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来源 Tianda Pharmaceuticals Limited 天大药业公布2022/23年度中期业绩 深耕三大业务领域 实现跨越式发展

香港, 2022年11月25日 - (亚太商讯) - 天大药业有限公司 （「天大药业」或「集团」；股份代号：0455.HK）今天公布截至2022年9月30日止六个月（「期内」）之中期业绩。期内，集团采取积极营销策略，业绩表现明显进步，收入按年增加5.6%至约2.5亿港元，毛利增加10.2%至约1.2亿港元，税息折旧及摊销前利润由去年同期亏损690万港元改善至期内录得230万港元利润。



核心药物销售放量迅猛，持续优化中医药板块布局

集团深耕心脑血管及儿科等疾病领域，拥有独特的仿制药产品管线。核心药物产品心脑血管用药托平®缬沙坦胶囊凭借其显著疗效及具竞争力的价格，自集采第一顺位中标以来，销量在中国内地市场同类产品中名列第一，期内销售额同比增长约21%至9,230万港元；儿科用药托恩®布洛芬混悬液的市场份额位列国内前三，得益于有效的营销策略，期内销售额同比大幅增长约70%至6,400万港元，表现卓越。



集团已基本实现中医药全产业链布局，业务涵盖经营中药材、中药饮片及配方颗粒、创新中药研发及国际贸易。期内，集团扩增经营品种、拓展销售渠道及强化采购供应来源，包括出口中药饮片至澳洲和筹划进口国外特色资源中药材品种到中国，并坚持中医药经典传承创新发展，引进了创新中药转化项目，合作开发创新中药。



期内，天大馆整体收入增长81%。香港尖沙咀天大馆作为首家采用股权投资合作模式的医馆，引入名医专家作为股东，并参与管理，在开馆八个月后取得盈利，为天大馆全国全球拓展提供了宝贵的经验和样板。集团正推进开设天大馆深圳馆，为拓展粤港澳大湾区又迈进一步。集团在建设中医药智能方面持续投入，其中医云端科技平台「云上天大馆」在集团于第五波疫情肆虐香港期间举行的「赠医施药同心抗疫」公益大行动义诊活动中发挥了重要作用，为香港市民提供了全方位、远程中医医疗服务。



全方位强化研发和商业引进能力，积极拓展收入来源

集团坚持仿创结合，通过自主研发及与外部研发机构合作，不断丰富产品管线。集团于期内加大研发投入，研发支出同比增加260%至1,200万港元，预期将为集团带来更多新产品，并成为中长期发展的新的强劲的增长点。目前正在进行的研发项目共有22个，包括第1类中药创新药、第3类中药新药、第3类化药加原料药、第4类化药及系列健康产品。期内，集团积极引进创新中药转化项目，产学研医合作开发慢性心力衰竭中药创新药。形成高端仿制药、经典中药、现代中药、健康产品等丰富的产品研发组合阵。同时，集团亦积极引进中成药产品批件，继去年收购中成药小儿清热止咳颗粒后，期内再收购消化类中成药健儿乐颗粒，持续扩充儿科产品品类。



此外，集团通过开展合同开发与生产运营（「CDMO」）及合同生产运营（「CMO」）业务，扩展收入来源，进一步推动集团发展。截至2022年9月底，集团已签约7个以液体制剂类为主的研发技术服务项目，并于期内完成两个项目的生产任务，CDMO和CMO业务未来有望可成为集团的增长引擎，持续为集团创造盈收。



深耕三大业务领域，夯实基础实现跨越式发展

为把握医药健康市场规模持续扩大的机遇，集团未来将继续拓展中医药、医疗保健服务、药物及医疗科技三大业务领域，加快产品引进和研发，加强业务拓展和投资并购，努力实现跨越式发展。中医药业务方面，集团将积极把握国家大力发展中医药的政策红利，继续实施全产业链发展，以品种为中心加大发展中药材贸易，同时加速发展有广阔市场空间的中药饮片和配方颗粒业务，并积极投入创新中药、古代经典名方制剂及中成药的研发和引进。医疗保健服务方面，集团将加强天大馆运营，以自建、加盟和并购并举，利用不同的股权投资合作模式加快拓展，优先拓展粤港澳大湾区，兼顾全国全球布局；同时以 「提升体验感」为中心，持续改进完善「云上天大馆」，达致在线线下融合发展，为患者提供便捷智能化的优质中医药服务。药物及医疗科技方面，集团将努力打造托平®和托恩®等核心产品品牌，聚焦发展心脑血管及儿科领域产品，并巩固在这两个领域的优势；同时透过销售网络下沉提高市场占有率和积极拓展CDMO和CMO业务来提升收入；未来将通过3D手段（业务拓展BD、投资发展ID、研究开发R&D）开发具有市场潜力的产品，尤其是大品种，为集团长期可持续发展增添动力。



有关天大药业有限公司

天大药业有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0455.HK）以发展中医药产业为基础，发展创新药物和医疗科技，发展优质医疗和保健服务，致力发展成为立足中国，辐射全球的领先医药企业。





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部门 健康与医药

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