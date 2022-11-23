Tuesday, 22 November 2022, 15:52 HKT/SGT Share: 力勤资源启动招股：业绩强劲增长 全产业链布局彰显核心竞争力

香港, 2022年11月22日 - (亚太商讯) - 11月21日，宁波力勤资源科技股份有限公司（「力勤资源」或「公司」，股份代号：2245.HK）正式启动港股招股，拟全球发行232,547,600股股份，最高发售价为每股19.96港元。本次IPO由中金公司与招银国际联席保荐。



据悉，力勤资源是一家镍全产业链公司，同时进行镍产品的贸易及生产业务。在镍产品贸易领域，按2021年的镍产品贸易量计，公司在全球排名第一；按2021年的镍矿贸易量计，公司在中国排名第一，2021年的市场份额为26.8%。



深耕镍矿及镍铁贸易领域多年 具备全产业链布局能力



力勤资源在镍矿及镍铁贸易领域深耕多年，积累了行业知识并具备了全球化的前瞻性布局能力，不断地向上下游延伸，完成了对镍产业链的垂直整合，业务涵盖镍矿及镍铁贸易、冶炼生产、设备制造、销售等环节。



在上游镍资源采购与贸易方面，力勤资源在全球镍矿及镍铁主要出口国菲律宾和印度尼西亚建立了稳固的上游供应渠道，与亚洲镍业（Nickel Asia Corporation）及CTP Construction and Mining Corp.等菲律宾领先的镍矿开采商均建立了长期且稳定的合作关系，使公司的镍矿资源得到长期稳定的供应。



根据灼识咨询报告，于2019年、2020年及2021年，公司在菲律宾的镍矿出口量均为全球第一，2021年的市场份额为28.2%，为其业务拓展打下了牢固的根基。



在冶炼生产、设备制造与销售方面，力勤资源高度重视对现有生产流程和工艺的优化以及对先进技术的探索，在中国及印度尼西亚均布局了自有生产基地，有效对接上下游资源。



力勤资源与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目主要用于生产MHP，未来亦将能够生产硫酸镍、硫酸钴等镍钴化合物。目前，HPAL项目一期已于2021年投产，根据灼识咨询报告，在镍产品生产领域，HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。



在下游镍产业价值链的延伸方面，力勤资源的镍钴化合物产品被广泛地用作新能源汽车三元电池的核心原材料。HPAL项目一期两条生产线的达产，使公司在印度尼西亚布局镍湿法冶炼项目的中国公司之中占据了先发优势。同时，HPAL项目的终端市场新能源汽车产业的快速增长，亦使得HPAL项目生产的镍钴化合物产品具有较强的市场需求及稀缺性。



此外，力勤资源的镍矿及镍铁产品主要应用于不锈钢等终端市场，公司计划将镍产业链进一步延伸至新能源汽车电池及不锈钢炼钢领域。



客源稳定财务数据靓丽 新一轮腾飞指日可待



凭借多年来对镍产业链的参与，力勤资源积累了良好的信誉和口碑，与众多客户建立了长期的战略合作关系，包括国内领先的三元电池材料生产商和大型钢铁集团，使公司能够受益于下游领域强劲增长，不断延伸下游产业价值链。



财务方面，近年来力勤资源的业绩实现了强劲增长。于2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司的收入分别为人民币7,755.2百万元、12,449.3百万元、4,088.3百万元及9,978.3百万元，而净利润分别为人民币518.3百万元、1,260.0百万元、89.0百万元及2,289.6百万元，显示出2021年度、2022年上半年的收入和净利润同比均大幅提升。



从行业角度来看，近年来全球及中国的镍消耗量持续增长。根据灼识咨询报告，全球镍年消耗量于2021年至2026年的复合年增长率预计将达10.6%。中国镍年消费量于2021年至2026年的复合年增长率预计将达11.2%，于2026年占全球镍消费量的比例将达51.3%，发展前景十分广阔。



依托多年的行业认知积累，力勤资源搭建起不同路径的产品组合、全产业链布局及优质客户群体，伴随IPO的顺利推进，正逐步增强在全球镍行业的领先地位并扩展及深化在产业链的业务，进而实现新的一轮腾飞。





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