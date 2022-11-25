中国万天控股完成收购国内生鲜供应链服务商



香港, 2022年11月25日 - (亚太商讯) - 中国万天控股有限公司（「中国万天控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1854.HK）欣然宣布，集团的直接全资附属公司富源有限公司（「富源」）完成收购冠源有限公司（「冠源」）旗下于国内从事生鲜供应链服务商深圳丰源贸易发展有限公司（「深圳丰源」，连同冠源，统称「目标集团」），标志着集团将食物供应业务扩展至粤港澳大湾区（「大湾区」）市场。收购完成后，目标集团成为集团的全资附属公司。



是次集团收购的目标集团主要在中国从事活牛、水果、蔬菜、海鲜及食材的贸易。深圳丰源是目标集团的营运附属公司，其主要业务为从内蒙古获得活牛，并将活牛分配予大湾区的屠宰场，同时向大湾区的餐厅供应及提供水果、蔬菜及海鲜。深圳丰源在中国拥有成熟的业务网络和客户基础，有助集团为客户提供全面的服务组合和扩阔客户基础。在2019冠状病毒病爆发对香港餐饮及相应食品加工行业带来不利影响之际，集团管理层相信进军新市场和提升业务发展策略的多元性有利于保持竞争力，为投资者和股东创造更高收益。



除收购目标集团外，集团亦于近日在广东省中山市人流畅旺的中心地带策略性增设两间餐厅，分别为主打生鲜食材的蒸气海鲜专门店「争气码头」和将空间与自然结合的咖啡厅「空想咖啡」，锐意扩大集团于大湾区的餐厅网络，壮大食物供应和餐饮连锁业务。「争气码头」和「空想咖啡」均以年轻消费者为主要客户群，配合「个性化需求」、「沉浸式体验」和「打卡」等潮流概念为追求生活质量、食得健康的年轻食客而设。主打蒸气海鲜的「争气码头」可让食客赏尽天下不同种类的鲜活海鲜，为食客提供最新鲜的菜肴；而走清新路线的「空想咖啡」融合空间与艺术，不时有现场表演，让食客在享受精致菜色及优美环境的同时，还可满足在咖啡厅扩展社交朋友圈的需求。



受惠于政府出台的「中山市2022年促进批发零售住宿餐饮行业稳增长措施」等一系列带动地区经济与民生指数的政策，2022年前三季度中山市生产总值为人民币2,594.81亿元，同比增长1.2%。中山市消费市场恢复良好，前三季度全市社会消费品零售总额为人民币1,208.91亿元，同比增长5.1%。秉持着对中山市未来庞大发展潜力的信心，集团今次战略性地开设两家餐厅，这亦是继集团于今年6月在中山市开设两间餐厅「香港码头」和「炙.HUTAU」后，短时间内再在区内扩大「万天餐饮」业务版图。



集团管理层表示，集团成功收购深圳丰源，以及于策略性在中山市增设两间餐厅后，均彰显集团加大力度发展食物供应和餐饮连锁业务的决心和积极部署。身处后疫情时代，集团将进一步拓展现有业务至具庞大消费群的大湾区市场，并善用食物供应、餐饮产业链和环保科技三大业务之间的协同效应，以应对挑战，奠定强大基础。展望未来，中国万天控股锐意扩展业务以提升业务发展策略的多元性，而大湾区业务将是集团最大的盈利增长点，长远可望为集团带来稳定持续的收入。



关于中国万天控股有限公司

中国万天控股有限公司（1854.HK）为一间投资控股有限公司，集团主要从事食材供应、餐饮连锁和环保科技三大重点业务。2022年5月，中国万天控股在深圳设立大湾区总部，标志着集团正式进军潜力庞大的大湾区市场，积极打造大湾区绿色龙头品牌，为客户提供新鲜健康及安全的食品，致力成为中国领先的美好生活服务商。



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