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来源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗公布二零二三财年中期业绩 纯利增加116 %至21.6百万港元

宣派中期股息每股0.5港仙

增长势头料持续 表现维持强韧

香港, 2022年11月25日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司 （「健倍苗苗」或「集团」；股份代号：2161.HK） 为香港领先的品牌医疗保健品推广商及分销商，集团今天公布截至二零二二年九月三十日止六个月（「报告期」）的中期业绩。



业绩亮点

-- 收益较去年同期增长25 %至236.8百万港元

-- 权益持有人应占溢利跃升116 %至21.6百万港元

-- 董事会宣派中期股息每股0.5港仙

-- 品牌中药业务录得53.1%的强劲增长

-- 中国跨境电商业务势头良好，有赖于持续推动扩展产品供应及客户流量

-- 受惠于大湾区有利的医疗政策，中药业务预计录得增长



尽管受到2019冠状病毒病疫情的持续影响，加上本地经济气氛持续疲弱，集团仍继续表现强韧，于报告期内录得总收益236.8百万港元，较去年同期显著增加25 %。权益持有人应占溢利较去年同期则增长116 %至21.6百万港元。该大幅增长主要由于本地社交距离政策的放宽，提振零售消费情绪，导致集团整体销售逐步回升，加上获得香港特区政府透过保就业计划提供的财务补贴所致。



董事会宣派截至二零二二年九月三十日止六个月的中期股息每股0.5港仙。



稳健的品牌组合维持强韧表现

于报告期内，集团在中国跨境电商平台发展方面取得稳健进展，成功将旗下产品之销售渠道拓展至中国内地日渐庞大的消费群体。此外，集团继续实施增长策略，紧贴消费者需求及抓紧市场机遇，并进一步利用自身的独特优势，以巩固集团作为亚洲前瞻性医疗保健公司的竞争地位。集团凭借其品牌管理能力、强大的商业执行力及已建立的销售网络录得亮丽表现。



品牌药业务方面，销售收益较去年同期下降10.3%至56.9百万港元，主要由于疫情对香港及澳门零售消费造成不利影响。然而，领先品牌AIM亚妥明眼药水仍实现可观增长，销售增长11.3%。



至于品牌中药业务，销售收益录得53.1%的强劲增长，达163百万港元，主要因公众对传统中药附加疗效的认可和接受，从而驱动浓缩中药颗粒业务的有力增长。此外，集团的领先中药品牌保济丸于报告期内也录得60%的大幅增长。



健康保健品方面，报告期间的销售收益减少13.3%至16.9百万港元，主要是由于在香港零售市场若干产品销量减少，然而已由Oncotype DX安可待乳癌基因表现检测以及Pantogar洗发水及护发素系列的增长所抵销。Oncotype DX于报告期内录得19.7%的强劲增长。此外，经临床研究证实为高效脱发治疗的Pantogar，于电商平台及专业发型屋渠道取得可观成绩。在推出女士及男士专用配方的洗发水及护发素新系列之后，Pantogar的销售录得进一步增长。



加快电商业务发展

凭借持续推动扩展产品供应、平台据点及客户流量，集团的中国跨境电商业务继续提速发展。



在集团旗下专责跨境电商团队的稳健营运及客户服务支持下，在天猫国际卖场型旗舰店及京东国际的两间自营旗舰店于报告期内的市场份额及客户群的扩张均取得重大进展。集团的旗舰店在报告期间于天猫位列前八，而何济公止痛退热散于该平台之止痛药品类则位列前五。



集团继续加强与中国主要跨境电商平台顾客的合作关系及营运，并于今年「6.18」及「双十一」的推广活动备货采购订单在报告期内取得大幅增长。除非处方药品外，集团亦以新的潜力品类积极加强产品组合，以迎合更广泛的消费群体。集团目前于唯品会（一个在中国广受欢迎的品牌生活用品跨境电商平台）销售其护肤及美容产品，而该等护肤及美容产品将陆续扩张至多个跨境电商平台。



把握中药的增长潜力

集团的品牌中药业务亦受惠于香港特区与中国内地政府部门的通力合作，促进香港传统品牌中药进入大湾区。通过向广东省药品监督管理局申请注册集团中成药组合的简化措施，集团已成功获批于大湾区注册药油品牌十灵油及镇痛霸祛风活络油。



健倍苗苗行政总裁黄一伟先生表示：「在2019冠状病毒病爆发后，务实和坚持变得极为重要，面对疫情下的业务环境，我们克服重重考验。2019冠状病毒病促使公众对健康的关注，并加快消费者转为更积极主动管理健康，进一步促进自我保健的需求。此外，集团作为香港品牌中药及浓缩中药颗粒市场的主要营运商，已准备就绪在蓬勃的大湾区市场发掘潜力，加上在区内有利的政策支持下，将出现更多潜在商机。



展望未来，我们对医疗保健行业的前景保持乐观。我们将继续秉承『自我保健成就更佳健康』的使命，专注于以更强的韧性及更高的运营效率致力发展我们的增长策略，并把握市场机遇，透过优质及值得信赖的品牌保健品协助消费者更佳管理健康。」



有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161）

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的营销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和质量至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康保健品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「德国宝宝手指水」、「美德玛宝儿除疤膏」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」、「十灵丹」、「十灵油」及「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情，请浏览： www.jbmhealthcare.com.hk





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