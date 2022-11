Wednesday, 23 November 2022, 14:29 HKT/SGT Share: 力勤资源招股中:业绩强劲增长 下游需求传导长期增长空间广阔

香港, 2022年11月23日 - (亚太商讯) - 随着全球电动汽车电池的市场规模逐步增长,作为动力电池重要原材料之一的镍,其需求端也迎来爆发,并带动相关企业成为市场关注热点。11月21日-11月24日,镍全产业链龙头宁波力勤资源科技股份有限公司(下称「力勤资源」或「公司」,股份代号:2245.HK)在港招股,预计于12月1日正式登陆港交所。中金公司、招银国际为联席保荐人。



市场领先地位稳固 竞争优势明显



力勤资源是一家镍产品贸易及生产领域的领先公司。按2021年的镍产品贸易量计,公司在全球排名第一;按2021年的镍矿贸易量计,在中国排名第一。公司的镍矿贸易量在2019年、2020年及2021年均为中国第一,2021年的市场份额为26.8%。



在镍产品生产领域,根据灼识咨询报告,力勤资源在印度尼西亚布局的HPAL项目是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。该项目采取目前全球处理中低品位红土镍矿最先进的工艺——第三代HPAL工艺,并对其进行优化和调整,进一步提高了产能,降低了能耗和生产成本。通过在关键流程及工艺上的突破,力勤资源得以在运营效率及盈利能力方面取得先发优势。



值得一提的是,力勤资源以镍资源整合为方向,加速向产业链中下游垂直延伸,完成了对镍产业链环节的垂直整合。通过涵盖镍资源的上游采购及贸易、供应链服务、镍产品生产、技术改进、工程设计连同产业园建设及运营,公司能够提供一站式解决方案,全面满足客户的需求,创造更大效益。



锂电池高镍路线成风口 需求旺盛助推业绩高增长



在动力电池领域,由于三元电池的能量密度更高,真实续航里程更长,因而在近年来得到广泛应用。在三元电池中,高镍三元电池又因其具备更高的能量密度以及更具成本优势,预期将成为新能源汽车行业的主流选择。根据灼识咨询报告,2021年至2026年,全球新能源汽车产业中硫酸镍的需求量预计将以30.0%复合年增长率增长,并于2026年达到1,403.3千金属吨。



对镍生产企业来说,伴随着下游需求中电池对硫酸镍的需求增速显著,红土镍矿湿法冶炼-湿法中间品-硫酸镍-电池的路径重要性逐步凸显。力勤资源的HPAL项目在镍化合物生产上具备技术优势和成本优势,且具备120,000金属吨镍钴化合物(包括14,250金属吨钴)的总年设计产能,有望助力其成为下游电池厂商重要的原料供货商,并增厚公司业绩。



HPAL项目一期于2021年5月投产后对公司业绩提升显著。2021年及2022年上半年,力勤资源的收入分别为人民币4,088.3百万元及人民币9,978.3百万元,同比增长144.1%。同期公司净利润分别为人民币89.0百万元及人民币2,289.6百万元,同比增长超24倍。可以预见,在下游新能源电池对镍需求驱动下,力勤资源的增长空间正在打开。



总体而言,力勤资源通过向上游镍矿与下游镍产品的全产业链布局,在拓宽公司营收来源的同时,有助于公司充分发挥产业链各环节的协同效应,增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。未来,在镍资源需求保持稳定增长的预期加持下,力勤资源的长期发展值得期待。





