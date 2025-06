Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织,我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。 Monday, 2 June 2025, 18:32 HKT/SGT Share:

来源 NEXX NEXX携手Milaha与KEC签署合作谅解备忘录 - 共推卡塔尔智慧物流发展 把握电商增长机遇

图片说明:NEXX 与 Milaha 和 KEC 签署联合谅解备忘录 (MoU)。

(由左至右)许嘉(NEXX首席执行官)、Fahad bin Saad Al-Qahtani(Milaha集团首席执行官)和林清豪(KEC董 事) 香港,2025年6月2日 - (亚太商讯) - 香港的领先人工智能物流企業NEXX,欣然宣布与卡塔尔航运 Q.P.S.C. ("Milaha")和 KEC(香港)有限公司("KEC")签署联合谅解备忘录(MoU),推进创新的物流解决方案,并把握卡塔尔日益增长的电子商务市场机遇。 Milaha 的集团首席执行官Fahad bin Saad Al-Qahtani 表示:「我们与 NEXX 和 KEC 的合作标志着 Milaha 转型之旅的重要一步。通过将 NEXX 的先进人工智能和自动化技术与 KEC 的跨境电商专业知识相互结合,释放强大的协同效应,增强我们的物流能力,扩大我们的全球触角,并加强卡塔尔作为地区和国际物流枢纽的地位。同时,反映了我们对创新、卓越运营和支持国家经济多元化愿景的承诺。」 NEXX 与 Milaha 的合作专注于在 Milaha 物流城(MLC),部署尖端的人工智能驱动自动化技术。这一合作旨在促进 Milaha 在关键领域向半自动化和全自动化仓储运营的转型,特别是拣选、分拣、预测和订单履行方面。通过利用 NEXX 的成熟人工智能解决方案,我们将提升运营效率、预测库存规划和订单准确性,建立智能且可扩展的物流模式。 KEC 的执行董事蔡育富表示:「随着 MENA 地区的电商市场快速增长,对高效的跨境物流和最后一公里配送服务的需求也在激增。与 Milaha 和 NEXX 的合作使我们能够妥善应对这增长需求,为客户提供卓越的服务。」 通过与 KEC 的合作,旨在开发连接中国、欧洲和 MENA 地区的物流走廊,巩固卡塔尔作为履行和跨境分配的关键枢纽的角色。我们的合作将整合 KEC 丰富专业的电商知识和多样化的客户基础,捕捉全球电商市场的机遇。 另外,NEXX 和 Milaha 将共同建立连接多哈和香港的双供应链枢纽,增强卡塔尔在全球电商网络中的整合。关键创新将包括人工智能驱动的仓库自动化、生产力和安全管理系统,以及支持保税、制药和冷藏操作的基础设施优化。 NEXX 首席执行官许嘉补充说:「在 Milaha 物流城(MLC)建立智能履约中心将彻底改变该地区的物流行业。我们的合作结合尖端的人工智能和一流的物流服务,创造出一个以客户为中心的综合解决方案。」 「一带一路」专员何力治表示:「香港是『一带一路』的功能平台,一直通过专业服务为『一带一路』 作出贡献,而香港企业以香港研发的人工智能方案联通香港、内地、欧洲以至中东和北非地区的物流走廊,并为相关物流服务增值,体现了香港作为『超级联系人』及『超级增值人』的角色。」 通过解决自动化中的当前缺口和优化空间利用,特别是在保税和冷藏区域,NEXX 致力于增强其在高增长垂直领域的物流组合。这一举措符合卡塔尔的国家经济多元化愿景,并支持一带一路倡议。 图片说明:Fahad bin Saad Al-Qahtani(右)赠送纪念品予许嘉(左),象征大家扬帆起航,迈向成功。 图片说明:NEXX、Milaha 及KEC 的代表共同出席并见证此次签署仪式。 图片说明:KLN首席营运官(欧中非区域)Darren Baker(左一)与KEC董事林清豪(左三)一同率领代表团队齐聚卡塔

尔参加签署仪式。 高清图片下载:https://bit.ly/3HffFtM 关于NEXX NEXX是物流大模型与AI智能体的科技公司,致力于重塑智慧物流与供应链管理。自主研发的AI智能体NEXXBot,由NEXX自研的垂直大模型NEXX语言模型(NexxLM)赋能,能够理解、制定并执行复杂的仓库运营任务,仅需简单的自然语言指令即可完成操作。 NEXX AI智能体不仅具备智慧调度、需求预测、自动优化等核心能力,还能结合多模态资料分析与强化学习演算法,持续提升物流运作效率。其代理式AI架构打破传统软体限制,实现弹性营运与即时智慧决策,协助企业降本增效。在这个长期落后的行业中,NEXX正在引领变革之路,迈向更智慧、更永续的未来。 关于Milaha Milaha 成立于 1957 年 7 月,是卡塔尔第一家注册的公开上市公司,商业注册号为 1。目前,Milaha 的业务广泛,涵盖液化石油气、石油产品、集装箱和散货的海上运输;海上支援服务;仓储、港口管理及运营;物流服务;船厂运营;贸易代理;房地产投资;以及资产管理等多个领域。 关于 KEC / KLN Logistics Group Limited(股票代码0636.HK) KEC是KLN Logistics Group Limited(「KLN」)的子公司。KLN 是一家总部位于亚洲的全球第三方物流公司,业务组合高度多元化,在亚洲地区拥有广泛业务布局。KLN 提供全方位的供应链解决方案,从综合物流、国际货运代理(涵盖空运、海运、陆运、铁路和多式联运),到电子商务、工业项目物流以及基础设施投资等领域均有涉足。 KLN 的业务遍布59个国家和地区,在全球半数新兴市场建立了稳固据点。其多元化的基础设施、在国际门户的广泛覆盖以及本地化专业知识,辐射中国大陆、印度、东南亚、独联体、中东、拉丁美洲等众多地区。 2024 年,KLN 的收入接近600亿港元*。该公司在香港交易所上市,并且是恒生企业可持续发展基准指数的成分股。

NEXX June 21, 2024 16:00 HKT/SGT NEXX正式引入长江实业集团成为股东

