AEON信贷财务建立可持续发展表现挂钩贷款框架 加强及推进可持续发展承诺

香港, 2022年11月30日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(“AEON信贷财务”或“集团”;股份代号:00900)今日宣布建立可持续发展表现挂钩贷款框架,并与瑞穗银行有限公司香港分行、三菱日联银行日本企业银行部(香港)及三井住友银行香港分行(“贷款人”)分别订立三份可持续发展表现挂钩贷款(“该贷款”),贷款总账面价值为3.2亿港元,为期三年。该贷款为集团首个可持续发展融资计划,可加强对支持及深化可持续发展的承诺。



可持续发展表现指标乃根据AEON信贷财务现有的可持续发展政策制定,并将由外部评审机构香港品质保证局每年进行评估。经与贷款人协定,集团将有权取得贷款利率减免,作为达到预先决定的可持续发展表现目标的奖励。



AEON信贷财务董事总经理深山友晴先生表示:“我们很高兴为银行融资安排了可持续发展表现挂钩贷款框架,突显我们对推动可持续发展的长远承诺。作为AEON信贷财务的愿景、使命及核心价值的基础,我们深知负责任的企业实践对确保改善环境及社会,以及为股东和业务伙伴创造额外长期价值,实在至关重要。”



“透过将可持续发展相关目标纳入评估集团的业务及财务表现,我们旨在加强将可持续发展措施融入营运中,为推动绿色及可持续的资本市场转型作出正面的影响和贡献。展望未来,我们将继续积极寻求更多机会,以扩展我们的可持续融资组合,并期待与持份者一起展开可持续发展旅程。”



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务,以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。





话题 Press release summary



部门 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network