Tuesday, 22 November 2022, 20:52 HKT/SGT Share: “越港新坐标 · 新机遇”论坛成功举办 抓机遇、促合作、谋创新 共迎越港合作新篇章

香港, 2022年11月22日 - (亚太商讯) - 由越南社会主义共和国驻香港领事馆全力支持，CT Group主办和新媒体发展基金会和Aliquantum Group承办的“越港新坐标 · 新机遇”论坛暨午宴（“论坛”）于今天下午在港岛香格里拉大酒店成功举办。论坛汇集越港两地政商学界精英，共商两地合作机遇。



是次论坛荣邀了中国人民政治协商会议全国委员会委员和新媒体发展基金会名誉顾问胡定旭先生，GBS，JP，致开幕词。胡先生提到越南多年来为更好的未来所经历的改变，并认为此次论坛透过聚焦越港旅游、文化及其他商业机会的合作，双方定可借此良机把握机遇。



随后，越南社会主义共和国驻香港总领事范平谈先生和第十二/十三届全国人民代表大会港区代表和菱电发展有限公司主席胡晓明博士，SBS，JP均上台致辞，倡导越港合作的新机遇。列席的主礼嘉宾还包括：CT Group主席Tran Kim Chung 先生；Tran Ghue Giao 女士，CT Group及 CT Land董事会成员；CT Group 高级顾问Pham Khoi Nguyen博士；河内大学名誉博士林健忠博士；CT Land 首席运营官谢海加先生；大中华文化全球协会创会主席赵曾学韫教授，BBS，JP；新媒体发展基金会创始人兼主席何纬丰博士。



论坛随着Tran Kim Chung 先生的演讲进一步深入。以“越南新坐标 · 新机遇”为题，Tran Kim Chung 先生分享了他在中国与东盟国家背景下，发掘越南潜力和促进双方深度商贸往来方面的洞见。 CT Group是越南规模最大的发展商之一，在过去30年的发展历程中，CT Group以高瞻远瞩的眼光，致力于不断改革成为未来科技界龙头和全面的城市发展商。 Tran Kim Chung 先生表示：“CT Group将继续增强自身实力，力图在商业合作中承担重任，促进越港之间的合作，深耕两地友谊。”



此次论坛的专题讨论，洪为民教授，JP为主持，庞宝林先生及林邦源教授为嘉宾讲者，探讨“新机遇”下的多元发展可能性。嘉宾讲者高度评价香港作为综合性国际大都市所拥有的极具前瞻性的营商环境，并强调了越方在布局未来发展和谋求双方合作所做出的贡献。



何纬丰博士为本次论坛作闭幕辞，他表示：“我谨代表新媒体发展基金会，感谢各位嘉宾的珍贵分享和各位的出席，相信此次论坛将对未来越港之间更多元、更深入的合作提供指引，越港必将同心合力、共创辉煌。”





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