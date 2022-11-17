Thursday, 17 November 2022, 13:02 HKT/SGT Share: CRO业务收入可观，模式动物新应用或成为百奥赛图业务增长新动能

香港, 2022年11月17日 - (亚太商讯) - 近年来，中国创新药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，进入发展快车道，临床前研究服务市场亦获得稳步增长，根据弗若斯特沙利文报告，2030年全球临床前研究服务市场规模预计将达约706亿美元。其中，尽管我国模式动物市场尚处于发展早期，市场规模较小，但增速较高，预计2019年至2024年的年均复合增速达30%，远高于全球水平。



作为生物制药及临床前研究服务创收公司，百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司（「百奥赛图」或「公司」；股份代码：02315.HK）在国内市场稳健增长的同时，积极拓展国际化业务，打造公司业务发展新增长极。



成长路线赋能业绩增长 综合竞争实力雄厚



百奥赛图是少有的具有原创技术平台的国际性生物技术公司，依托于三大基因编辑技术，自主开发了2500+创新动物/细胞模型，为全球药企客户提供创新模式动物及临床前药理药效等CRO服务。据了解，百奥赛图的动物模型均为基因编辑动物模型，具有高附加价值，可为新药评估提供有力的工具。



与此同时，依托自主研发的全人抗体RenMice平台及规模化体内抗体筛选-「千鼠万抗」计划，百奥赛图不断产出有潜力的抗体分子，及时满足全球新靶点药物的研发需求，并在不同阶段将众多抗体分子与国内外药企达成合作开发/分子授权转让，占据业务先机，巩固公司综合核心竞争力。



藉此，百奥赛图临床前CRO及抗体开发业务收入持续攀升，增长率和毛利率可观。数据显示，2021年及2022年上半年，公司总收入分别为人民币（下同）3.55亿元和2.29亿元，其中临床前药理药效评估业务收入分别为1.05亿元和0.65亿元；模式动物销售收入分别为1.07亿元和0.73亿元。2022上半年，百奥赛图临床前整体业务收入1.68亿元，同比大幅增长50%，毛利率亦维持在约70%的高毛利率水平。



靶点人源化小鼠应用拓展至安全性评价领域 或迎来井喷式增长



药物研发最艰难的步骤在于如何使其尽快通过药物评价，其中药物安全性评价便占据约50%的份额。非人灵长类动物一直是安全性评价的重要模型，但自全球新冠疫情爆发以来，猴子资源紧缺，靶点人源化小鼠以其独特优势，可作为合适的替代模型，有潜力在药物安全性评价领域占据一席之地。



据悉，靶点人源化小鼠具有靶点基因生理学功能、繁殖周期短、研究成本较低等优势。目前，百奥赛图自主研发的靶点人源化小鼠已助力多家药企基于小鼠的长毒、生殖毒性等安全性评价数据获批IND，包括8款药物获得NMPA IND临床批件，3款药物获得FDA IND临床批件，这之中还有2款为中美双报产品。安全性评价领域的应用拓展为公司动物模型销售的快速增长提供了契机，未来或成为增长爆发点。



在创新药行业发展大趋势下，国内创新药企开始走向海外，而百奥赛图此前于海外已早有布局。据悉，百奥赛图是国内率先将动物模型反向销售欧美的公司，现已同全球TOP10中的9家建立合作伙伴关系，并与信达生物、恒瑞医药、君实生物等国内大部分药企和生物技术企业合作。2022年上半年，百奥赛图临床前CRO及抗体开发总体业务海外销售收入占比高达38.46%，同比增长66%。



2022年9月1日，百奥赛图成功登陆港交所主板，借力资本市场成就了公司发展的新里程碑。日前，「中国再生元」的框架搭建已完成，未来，百奥赛图将继续以「成为全球新药发源地」为愿景，在过硬的综合实力加持下，持续产出极具潜力的产品和服务，以更加优异的成绩回馈股东、员工和社会。（来源：彭博终端机）





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