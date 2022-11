Friday, 18 November 2022, 19:36 HKT/SGT Share:

来源 Culturecom Holdings Limited 三大智能语言领军企业精心打造 全球首款离线语言芯片瞩目诞生 实现万物语言互通

香港, 2022年11月18日 - (亚太商讯) - 文化传信集团有限公司(00343.HK)旗下数字技术领先企业飞龙芯类脑智能科技(珠海横琴)有限公司与智能语言领先企业科大讯飞股份有限公司(002230.SZ)及中文人工智能语言理解芯片供货商仿脑科技(深圳)有限公司联合宣布签署战略合作协议。根据协议,三方将共同开发中文人工智能(AI)语音理解芯片(简称语言芯片),并即将推出首款离线语言芯片——名为「飞龙芯」,实现万物语言互通。



科大讯飞一直的理念就是让机器会听会讲会理解,而文化传信集团永远荣誉主席朱邦复先生认为人和动物分别就是人类会语言,动物不会,所以一直致力于万物有语言,能够和人类互联互通,即是工业4.0时代,让机器有脑,有理解 。因此「飞龙芯」将是中国数字科学家和汉字科学家半世纪共同研发的重要成果,是对全球计算器科技作出的巨大贡献。



文化传信集团董事总经理关健聪先生表示:「飞龙芯的功能是脱机语言输入和输出及中文理解。飞龙芯的诞生标志着中文从此能够在芯片应用作业,世界计算器的技术也由只懂数字计算提升到概念计算。科大讯飞和朱邦复先生团队的合作解决了芯片没有概念的难题,这是中国文化对世界文明的重大贡献。」



飞龙芯除了能够支持离线运算,而且兼容性强、应用范围广、安全性高、保护用户隐私、零泄露风险。是全球人工智能产业的重大突破,也是中国文化骄傲地进入数字科技核心的创举。



全中文框架底层算法 赋能广泛电子产品



飞龙芯是根据计算器硬件的运作架构设计的中文技术体系,是中文的AI computer code,且具备人工智能算法。在自主研发的飞龙码体系上构建的软硬件标准,运用的是中文代码,完全摆脱了西方英文科技知识产权的保护封锁,填补了中文在硬件数字化操控的底层空白。



仿脑科技(深圳)有限公司董事长刘巨波先生指出:「具备文化属性的技术,才称得上伟大的技术!中华民族的伟大复兴,其先决条件,必然是中文科技的复兴!把中文登陆到芯片,并根据芯片的技术逻辑高效运算,支持脱机输入和输出,实现中文人工智能语言理解,其难度堪比登月﹗」



飞龙芯类脑智能科技(珠海横琴)有限公司董事总经理陈鹏福先生指出:「『飞龙芯』突破了目前人工智能发展的瓶颈,是目前全球唯一实现离线输入输出的中文人工智能(AI)语音理解芯片,可应用于IoT物联网消费电子、工业机器人、军工的领域的人机交互场景。



明年首季可望量产



飞龙芯是中国权威语音语言头部企业科大讯飞股份有限公司联合文化传信集团永远荣誉主席朱邦复先生团队共同研发的全球首款语言芯片,是全球人工智能产业的重大突破,也是中国文化骄傲地进入数字科技核心的创举。



为配合「飞龙芯」的研发生产,集团在中国珠海市成立全资附属公司——飞龙芯类脑智慧科技(珠海横琴)有限公司,预计在今年底会完成芯片原型(Prototype),按计划在明年第一季开始生产推出市场销售。在本次合作上,仿脑科技(深圳)有限公司在中文人工智能技术应用方面富有经验,主要负责「飞龙芯」的技术支持、产品应用以及销售推广。科大讯飞股份有限公司将负责飞龙芯开发的固定费用。



文化传信集团一直从事文化出版、文化科技的业务,「飞龙芯」的开发成功,是集团文化科技业务的重大突破,集团有信心争取在万物互联的年代,文化科技业务蒸蒸日上。



关于文化传信集团

文化传信集团有限公司(简称「文化传信」,香港主板上市编号 343.HK),目前为亚洲最大漫画内容供货商之一,主要业务包括出版及知识产权授权、在线及社交业务、数码化市场推广、零售与批发。集团多年来秉承「传扬中华文化,推动社会进步」的理念,利用先进的科技在文化领域寻求新突破,立志成为最受尊敬的文化创意企业。



关于中国飞龙芯片发明人朱邦复

文化传信集团(00343.HK)永远荣誉主席朱邦复先生,是中文人工智能(AI)理解领域的先驱者,由七十年代开始,朱邦复老师一直致力于中文计算机科技的研究,先后发明仓颉输入法、汉卡,被誉为「中文计算机之父」,其后加入文化传信,带着其研发团队继续中文人工智能理解的研究,并于2020年取得全球发明专利,将中文理解应用到语言芯片开发上。



关于科大讯飞股份有限公司

科大讯飞股份有限公司(002230.SZ)是全球最大的中文智能语音识别技术提供商,在智能语音技术领域有着长期的科研积累,并在语音识别、语音合成等多项技术拥有国际领先的成果。在电信、金融、电力、社保等主流行业的份额更达 80%以上,用户量超 10 亿以上,语音识别技术在同类产品中用户规模排名全球第一。



传媒查询:

意博资本文化有限公司



联络人 电话 电邮

吴霆远先生 3890 7512 terence.ng@vsfg.com

欧阳丽珠女士 3890 7513 doris.auyeung@vsfg.com

任振悦子女士 3890 7514 sherry.ren@vsfg.com





话题 Press release summary



部门 电子, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network