Wednesday, 23 November 2022, 17:32 HKT/SGT Share: 完美医疗公布2022/23中期业绩 在疫情及消费趋势放缓的阴霾下仍能保持良好的盈利能力

香港, 2022年11月23日 - (亚太商讯) - 全球最大的医疗美容营运商之一，完美医疗健康管理有限公司（「完美医疗」或「公司」；股票代码：1830.HK）连同其附属公司（统称「集团」）欣然宣布其截至2022年9月30日止的中期业绩。



业绩亮点

-- 本集团收益减少16.6%至668.3百万港元，此乃受到Covid-19疫情影响，香港业务暂停营运20天，澳门业务暂停营运39天，以乃广州、深圳、上海及北京业务分别平均停业14天、23天、63天及19天。

-- 随着Covid-19疫情渐趋缓和，第二季度香港业务收益按季录得增长52.1%。

-- 集团EBITDA下跌25.5%至229.7百万港元。

-- 本集团录得纯利下跌30.4%至为150.7百万港元，纯利率为22.5%。每股基本盈利为12.1港仙。

-- 董事会建议派付中期股息每股13.0港仙，派息比率为107.4%。

-- 本集团于香港、中国、澳洲及新加坡营运面积合共307,000平方呎，并于期内在香港、广州及北京增设三间店铺。



于回顾期内，本集团的表现受到香港消费趋势放缓及中国疫情反弹的影响。本集团的收益减少16.6%至668.3百万港元（二零二二财政年度中期：801.6百万港元）。在EBITDA水平方面，本集团下跌25.5%至229.7百万港元（二零二二财政年度中期：308.2百万港元）。本集团在业务扩张方面采取审慎态度，首重增强营运效率、业务流动性及适应能力，以便更好地保障本公司的资产及盈利能力。本公司权益持有人应占利润为150.7百万港元，按年下跌30.4%（二零二二财政年度中期：216.4百万港元），纯利率为22.5%（二零二二财政年度中期：27.0%）。每股基本盈利为12.1港仙（二零二二财政年度中期：17.7港仙）。



截至二零二二年九月，本集团在香港、中国及海外营运面积合共307,000平方呎。



香港业务



来自香港业务的收益减少21.5%至492.4百万港元（二零二二财政年度中期：627.5百万港元），部分原因是于二零二二年四月一日至二零二二年四月二十日暂停业务，以及于我们恢复业务营运的第一季度复苏缓慢。随着疫情渐趋缓和，本集团第二季度香港业务收益按季增长52.1%。



于二零二二年九月三十日，本集团于香港设有完善的服务中心网络，覆盖合共189,000平方呎。鉴于新界的需求日益增加，本集团于期内在元朗增设服务中心，藉以抓紧周边地区的额外需求。



随着我们的业务于过去数月逐步恢复，我们见证医疗美容业务的顾客消费力及店铺利用率渐见起色。本集团继续致力透过结合在线及线下营销的方式，接触现有及新顾客。



就医疗业务而言，我们目前的范围包括一系列互补服务，包括生发疗程、痛症治疗、健康检查服务及其他，让本公司可透过交叉销售从现有顾客获得额外的收益来源，并进一步巩固本集团作为香港一站式美容及医疗的形象。



香港以外地区



来自香港以外地区的收益增加1.0%至175.9百万港元（二零二二财政年度中期：174.1百万港元），主要受中国及澳门业务的停摆影响，惟由新加坡及澳洲录得令人鼓舞的表现所抵销。于二零二二年九月三十日，本集团的网络广泛，遍布中国、澳门、悉尼、墨尔本及新加坡，服务总面积约为118,000平方呎。



于回顾期内，我们于中国的业务于期内在此艰难环境下继续录得可观利润。目前，本集团专注于北京、上海、广州及深圳等一线城市，以维护我们在业内的卓越品牌形象。诚如报告所述，本集团于期内在广州及北京的战略地点开设两间店铺，藉以扩大我们的业务覆盖范围。



前景



完美医疗执行董事、主席兼首席执行官欧阳江医生说：「作为一家成立超过19年的本土企业，本集团对医疗美容及医疗服务业务模式的长远前景充满信心。未来，本集团将投放更多资源于内部增长及外部并购，为顾客提供额外及互补服务。



尽管疫情将于短期内反复波动，惟本公司于未来几年将审慎扩大业务的覆盖地域，并复制我们高效的业务模式，成功应用于中国内地及海外地区发展。



展望未来，公司将增加医疗服务比重的同时，也会推进国际业务的发展，令公司进一步成为跨国医疗集团。」



有关集团2022/23上半财年业绩的进一步信息，请参考公司在香港联交所网站的年度业绩公告：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1123/2022112300240_c.pdf



关于完美医疗健康管理有限公司

完美医疗健康管理有限公司成立于2003年，是一家跨国医疗集团，是全球最大的医疗美容营运商之一。集团主要专注于无创医疗美容服务及医疗服务，现主要分布于香港、中国、澳门、澳洲和新加坡，服务总面积约为307,000平方呎。我们的专业服务涉及广泛，并保证最大的安全性和疗效。公司于2021年5月27日获纳入MSCI香港小型股指数，显示资本市场对本公司表现及投资价值的认可和肯定。





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