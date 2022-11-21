招金矿业控股股东拟增持公司股份 对公司成长价值和未来发展前景具信心

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香港, 2022年11月21日 - (亚太商讯) - 中国黄金龙头企业 -- 招金矿业股份有限公司 (「招金矿业」或「公司」，股份代号：1818，连同其附属公司「集团」) 于11月19日收到公司控股股东山东招金集团有限公司（「招金集团」）的通知，基于对公司成长价值和未来发展前景的信心，在符合包括香港联合交易所有限公司证券上市规则、公司收购、合并及股份回购守则（「收购守则」）在内的法律、法规及规则的前提下，经招金集团党委会、董事会研究决定，并报招远市相关部门，同意招金集团在未来的12 个月内，透过其自身及╱或与其符合一致行动（如收购守则所定义）关系之人士或实体增持不超过2%的公司股份（「增持计划」），即招金集团及╱或其一致行动人从增持第一笔开始计算，累计不超过6,500 万股。
增持计划前，招金集团直接及间接持有公司股份12.15亿股（其中内资股6.18亿股，H股5.96亿股），占公司已发行股份总数的约37.16%。据知，招金矿业于增持计划后将可以维持已发行股份之充足公众持股量；增持计划并无触发收购守则项下公司控股股东之强制性全面要约责任；以及增持计划不会导致公司控制权发生变化。
公司表示，在目前黄金价格震荡、内外部环境严峻复杂等多种不利因素考验下，全公司上下齐心合力，锚定主业，整体经营保持了稳中有进、稳中有升的局面。是次大股东拟增持公司的股份是对公司价值的认同，对公司管理层的一种信任和肯定，也显示出大股东对公司发展前景的坚定信念与积极态度，有利于增强市场各方的投资信心。从长期来看，上市公司的价值必将得到进一步显现。公司将聚焦「打造具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司」愿景，发挥产业投资和资本市场优势，优化运营管理，把握价值投资机遇，不断提升盈利能力，为股东创造丰盛回报。
有关招金矿业股份有限公司
招金矿业股份有限公司是中国最大的黄金生产商之一，位于中国黄金储量极为丰富及生产历史悠久的「中国金都」─ 山东省招远市，该地区黄金储量约占中国黄金总储量的10%。集团业务集黄金勘探、开采、选矿、冶炼及销售于一体的大型综合黄金企业，亦是中国最大的黄金冶炼集团，主要产品为符合上海黄金交易所标准的「9999」及「9995」标准金锭。招金矿业于全国范围内拥有多个经营金矿分布在中国华北、西北、西南等多个地区。凭借招金矿业丰富的黄金储量，先进的生产技术，丰富的黄金产业管理经验，必将引领集团在业内建立卓越的地位。
话题 Press release summary
部门 金属，矿产
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