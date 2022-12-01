Wednesday, 30 November 2022, 23:02 HKT/SGT Share:

来源 IBO Technology Company Limited 艾伯科技公布2022年中期业绩 大力推动信创业务发展 与政府合作展开智能制造产业园项目

香港, 2022年11月30日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）欣然宣布截至2022年9月30日止六个月（「期间内」）的未经审核综合中期业绩。为推动信创业务发展和把握行业黄金机遇，集团于期间内与四川省绵阳市涪城区人民政府（「涪城区人民政府」）合作展开智能制造产业园项目。



期间内，三大业务板块—信创IT（终端产品及行业解决方案）、5G（通信设备及专网解决方案）及物联网（产品及解决方案）的需求稳步上升，且呈现良好的发展态势。主要受惠于经济活动复苏，集团于期间内的智能终端产品销售业务收益大幅增长，带动收益同比增长约37.5%至人民币约36,615万元（截至 2021年9月30日止六个月：人民币约26,628万元），而集团毛利亦上升约14.2%至人民币约7,633万元（截至 2021年9月30日止六个月：人民币约6,685万元）。毛利率则为20.8%（截至 2021年9月30日止六个月：25.1%），主要由于毛利率较少的智能终端产品销售业务占集团总收入由去年同期的77.5%上升至期间内的85.7%所致。集团的公司拥有人应占溢利上升约69.1%至人民币约739万元（截至 2021年9月30日止六个月：人民币约437万元），主要由于集团于期间内在智能终端产品销售业务的收入大幅增加带动下，收入和毛利比2021年同期录得可观增长，以及集团于期间内的行政开支、财务成本、研发开支及所得税开支比2021年同期有所下降。



国产替代空间广阔 信创产业需求旺盛



中央政府已将信创产业纳入国家发展战略，并不断出台相关政策以支持行业发展，标志着中国信创产业已进入国产替代加速阶段。目前，信创产业呈现巨大市场缺口和前所未有的市场机遇。受惠于中央和地方政府大力促进信创采购，中国信创产业规模呈现迅速增长，并渗透各个重点行业如金融、电信、能源等，市场对纯国产化软件和硬件的需求加速释放，带动整个产业链发展成为新的「万亿产业」。



积极把握国产替代机遇 主营业务需求稳步上升



期间内，智能终端产品销售仍是集团的主要收入来源，占总收益约85.7%。集团于期间内致力开发、生产及向客户销售度身定制的智能终端产品。受惠于经济活动复苏，带动智能终端产品销售业务收益增长约52.2%至人民币约31,387万元（截至 2021年9月30日止六个月：人民币约20,626万元）。



软件开发业务方面，集团根据客户的业务及管理需求，为客户规划及设计软件系统框架及功能列表，提供定制的软件应用开发服务。凭借强大的软件开发能力，集团多年来提供优质软件应用开发服务，服务不同行业客户。受到季节性服务需求下降影响，该业务于期间内录得收入人民币约4,616万元（截至 2021年9月30日止六个月：人民币约5,492万元），占集团总收益约12.6%。



系统集成业务和系统维护服务方面，集团的分部收益分别为人民币约26万元（截至 2021年9月30日止六个月：人民币约2万元）和人民币约586万元（截至 2021年9月30日止六个月：人民币约508万元）。



大力推动信创业务发展 把握信创市场缺口



另外，集团于期间内与涪城区人民政府订立「艾伯科技智能制造产业园项目」谅解备忘录、投资协议和补充协议，以及成立合营企业。「艾伯科技智能制造产业园项目」是集团首次与国家政府合作展开的智能制造信创产业基地项目，足证政府看好信创产业的发展前景，亦标志着政府对集团发展信创产业高度认可，是集团自2020年进军信创产业以来的一大重要里程碑。



「艾伯科技智能制造产业园项目」项目拟分三期投资，一期预计投资总额人民币15亿元，二期预计投资总额人民币20亿元，三期预计投资总额人民币70亿元。项目将加速推进国产化产品落地，一期建设约20万平方米厂房及配套，项目一期满产后年产国产化笔记本计算机、一体化计算机、高集成度台式计算机、云终端等信创终端产品250万台；项目二期建设高端信创产业园；项目三期建设5G设备、储能设备产业园项目等。此外，涪城区人民政府将通过辖下国有公司涪创发展投资人民币4亿元，与艾伯科技旗下公司组成合营企业，共同参与艾伯科技智能制造信创产业基地项目。



集团管理层认为，艾伯科技智能制造信创产业基地将构建信创产业「死循环式」生态圈，以加强上下游企业的供应链协同、生产制造协同和技术协同。该基地将会是推进集团未来发展的重点项目，预期将完善集团的生产能力、打造强劲的产品交付能力和优化成本管理，有助集团继续大力推动国产化信创产业发展和产品研发，加速推进产品落地，以满足市场和政府对信创产品的殷切需求，从而积极把握市场缺口和前所未有的市场机遇。



进军量子计算产业 扩阔收入来源



另外，集团早前宣布将与深圳量旋科技有限公司签署量子计算云平台项目建设合作协议，双方将围绕量子计算产品和技术在数字政府、科研院所、教育、金融及生物医药等各行业企业的云计算、大数据等领域的实用型应用，开展国产化量子计算云平台项目合作。



双方决定结成战略合作伙伴关系，并将在技术、市场两方面均具有强互补优势，并进一步整合各自的优势资源，提升客户价值，实现合作双赢。借助深圳量旋科技有限公司在量子计算系统及应用生态技术优势，集团有望透过此合作进军量子计算产业，进一步扩阔收入来源。



三大业务齐头并进 协同优势构筑护城河



展望未来，凭借信创、5G及物联网三大业务板块在底层技术、应用技术、供应链、项目和业务模式等诸方面紧密相连、相互协同，集团将致力把握黄金市场机遇，进一步增强和拓展自身业务，多管齐下促进业务健康发展，并将积极物色能与现有主营业务产生强大协同效应的合适并购目标，以支持集团营运及快速发展。艾伯科技将继续追求突破，研发和推出更多崭新的优质产品和服务，务求创造更亮丽的业绩，并为中国信创及5G产业发展作出积极贡献。



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型，包括（i）智能终端产品销售;（ii）系统集成;（iii）软件开发;及（iv）系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。2022年，艾伯科技与四川省绵阳市涪城区人民政府合作展开智能制造产业园项目，未来将大力推动信创产品发展。



如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk





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