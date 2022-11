Tuesday, 15 November 2022, 17:47 HKT/SGT Share:

来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2022年第三季度业绩 金山办公集团办公软件及服务业务收益录得显著增长

游戏业务维持精品化战略 持续优化玩家体验

香港, 2022年11月15日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司(「金山软件」或「公司」,香港联交所股份代号:03888)公布截至2022年9月30日止三个月(「回顾期」)未经审核之第三季度业绩。



回顾期内,金山软件录得收益人民币1,837.1百万元,按年增长22%,与上季度持平。其中,来自办公软件及服务,以及网络游戏及其他的收益分别占总收益的55%和45%。毛利为人民币1,466.2百万元,按年增长18%。扣除股份酬金成本前的营运溢利为人民币395.3百万元,按年增长10%。



金山软件主席雷军先生表示:「我们坚持『技术立业』,聚焦核心产品和技术,本季度核心业务彰显发展韧性。金山办公集团充分发挥多年积累的产品技术优势,围绕『多屏、内容、云、AI、协作』战略,持续完善产品及服务解决方案,不断提升用户在云和协作办公场景的黏性。游戏业务聚焦精品化战略,长线运营核心游戏。」



金山软件首席执行官邹涛先生补充道:「本集团第三季度总收益为人民币1,837.1百万元,同比增长22%。凭借个人及机构订阅业务的持续增长,第三季度办公软件及服务业务收益人民币1,004.7百万元,同比增长25%。」



业务回顾



办公软件及服务

2022年第三季度,办公软件及服务的收益录得人民币1,004.7百万元,按年增长25%,较上季度增长9%,录得同比增长主要得益于金山办公集团的个人及机构订阅业务持续增长。



回顾期内,随着个人使用者基数不断扩大,金山办公集团继续推进云服务,丰富产品功能,提升服务体验,增强使用者的活跃度及使用黏性,促使用户属性持续向长期转化。在政企订阅业务方面,金山办公集团持续满足政企用户效率提升、数据管理、信息安全、行业场景应用等需求,其企业级产品「金山数字办公平台」的渗透率持续提升。对于机构授权业务,正版化产品渗透率随政企使用者对国产办公软件的需求增长而持续提升,部分抵消了上年同期高基数及当期信创产业发展节奏不明朗带来的业绩影响。近期,我们面向党政机关用户发布了WPS公文版,在WPS专业版的基础上,提供业内领先的公文模式、公文模板、公文转换等辅助功能,助力提升公文场景的写作效率。



网络游戏业务及其它

第三季度,网络游戏及其它业务录得收益人民币832.4百万元,按年增长18%,较去年同期录得同比增长主要得益于二零二一年第四季度公司成功推出了多款手游。



回顾期内,游戏业务长线精细化运营核心IP,持续丰富游戏内容,并利用技术革新提升质量,持续优化玩家体验。旗舰端游《剑网3》于八月举办其十三周年庆典,并于十月推出年度资料片「横刀断浪」与新门派「刀宗」。七月,其系列动画作品《剑网3·侠肝义胆沈剑心》第三部在B站开播,并受用户喜爱,评分再创新高,持续拓展IP影响力。八月,《剑侠世界3》手游于国内全平台公测并发布新数据片,提升用户参与度, 拓展用户圈层,为未来的长期发展奠定基础。



雷军先生总结道:「展望未来,我们将保持研发投入,进一步强化云和协作的办公服务体验,拓展新的游戏品类。我们将坚持技术创新、产品升级,构筑长期竞争力,并提升运营效率,实现集团长期可持续发展。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司,旗下拥有金山办公、西山居及金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施,金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型,并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000多名员工,在国内享有重要的市场份额。更多详情,请浏览http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话:(86) 10 6292 7777 电邮:ir@kingsoft.com



如有垂询,请联络伟达公共关系顾问:

朱奥文 电话:(852) 2894 6315 电邮:kingsoft@hkstrategies.com





话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise, 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Kingsoft Corporation Limited Aug 23, 2022 19:06 HKT/SGT 金山软件公布2022年上半年及第二季度业绩 May 24, 2022 17:17 HKT/SGT 金山软件公布2022年第一季度业绩 Mar 23, 2022 19:34 HKT/SGT 金山软件公布2021年全年及第四季度业绩 Nov 16, 2021 17:42 HKT/SGT 金山软件公布2021年第三季度业绩公告 Aug 24, 2021 17:58 HKT/SGT 金山软件公布2021年上半年及第二季度业绩公告 May 25, 2021 17:37 HKT/SGT 金山软件公布2021年第一季度业绩 Mar 23, 2021 19:07 HKT/SGT 金山软件公布2020年全年及第四季度业绩 Nov 17, 2020 17:22 HKT/SGT 金山软件公布2020年第三季度业绩 Aug 18, 2020 20:00 HKT/SGT 金山软件公布2020年上半年及第二季度业绩 May 26, 2020 18:07 HKT/SGT 金山软件公布2020年第一季度业绩 Mar 24, 2020 20:19 HKT/SGT 金山软件公布2019年全年及第四季度业绩 Nov 13, 2019 18:32 HKT/SGT 金山软件公布2019年第三季度业绩 Aug 20, 2019 19:02 HKT/SGT 金山软件公布2019年上半年及第二季度业绩 May 14, 2019 17:03 HKT/SGT 金山软件公布2019年第一季度业绩 Mar 26, 2019 16:58 HKT/SGT 金山软件公布2018年全年及第四季度业绩 Nov 12, 2018 17:05 HKT/SGT 金山软件公布2018年第三季度业绩 Aug 21, 2018 18:53 HKT/SGT 金山软件公布2018年上半年及第二季度业绩 May 23, 2018 08:18 HKT/SGT 金山软件公布2018年第一季度业绩 Mar 21, 2018 18:49 HKT/SGT 金山软件公布2017年全年业绩 Nov 21, 2017 18:28 HKT/SGT 金山软件公布2017年第三季度业绩 更多新闻 >>