欢喜传媒出品、陈可辛导演剧情片《酱园弄-悬案》荣膺上海国际电影节开幕影片

香港，2025年6月3日 - (亚太商讯) - 由欢喜传媒出品、陈可辛执导的悬案电影《酱园弄-悬案》将于本月14日上海国际电影节金爵盛典上亮相，并于6月21日全国公映，与广大观众一起探寻案件背后的真相。

《酱园弄-悬案》改编自民国四大奇案之一的酱园弄杀夫案。影片讲述在1945年的上海，章子怡饰演的詹周氏因不堪多年凌辱，持刀杀死丈夫的故事。随着嫌疑犯和证人陆续出现，詹周氏的苦难人生逐帧曝光，使案情陷入层层迷雾，而她的命运也被时局的变迁一再改写。

陈可辛导演为《酱园弄-悬案》倾注大量心血。他坦言：《酱园弄-悬案》杀夫案的情节复杂、人物众多，涵盖时代转折，为要还原案件背后的时代风貌与人性挣扎，不惜耗费八年时光，精心雕琢剧本，力求每一个情节都能打动观众的心。

《酱园弄-悬案》的演员阵容强大，除章子怡外，还汇聚王传君、易烊千玺、梅婷、赵丽颖、雷佳音、刘润萱、杨幂等，一众明星以精湛的演技为影片增添光华。

《酱园弄-悬案》此次作为上海国际电影节开幕影片，将于6月14日晚在金爵盛典后进行首映；一星期后，6月21日全国公映。



电影《酱园弄·悬案》海报

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