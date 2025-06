Tuesday, 3 June 2025, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 Bahrain Economic Development Board “Fintech Forward 金融科技前沿大会”将于 2025 年 10 月重返巴林,汇聚全球最具影响力的金融领袖 2025 年“Fintech Forward 金融科技前沿大会”将由《经济学人影响力》(Economist Impact)策划,巴林经济发展委员会(Bahrain Economic Development Board)主办

巴林麦纳麦, 2025年6月3日 - (亚太商讯) - 巴林王国正积极筹备第三届“Fintech Forward 金融科技前沿大会”,该大会将由巴林经济发展委员会(Bahrain EDB)主办,并由《经济学人影响力》策划。作为中东地区领先的金融科技盛会,Fintech Forward 将汇聚支付、金融科技及更广泛金融生态系统中的杰出思想者与行业精英。 凭借其高质量的交流平台,Fintech Forward 已稳固其作为区域标杆活动的地位,吸引着行业先行者、投资者与金融从业者前来分享经验、庆祝重要成果,并拓展高价值人脉关系。 中东地区旗舰金融服务活动——Fintech Forward 2025(FF25)即将回归,将于2025年10月8日至9日在巴林国际会展中心(Exhibition World Bahrain)举行,由巴林中央银行(Central Bank of Bahrain)协作主办,并获得 Bahrain FinTech Bay 的支持。 为期两天的大会将通过主旨演讲、小组讨论和互动环节,聚焦金融科技行业的机遇与挑战,并展示值得借鉴的重要成功经验。FF25 将以“融合时代:金融科技的成熟期”为主题,汇聚来自全球的金融科技专家、金融机构、政府代表和监管机构,共同探讨当前趋势,分享见解,交流知识,进一步推动行业发展。 大会将涵盖与金融科技行业相关的广泛议题,包括:从快速增长向可持续成熟阶段的转变,嵌入式基础设施和先进技术的兴起,行业重点从“颠覆”转向“信任、监管与整合”,以及监管机构、主权投资者与传统银行之间日益增强的长期合作。 作为本次国际大会的主办国,巴林拥有强大的金融服务行业,融合了传统银行业务与创新的金融科技企业,涵盖加密资产、数字支付以及开放银行解决方案等领域。作为全国唯一的金融监管机构,巴林中央银行(CBB)通过其专门设立的金融科技创新部门以及领先的监管框架,在推动金融科技创新方面发挥了重要作用。CBB 推出的在岸监管沙盒是中东和北非(MENA)地区首个此类机制,为本地和国际金融科技公司提供安全环境,以测试和开发新技术,从而支持建设一个合规且有韧性的金融科技生态系统。 在前几届成功举办并吸引全球参与者的基础上,Fintech Forward 已成为行业领袖分享见解、推动合作、促进区域金融科技发展的关键平台。 欲了解更多信息并登记参与 Fintech Forward 2025,请访问官方网站。媒体注册合作请 点击此处。 如需更多资讯,请联络:

Abdulelah Abdulla

通讯部门

巴林经济发展委员会

电话:+973-39798919

电子邮件: internationalmedia@bahrainedb.com 关于巴林经济发展委员会 (Bahrain EDB) 巴林经济发展委员会 (Bahrain EDB) 是一家投资促进机构,负责吸引投资到巴林王国并支持改善投资环境的倡议。巴林经济发展委员会与政府及现有和潜在的投资者合作,确保巴林的投资环境具有吸引力,传达其主要优势,并确定通过投资促进经济增长的机会所在。巴林经济发展委员会专注于几个利用巴林竞争优势并提供重大投资机会的经济领域。这些领域包括金融服务、制造业、物流、资讯与通信技术 (ICT) 及旅游业。欲了解更多有关巴林经济发展委员会的资讯,请访问 www.bahrainedb.com。 来源: Bahrain Economic Development Board



