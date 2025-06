欢喜传媒出品、陈可辛导演剧情片《酱园弄-悬案》荣膺上海国际电影节开幕影片

香港,2025年6月3日 - (亚太商讯) - 由欢喜传媒出品、陈可辛执导的悬案电影《酱园弄-悬案》将于本月14日上海国际电影节金爵盛典上亮相,并于6月21日全国公映,与广大观众一起探寻案件背后的真相。 《酱园弄-悬案》改编自民国四大奇案之一的酱园弄杀夫案。影片讲述在1945年的上海,章子怡饰演的詹周氏因不堪多年凌辱,持刀杀死丈夫的故事。随着嫌疑犯和证人陆续出现,詹周氏的苦难人生逐帧曝光,使案情陷入层层迷雾,而她的命运也被时局的变迁一再改写。 陈可辛导演为《酱园弄-悬案》倾注大量心血。他坦言:《酱园弄-悬案》杀夫案的情节复杂、人物众多,涵盖时代转折,为要还原案件背后的时代风貌与人性挣扎,不惜耗费八年时光,精心雕琢剧本,力求每一个情节都能打动观众的心。 《酱园弄-悬案》的演员阵容强大,除章子怡外,还汇聚王传君、易烊千玺、梅婷、赵丽颖、雷佳音、刘润萱、杨幂等,一众明星以精湛的演技为影片增添光华。 《酱园弄-悬案》此次作为上海国际电影节开幕影片,将于6月14日晚在金爵盛典后进行首映;一星期后,6月21日全国公映。

电影《酱园弄·悬案》海报 有关欢喜传媒集团有限公司(股份代号:1003) 欢喜传媒是中国最具创新性的影视内容投资、制作及在线视频播放平台公司,由董平、宁浩、徐峥和项绍琨于2015年联合创办,并在香港联交所上市。 欢喜传媒独具创新的股权结构,将股东导演与公司的长远利益紧密结合,以独家、原创内容为基础,牢牢掌握中国电影、网剧市场的头部内容。 欢喜传媒独家锁定中国多位顶尖导演,如:宁浩、徐峥、陈可辛、王家卫、张一白、顾长卫、张艺谋、黄渤、陈大明及贾樟柯等未来多年的多部作品,掌控中国影视剧原创顶尖内容的源头,旨在为高速发展的中国影视行业贡献源源不断的精品内容。 欢喜传媒独家运营在线视频播放平台-欢喜首映(huanxi.com),欢喜首映是一个全会员制与收费点播相结合的精选电影平台。秉承「极简、轻奢、无广告」的精品质量,为互联网用户精选海内外优质电影。欢喜首映覆盖PC、移动、电视三大终端,提供优质的内容、简洁流畅的观赏体验,呈现影院级视听享受。



