NEXX携手Milaha与KEC签署合作谅解备忘录

图片说明：NEXX 与 Milaha 和 KEC 签署联合谅解备忘录 (MoU)。

（由左至右）许嘉（NEXX首席执行官）、Fahad bin Saad Al-Qahtani（Milaha集团首席执行官）和林清豪（KEC董 事）

香港，2025年6月2日 - (亚太商讯) - 香港的领先人工智能物流企業NEXX，欣然宣布与卡塔尔航运 Q.P.S.C. （"Milaha"）和 KEC（香港）有限公司（"KEC"）签署联合谅解备忘录（MoU），推进创新的物流解决方案，并把握卡塔尔日益增长的电子商务市场机遇。

Milaha 的集团首席执行官Fahad bin Saad Al-Qahtani 表示：「我们与 NEXX 和 KEC 的合作标志着 Milaha 转型之旅的重要一步。通过将 NEXX 的先进人工智能和自动化技术与 KEC 的跨境电商专业知识相互结合，释放强大的协同效应，增强我们的物流能力，扩大我们的全球触角，并加强卡塔尔作为地区和国际物流枢纽的地位。同时，反映了我们对创新、卓越运营和支持国家经济多元化愿景的承诺。」

NEXX 与 Milaha 的合作专注于在 Milaha 物流城（MLC），部署尖端的人工智能驱动自动化技术。这一合作旨在促进 Milaha 在关键领域向半自动化和全自动化仓储运营的转型，特别是拣选、分拣、预测和订单履行方面。通过利用 NEXX 的成熟人工智能解决方案，我们将提升运营效率、预测库存规划和订单准确性，建立智能且可扩展的物流模式。

KEC 的执行董事蔡育富表示：「随着 MENA 地区的电商市场快速增长，对高效的跨境物流和最后一公里配送服务的需求也在激增。与 Milaha 和 NEXX 的合作使我们能够妥善应对这增长需求，为客户提供卓越的服务。」

通过与 KEC 的合作，旨在开发连接中国、欧洲和 MENA 地区的物流走廊，巩固卡塔尔作为履行和跨境分配的关键枢纽的角色。我们的合作将整合 KEC 丰富专业的电商知识和多样化的客户基础，捕捉全球电商市场的机遇。

另外，NEXX 和 Milaha 将共同建立连接多哈和香港的双供应链枢纽，增强卡塔尔在全球电商网络中的整合。关键创新将包括人工智能驱动的仓库自动化、生产力和安全管理系统，以及支持保税、制药和冷藏操作的基础设施优化。

NEXX 首席执行官许嘉补充说：「在 Milaha 物流城（MLC）建立智能履约中心将彻底改变该地区的物流行业。我们的合作结合尖端的人工智能和一流的物流服务，创造出一个以客户为中心的综合解决方案。」

「一带一路」专员何力治表示：「香港是『一带一路』的功能平台，一直通过专业服务为『一带一路』 作出贡献，而香港企业以香港研发的人工智能方案联通香港、内地、欧洲以至中东和北非地区的物流走廊，并为相关物流服务增值，体现了香港作为『超级联系人』及『超级增值人』的角色。」

通过解决自动化中的当前缺口和优化空间利用，特别是在保税和冷藏区域，NEXX 致力于增强其在高增长垂直领域的物流组合。这一举措符合卡塔尔的国家经济多元化愿景，并支持一带一路倡议。

图片说明：Fahad bin Saad Al-Qahtani（右）赠送纪念品予许嘉（左），象征大家扬帆起航，迈向成功。 图片说明：NEXX、Milaha 及KEC 的代表共同出席并见证此次签署仪式。

图片说明：KLN首席营运官（欧中非区域）Darren Baker（左一）与KEC董事林清豪（左三）一同率领代表团队齐聚卡塔

尔参加签署仪式。

高清图片下载：https://bit.ly/3HffFtM

关于NEXX

NEXX是物流大模型与AI智能体的科技公司，致力于重塑智慧物流与供应链管理。自主研发的AI智能体NEXXBot，由NEXX自研的垂直大模型NEXX语言模型（NexxLM）赋能，能够理解、制定并执行复杂的仓库运营任务，仅需简单的自然语言指令即可完成操作。 NEXX AI智能体不仅具备智慧调度、需求预测、自动优化等核心能力，还能结合多模态资料分析与强化学习演算法，持续提升物流运作效率。其代理式AI架构打破传统软体限制，实现弹性营运与即时智慧决策，协助企业降本增效。在这个长期落后的行业中，NEXX正在引领变革之路，迈向更智慧、更永续的未来。

关于Milaha

Milaha 成立于 1957 年 7 月，是卡塔尔第一家注册的公开上市公司，商业注册号为 1。目前，Milaha 的业务广泛，涵盖液化石油气、石油产品、集装箱和散货的海上运输；海上支援服务；仓储、港口管理及运营；物流服务；船厂运营；贸易代理；房地产投资；以及资产管理等多个领域。

关于 KEC / KLN Logistics Group Limited（股票代码0636.HK）

KEC是KLN Logistics Group Limited（「KLN」）的子公司。KLN 是一家总部位于亚洲的全球第三方物流公司，业务组合高度多元化，在亚洲地区拥有广泛业务布局。KLN 提供全方位的供应链解决方案，从综合物流、国际货运代理（涵盖空运、海运、陆运、铁路和多式联运），到电子商务、工业项目物流以及基础设施投资等领域均有涉足。

KLN 的业务遍布59个国家和地区，在全球半数新兴市场建立了稳固据点。其多元化的基础设施、在国际门户的广泛覆盖以及本地化专业知识，辐射中国大陆、印度、东南亚、独联体、中东、拉丁美洲等众多地区。

2024 年，KLN 的收入接近600亿港元*。该公司在香港交易所上市，并且是恒生企业可持续发展基准指数的成分股。

*仅适用于持续经营业务

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