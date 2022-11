Wednesday, 16 November 2022, 10:13 HKT/SGT Share: 复星「减肥」背后:旨在聚焦主业,加强创新和全球化

香港, 2022年11月16日 - (亚太商讯) - 近月复星国际(HKEX: 00656)在持续进行一系列「减肥」动作,引起市场关注。



11月6日晚间,复星国际旗下豫园股份发布公告称,拟通过大宗交易的方式,出售招金矿业6.54亿股股份给紫金矿业全资子公司金山国际矿业,占招金矿业总股份的20.00%,交易总价款为43.95亿港元。计及9月豫园股份曾于二级市场减持招金矿业后,豫园股份对招金矿业股权比例已降至1.26%。10月19日,复星宣布将所持南京南钢钢铁联合有限公司的60%股份作价不超过160亿(人民币,下同)出售给同在江苏省的沙钢集团。



加快自身战略转型

无论是南钢联还是招金矿业,复星都持有一段时间,而此次接连出售两家公司,总回笼资金高达200亿元。从投资收益角度来看,算上过往20年两家企业的分红规模,复星此刻的退出不可谓不成功。但复星近期的资产出售和减持,显然不能用简单的投资逻辑来解释。



复星的系列动作是其更有效管控债务,更好地夯实资金安全垫的举措。通过加快自身战略转型,果断出手「手起刀落」,复星可更聚焦「家庭消费」产业主赛道。



对于复星近期的「减肥」动作,市场明显是看好的。多家投行包括大摩、花旗、高盛等均发表报告力挺复星国际并重申「买入」评级,大行普遍预计复星对非核心资产的处置计划,可降低公司资产负债率、缓解流动性担忧,也可使复星的资产组合变得更为简单,更能专注于核心领域。例如花旗便指出,复星在经历了多次并购、分拆和非核心资产处置之后,复星的业务更多元,并已发展成为轻资产的综合企业,可紧抓中国X世代的高消费潜力。该行更指出,南钢的成功出售,是复星在合适的价格和时机做出的正确举措,也可让复星能够将其资源重新部署到更好的用途上



复星的舍与得致多赢结果

出售南钢联给沙钢的消息一传出,沙钢当日涨停,这次40亿元接手招金矿业后,紫金矿业也一度涨停。



有知情人士透露,这次复星出售南钢联项目,交易中仅参与竞标的意向买方就有近20家,复星优先选择有助于企业长远发展的合作伙伴,希望通过交易达成多赢结果。而紫金矿业也曾公开表示,在成为招金矿业第二大股东后,可充分发挥双方优势,有助于一步巩固和提升公司在全球黄金行业的地位。



对复星来说,其主动减肥健体,可将多年深耕的健康、快乐、富足业务板块持续做大做强,比如可将资源更聚焦于复星医药的创新药研发、豫园大片区的开发、舍得酒的发展等。从长远来看,中国的居民消费和内需市场还有很大的增长空间,复星只有聚焦主业,以实际行动扎根实体经济,才能顺利地穿越经济周期。



最近复星旗下的复星医药、豫园股份、南钢股份、海南矿业四家上市公司在上交所举行2022年三季度业绩联合说明会。复星国际董事长郭广昌以视频方式参加说明会时表示,科技创新和高水平对外开放是构建新发展格局的重要组成部分。把握新的发展机遇,「未来复星将聚焦主业,加强创新,做好全球化。」





