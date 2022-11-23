Tuesday, 22 November 2022, 16:01 HKT/SGT Share: 力勤资源正在招股 深度布局镍全产业链高成长性引人瞩目

香港, 2022年11月22日 - (亚太商讯) - 在国内持续推进双碳目标浪潮下，新能源汽车市场迎来提速发展时期，高镍三元电池亦同步开启发展「新纪元」，提早进军镍产业的企业站上新能源汽车发展风口，成为了市场「宠儿」。11月21日，宁波力勤资源科技股份有限公司（「力勤资源」或「公司」；股份代码：2245.HK）开启招股，现在招股进行中，中金公司、招银国际为联席保荐人。



招股书数据显示，力勤资源是一家镍全产业链公司，同时进行镍产品的贸易及生产业务。镍产品贸易领域，按2021年的镍产品贸易量计，力勤资源在全球排名第一，按2021年的镍矿贸易量计，公司在中国排名第一；镍产品生产领域，公司与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。



构建完整镍产业生态系统 掘金新能源车市场



伴随着绿色低碳经济的转型，我国新能源汽车市场具备了高速增长基础，未来景气度将居高不下。中汽协最新数据显示，在9月产销双双突破70万辆大关后，10月新能源汽车产销再创历史新高，新能源汽车产销量分别达76.2万辆和71.4万辆，同比增长87.6%和81.7%，市场占有率达28.5%。



对此，力勤资源顺势而为，掘金新能源汽车市场，构建了完整的镍产业生态系统。上游镍资源采购与贸易方面，在全球镍矿及镍铁主要出口国菲律宾和印度尼西亚建立了稳固的上游供应渠道，为其业务拓展奠定了坚实基础；冶炼生产、设备制造与销售方面，在中国及印度尼西亚均布局了自有生产基地可生产镍钴化合物以满足下游三元电池材料厂商的需求，也可生产镍铁应用于不锈钢等终端市场。



下游镍产业价值链的延伸方面，力勤资源同国内领先的三元电池材料生产商和大型钢铁集团建立了长期的战略合作，亦计划将镍产业链延伸至新能源汽车电池及不锈钢炼钢领域。至此，公司打通了从镍资源开采到镍产品销售的全产业链环节，挖深了竞争护城河，从而开辟业绩强劲增长曲线，跨向公司发展史上的新里程碑。



管理团队远见卓识 业务规模迎来大爆发



企业的长足发展离不开经验丰富、远见卓识的管理层团队，力勤资源的行稳致远亦得益于此。据了解，公司的管理团队在镍行业具有丰富的从业经验和行业洞察，具备合理预判市场波动、敏锐把握市场机会、高效执行应对战略的能力，可助力公司成为行业领导者。例如，公司董事会主席兼创始人蔡建勇先生在国际商品贸易领域拥有十余年经验、总经理江新芳先生在金属相关生产行业亦深耕十余年。



凭借强劲的综合竞争实力，力勤资源业绩迎来爆发性增长，潜力逐步释放。招股书披露，2022年上半年，公司营业收入为99.78亿元，同比增长约144.07%，净利润达22.90亿元。 毛利率由截至2021年6月30日止六个月的8.6%增加至2022年同期的30.9%，盈利能力强劲。



高成长的业绩表现、镍资源消耗长期增加的产业预期加持，为力勤资源的成长性增添了许多确定性。面向未来，赴港IPO将令力勤资源成为港股镍全产业链布局的稀缺资产，资本市场的加持也将有利于公司进一步发挥自身综合优势，提升研发能力，扩大上游资源渠道，同时把握下游行业增长机遇，构建更为繁荣的镍资源生态系统，从而助推我国镍行业健康、可持续发展。





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