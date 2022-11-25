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来源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公布二零二三财年中期业绩 股东应占溢利上升超过七成

宣派中期股息每股2.8港仙

医疗保健需求推动稳健增长势头

香港, 2022年11月25日 - (亚太商讯) - 从事基础药物、专科药物及品牌医疗保健品研发、生产、市场推广及销售的领先企业 ─ 雅各臣科研制药有限公司 （「 雅各臣 」 或 「 公司 」；股份代号 2633.HK ) 今天公布公司及其附属公司（统称「集团」）于截至二零二二年九月三十日止年度（「报告期」）的中期业绩。



业绩亮点

-- 收益同比增长8.9％，达817.4百万港元

-- 期内溢利按年上升77.8％，达147.4百万港元

-- 权益持有人应占溢利按年增长70.2％，达136.2百万港元

-- 财务状况稳健，期内净负债比率由29.2%下降至20.8%

-- 董事会宣派中期股息每股2.8港仙

-- 若干主要治疗产品类别的销售增长可观，包括心血管、抗糖尿病和感冒及流感产品

-- 三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution) 是首款由集团PIC/S GMP药厂生产而具备专家临床实证的专科治疗白血病药物，已获批准在大湾区指定医院使用



报告期内，集团录得总收益817.4 百万港元，同比增长8.9%。毛利增加24.8%至340.4 百万港元，而权益持有人应占溢利则增加70.2%至136.2百万港元，主要由于销售收益增长，加上产品组合及经营杠杆有所提升，以及获得香港特区政府保就业计划的相关资助。



集团的财务状况维持稳健，现金流强劲。报告期内经调整EBITDA为290.5百万港元，净资本负债比率由二零二二年三月三十一日的29.2%大幅下降至报告期末的20.8%。此外，集团的现金状况稳健，于报告期末的现金及现金等价物为860.4百万港元。董事会宣派截至二零二二年九月三十日止六个月的中期股息每股2.8港仙，较二零二二财年中期派发的每股1.2港仙上升133.3%。



强劲基础药物组合以满足殷切的医疗保健需求

报告期内，在私营和公营界别取得稳定增长的带动下，集团的非专利药业务表现强韧。整体增长受惠于社交距离措施的放宽，促进香港公营及私营界别中患者就诊数量恢复，从而增加对基础药物及慢性病专科药物的需求。



在第五波疫情爆发期间，集团加快其症状缓解药物的生产及供应，以满足激增的患者需求。报告期内，集团在公营界别的感冒及流感药物种类系列录得48.5%增长，反映该等药物的需求殷切。



此外，长者及慢性病患者对药物的需求持续强劲，呈现强大增长势头，其中的例子如心血管产品类别的血管紧张素II受体拮抗剂 (Angiotensin II receptor antagonists) 和降脂产品，于报告期内在私营界别分别录得66.4%和60%的强劲增长。



稳定的产品研发管线及持续强化的产品组合

集团一贯努力以优质基础药物满足医疗及患者的需要，于报告期内推出多项新产品，包括推出阿托伐他汀片(Atorvastatin Tablets)、三甲氧苄嗪特缓释片(Trimetazidine Modified Release Tablet)、奥美沙坦片(Olmesartan Tablets)、比卡鲁胺片(Bicalutamide Tablet)、氧氟沙星滴耳药水(Ofloxacin Ear Drop)及艾达霉素注射剂 (Idarubicin Injection)。此外，集团已就即将上市的21款新产品取得注册批准。



截至二零二二年九月三十日，集团的研发管线中包括了177项产品，其中59项已获准注册，14项已提交注册，48项已完成开发阶段并正进行稳定制备或稳定性研究，另有27项目前正进行配方研究或预制配方研究工作。



进军粤港澳大湾区

集团与香港大学深圳医院合作，将其用于治疗急性早幼粒细胞白血病的口服溶液－三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution)引入大湾区指定医院，已获广东省药品监督管理局批准。这是根据《广东省粤港澳大湾区中国临床急需进口药品医疗器械管理暂行规定》方案获批的首款港产专科药。



制定环境、社会及管治策略及各项关键绩效指标

作为长期致力履行环境、社会及管治责任的企业公民，雅各臣已制定并推展环境、社会及管治策略，取名为「Jacobson 5 to Thrive－雅各臣五恒发展」，由五个关键优先领域组成，即产品责任、对雇员的承诺、环保管理、社会参与及企业管治责任。为响应该策略，集团已设定关键绩效指标，并继续不时进行评估，以跟进集团在优先问题及计划方面的进展，包括温室气体排放、水电使用及可再生能源的利用。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生指出：「尽管2019冠状病毒病对集团业务表现有所影响，但我们相信有关影响只属短暂。我们很高兴雅各臣于二零二三财年上半年在面对经济气氛波动中依然取得显著的增长势头。有赖我们团队的共同努力，我们在公营及私营界别中的核心业务范畴均取得强韧的表现，展现了更高的营运效率和严谨的成本控制。



我们对医疗保健行业的未来前景及基础药物市场的增长前景依然保持乐观。为把握未来机遇，我们将继续专注于推进集团的增长战略，巩固本身作为香港及大湾区基础药物及专科药物卓越供货商的地位。」



关于雅各臣科研制药有限公司（股份代号：2633）

雅各臣是本地领先的医药公司，拥有垂直整合的业务，包括基础药物及专科药物的研发、生产、分销、销售及物流。作为本地主要的非专利药供应商，集团在香港私营及公营领域，具有最广泛的销售及分销的市场覆盖，并积极向策略性选择的亚洲市场伸延扩展。集团于香港设有10间PIC/S GMP认证的非专利药生产设施，并在各种治疗药物类别中拥有广泛的产品组合与享有优越市场地位。



同时，集团一直致力透过增加各种高增值产品，策略性地扩大其非专利药的产品组合。扎根香港，集团已于中国、澳门、台湾及柬埔寨开设营运子公司，建立区域性商业平台，以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站：http://www.jacobsonpharma.com/





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