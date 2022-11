Tuesday, 22 November 2022, 15:58 HKT/SGT Share: 力勤资源开启招股 上半年净利润同比增长近25倍

香港, 2022年11月22日 - (亚太商讯) - 10月以来,港股IPO市场有所回暖,近期上市的11只新股中,仅1只首日破发。市场复苏之际,又一只优质新股进入招股期。11月21日,全球最大的镍产品贸易商宁波力勤资源科技股份有限公司(下称「力勤资源」,股份代号:2245.HK)在港开启招股,招股价介乎15.60港元至19.96港元之间,每手200股,预期于12月1日登陆港交所。



根据招股书,力勤资源是一家全球领先的镍全产业链公司,同时进行镍产品的贸易及生产业务。按2021年的镍产品贸易量计,公司是全球最大的镍产品贸易商;按2021年的镍矿贸易量计,是中国最大的镍矿企业。



业务覆盖镍全产业链 持续强化竞争优势



力勤资源深耕镍产业链多年,凭借多年积累的深厚行业认知,形成全面的产品服务体系,业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节。与此同时,公司还不断向镍行业上下游延伸,完成了对镍产业链环节的垂直整合,产品广泛地应用于新能源汽车、不锈钢行业等下游领域。



在上游,力勤资源建立了稳固的供应渠道,能够带来持续稳定的镍资源供应,为公司长远健康发展及业务拓展提供了重要基础。



在中游,有序优化生产流程和工艺,改进生产技术。例如,在镍产品生产领域,该公司与印度尼西亚合作伙伴合作开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一,大幅降低了镍产品生产成本,显著提升了公司的盈利水平。2022年上半年,力勤资源毛利率达到30.9%,较去年同期的8.6%大幅提高了22.3个百分点。



在下游,力勤资源与国内领先的三元电池材料生产商、大型钢铁集团建立了长期的战略合作关系,并不断向下游产业价值链延伸,特别是快速增长的新能源电池材料领域,既提升了其在下游市场的供应能力,也进一步提高了公司的综合实力和盈利能力。



业绩强劲增长 行业高需求下加速成长可期



依托全产业链的生态布局,力勤资源得以逐步深化其在镍产品相关领域的布局,强化在供应链重点环节的竞争优势,从而推动业绩强劲增长。



2020年、2021年以及2021年及2022年上半年,力勤资源的收入分别为人民币7,755.2百万元、人民币12,449.3百万元、人民币4,088.3百万元及人民币9,978.3百万元,同比分别增长60.5%以及144.1%。同期公司净利润分别为人民币518.3百万元、人民币1,260.0百万元、人民币89.0百万元及人民币2,289.6百万元,同比分别增长143.1%以及2472.6%,呈现出优异的成长性。



行业方面,受益于电动汽车市场发展以及不锈钢消耗量的增加,全球镍需求量快速增长。根据灼识咨询报告,预计到2026年全球镍消耗量达4,789.0千金属吨,2021年至2026年的复合年增长率为10.6%。其中,由锂电池带动的全球镍消耗量的复合增长率高达32.2%,因此,镍产业景气度将维持高企。



力勤资源作为市场上少有的业务覆盖镍全产业链的优质企业,具备很强的稀缺性。且其能够向市场长期提供低成本的镍资源以及高性价比镍产品,核心竞争力突出。未来,公司有望借着行业发展东风,迎来加速成长,全方面释放其投资价值。





话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Nov 22, 2022 16:01 HKT/SGT 力勤资源正在招股 深度布局镍全产业链高成长性引人瞩目 Nov 22, 2022 15:52 HKT/SGT 力勤资源启动招股:业绩强劲增长 全产业链布局彰显核心竞争力