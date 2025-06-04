CBL International Limited宣布股票回购计划

吉隆坡，2025年6月4日 - (亚太商讯) - 2025年6月3日，万利集团（以下简称"万利"或"集团"）之上市实体 CBL International Limited（以下简称"公司"或"CBL"）（美国纳斯达克交易所代码 ：BANL）今日宣布，其董事会已批准一项股票回购计划，授权以较低者为准回购不超过500万美元或500万股普通股（"普通股"）。

根据该计划，本公司可通过公开市场进行股份回购，具体实施时间与规模将视市场状况及公司需求而定。本次回购计划有效期至2028年4月15日，且不构成必须执行之法律义务。公司保留随时延长、修改、暂停或终止计划的最终决定权。

集团主席兼首席执行官谢威廉博士表示："董事会认为公司当前股价未能充分反映业务基本面的内在价值与长期增长潜力。此次股票回购计划既彰显管理层对企业前景的坚定信心，亦践行持续为股东创造价值之承诺。"

2024财年业绩表现概览



截至2024年12月31日，公司报告全年合并收入为5.925亿美元，较2023年的4.359亿美元增长35.9%。这一增长主要得益于销售量增长38.1%，归因于年内新客户的增加、供应网络扩展至更多港口，以及更广泛的客户群，除集装箱班轮营运商外，还涵盖散货船舶及油气船舶。

未来展望

展望未来，CBL将继续专注于市场扩张，尤其是生物燃料领域，并加强其全球供应网络。公司致力于提高运营效率并实现可持续增长。公司港口的战略扩张、客户群多元化以及对可持续发展计划的承诺，旨在当市场环境改善时带来增长。通过投资新港口并扩大关键行业伙伴的关系网络，公司的目标是确保长期伙伴关系，随着全球贸易稳定及盈利能力改善，巩固其市场地位。

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。截至2025年4月 16日，我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖超过60个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。

前瞻性声明

本公吿中的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般使用"相信"、"可能"、"可以"、"将要"、"估计"、"继续"、"预期"、"打算"、"期望"、"计划"、"应该"、"将会"、"规划"、"未来"、"展望"、"潜力"、"预测"等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述，但不使用这些词语并不意味著陈述并非前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。这些信息涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于各种假设（无论本新闻稿中是否指明）以及BANL管理层的当前预期，而非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供帮助目的，不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。实际事件和情况难以或不可能预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况不在BANL的控制范围内。一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异，包括国内外商业、燃料价格和关税、市场、金融、政治、法律环境、地缘政治及其他导致燃料价格发生重大变化的事件的影响。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述来反映随后发生的事件或情况或预期的变化，法律可能要求者除外。尽管公司认为该等前瞻性陈述中表达的预期合理，但不能向您保证此类预期最终正确无误。公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者细阅公司的注册声明和向SEC提交的其他文件所载可能影响其未来业绩的其他因素。

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