香港首笔中亚主权债成功发行 - 吉尔吉斯斯坦5年期美元基准债券峰值获4倍超额认购

香港,2025年6月4日 - (亚太商讯) - 天风国际证券集团有限公司(以下简称"天风国际")携手中信银行国际、花旗环球金融有限公司及奥本海默旗下子公司Oppenheimer & Co. Inc,成功协助吉尔吉斯斯坦(吉尔吉斯斯坦内阁通过吉尔吉斯斯坦财政部行使职权)完成5年期美元基准规模的国际债券的发行。本次原定发行约5亿美元,因市场需求炽热,簿记期间峰值订单规模突破21亿美元(含5000万美元承销商订单),超过130个投资人。最终发行规模为7亿美元,票面利率7.75%,充分体现全球资本市场对吉尔吉斯斯坦经济发展前景及天风国际跨境融资服务能力的高度认可。 首单破冰,开创中亚主权债跨境融资新范式 本次发行是国际资本市场首次有中亚国家主权发行人发行美元债,也是天风国际在中亚主权债券承销领域的里程碑项目。通过联动国际投资者资源与本土化服务优势,天风国际携手其他全球协调人,高效完成跨时区簿记建档,精准把握市场窗口,助力吉尔吉斯斯坦首次亮相国际美元债市场即获超额覆盖,为其未来拓宽融资渠道奠定坚实基础。 本次债券发行主体为吉尔吉斯斯坦(标普:B+,惠誉:B,穆迪:B3),募集资金拟用于支持国家财政预算,重点投向水电能源及基础设施建设项目。吉尔吉斯斯坦作为最早支持和参与"一带一路"倡议的国家之一,近年来与中国的经贸合作关系日益密切。此前,天风国际与吉尔吉斯斯坦国家财政部签订合作备忘录,成为首家与吉尔吉斯斯坦国家财政部建立合作关系的驻港中资券商。 立足香港,构建"一带一路"多元化金融服务新生态 吉尔吉斯斯坦财政部副部长、财政部中央国库主任Amanbaev Umutzhan Mominovich先生对全球协调人在此次首发交易作出的努力表示衷心感谢,他表示:"这是我们首次进入国际债务资本市场,意义重大。我们将保持影响力,成为常驻发行人,以进一步完善吉尔吉斯斯坦债务结构,满足经济需求。本次首次债券发行以具竞争力的利率成功筹资,既支持了国家重点项目,也优化了债务结构,超额认购亦反映出国际市场对吉尔吉斯斯坦经济前景和主权信用的高度认可。此次发行为吉尔吉斯斯坦吸引国际资本、深化金融开放、融入全球经济打下坚实基础。未来,我们将持续活跃其中,成为常规发行人,优化国家债务结构,支持经济发展,向金融自主和全球一体化迈进。" 天风国际一带一路事业部新兴业务负责人Alex Shupletsov表示:"未来,天风国际将继续发挥战略桥梁作用,深化与'一带一路'沿线国家和地区的资本互联互通,并通过多元化金融服务,促进融资便利化,推动香港作为国际资本市场的可持续发展。我想借此机会强调香港作为'一带一路'国家融资枢纽的重要性。除在伦敦证券交易所上市外,吉尔吉斯斯坦的主权债券亦于港交所上市,是中亚地区首只在港交所上市的主权债券。在港交所上市将进一步增强吉尔吉斯斯坦在中国和亚洲投资者群体中的知名度。这项里程碑式交易对该国而言意义重大 - 它不仅实现了融资渠道多元化、优化了债务结构,更建立了债券曲线,为未来融资奠基。" 上合精神,扎实行动谱写区域经济合作和可持续发展新篇章 在第二届中国-中亚峰会即将拉开帷幕、上海合作组织"中国年"系列配套活动蓬勃开展之际,吉尔吉斯斯坦此番债券发行,是中资金融机构服务区域经贸协作的实际行动,是中国以金融为媒介对区域经济合作发展的有力支持,更是中国与上海合作组织成员国间协作精神的生动诠释。通过深化多边金融协作、促进资源共享,吉尔吉斯斯坦正加速融入全球金融体系,推动可持续发展与共同繁荣愿景落地。 天风国际行政总裁邹传表示:"此次吉尔吉斯斯坦主权美元债首次在香港市场发行成功并上市,是'一带一路'倡议下金融合作的重要里程碑,更是紧随国家战略落实2025年上合峰会'可持续发展年'理念的一项扎实工作。这支产品成功发行,是协助香港打造全球债权融资市场中心,维护其国际金融中心地位的有利举措;也是以中亚为始的'一带一路'国家将境外融资中心向香港市场倾斜,形成多元化的融资渠道成功探索;更具意义的是,人民币在主权国家国际收支平衡表上将产生实质性作用,加速人民币国际化进程。天风国际将以此为契机,继续立足香港国际金融中心,助力共建国家对接全球资本市场,以市场化方式支持基础设施与绿色可持续发展,既体现了国际投资者对'一带一路'倡议下区域经济韧性的长期信心,同时围绕主权国家融资,国家级战略项目融资采取高举高打方式,切实承担服务高水平对外开放的使命担当。" 天风国际证券集团有限公司 天风国际证券集团有限公司(以下简称"天风国际")是天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")(601162.SH)的全资香港子公司。天风证券控股股东湖北宏泰集团有限公司是湖北省属唯一金融服务类企业。作为天风证券国际化布局的重要支点和海外唯一业务平台、湖北省重要的对外金融窗口,天风国际依托省内强大的资源支持,立足香港、背靠内地、深耕湖北、服务国家、布局全球,旨在发展成为连接境内外资本市场的桥梁,竭尽所能为客户提供全面优质的金融服务,积极推动优质企业"走出去"和"引进来"战略,为客户提供多元化融资方案和全球化资产配置服务,打通境内外金融通道,坚定不移为实体经济发展贡献力量。 天风国际通过旗下子公司从事香港证监会监管下的第1、2、4、5、6、9类受规管活动,跻身香港市场活跃中资券商之列。



