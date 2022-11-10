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来源 Prenetics Global Limited Prenetics 2022年第三季度财务业绩创纪录 上调2022年全年收入及经调整税息折旧及摊销前利润指引

伦敦和香港 , 2022年11月10日 - (亚太商讯) - 全球领先的基因及诊断检测公司Prenetics Global Limited（纳斯达克：PRE）（“Prenetics” 或 “公司”）今日公布截至2022年9月30日止第三季度之未经审核财务业绩。



2022年第三季度之财务及近期摘要：



-- 2022年第三季度收入为8,000万美元

-- 2022年第三季度录得的营运亏损为900万美元，经调整溢利1 为2,100万美元及经调整税息折旧及摊销前利润2 为2,700万美元

-- 2022年第三季度的毛利率达59%

-- 委任英国最大的全科诊所之一Lakeside Healthcare Group 的创办人及前首席执行官Robert Harris教授为Prenetics 欧洲、中东和非洲地区的执行主席

-- 截至第三季度，现金及其他短期资产3 约为2.5亿美元

-- 获得来自香港上海汇丰银行有限公司总值5,000万美元的银行融资，将用于一般企业用途及用作潜在收购的流动资金，可见金融机构对公司的信心



Prenetics行政总裁兼联合创始人杨圣武先生表示：“对于公司取得强劲业绩，我感到非常自豪，如此佳绩显示我们的业务持续增长。迄今为止，我们已进行了超过2,600万个实验室及在家COVID-19快速测试，成绩有目共睹。展望未来，我们预期COVID-19测试的需求将持续增长，推动公司的短期收入。加上我们推出更多测试到其他诊所，我们很兴幸公司的全球临床策略已逐渐成形。为重组英国业务，我们近期委任了Robert Harris教授成为Prenetics 欧洲、中东和非洲地区的执行主席。他将Lakeside Healthcare发展成为英国最大的全科诊所之一，我们很高兴能够将他在作为Lakeside Healthcare联合创始人及前首席执行官时的知识和经验，用于重组业务上。我们相信，随着Robert Harris教授的加入和新的英国策略，我们的目标是在2025年前向100万人提供临床护理服务。此外，我们现正就临床癌症基因组学、远程医疗和基础护理诊所领域的多项收购进行最后讨论，我们相信这些收购将为Prenetics致力构建端到端健康生态系统的愿景提供高协同效应和增值。我期待于未来数月向你们提供最新情况。”



Prenetics 欧洲、中东和非洲地区的执行主席Robert Harris教授表示：“有见公司不断扩展业务及把握令人振奋的合作机会，我很高兴能够加入Prenetics。尽管我曾建立其中一家英国最大的全科诊所，并处理过无数患者，Prenetics的预防和诊断测试组合以及致力向患者提供更高水平的护理目标令我留下了深刻的印象。”



财务指引



Prenetics根据当前的市场状况及对收入和经调整税息折旧及摊销前利润（按非国际财务报告准则）的预测提供指引。



Prenetics将2022年全年收入指引上调至2.7亿美元至2.8亿美元范围内，并将全年经调整税息折旧及摊销前利润指引上调至4,700万美元至5,300万美元之间。



关于Prenetics Global Limited (纳斯达克：PRE)

成立于2014年，Prenetics是全球主要的基因及诊断检测公司，透过专注于预防疾病、诊断测试和个性化护理服务的三大支柱，致力实践去中心化医疗保健行业的使命，把健康带到全球数以百万计的群众身边，无论何时何地，任何人士都会得到全面并且简易的相关服务。在具远见的创业家杨圣武先生的领导下，Prenetics业务跨越全球九个地区，包括英国、香港、印度、南非和东南亚等。Prenetics开发了消费版基因检测产品和早期大肠癌筛查测试；提供新型冠状病毒核酸测试、快速在家诊断检测和医学基因检测。如欲了解更多有关Prenetics的信息，请参阅: www.prenetics.com



查询:



投资者:

investors@prenetics.com



前瞻性陈述



本文件包含属于经修订的《美国证券法》第27A条及经修订的《美国证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述基于信念、假设以及Artisan和Prenetics目前可获得的信息作出，同时也包含某些财务预测和预估。



除历史事实陈述之外，本文件中的所有陈述，包括但不限于有关Prenetics未来经营业绩和财务状况、新产品的开发和地域扩张计划、管理层对未来运营的目标、对于市场机会和营收增长的预估、竞争地位、技术和市场趋势的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情形下，阁下可以通过“可能”、“将会”、“或许”、“将”、“应会”、“预期”、“意图”、 “计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“预见”、“潜在”、“继续”、“持续”、“目标”、“寻求”或其否定或复数形式或者其他包含预估或表示未来事件或展望的类似表述等词汇辨别这些前瞻性陈述，但是并非所有前瞻性陈述都包含上述词汇。这些前瞻性陈述基于估计和预测作出，反映了Prenetics的观点、假设、预期与意见，涉及可能导致其实际的业绩水平、表现或成就与本前瞻性陈述表达或表示的情况存在重大差异的风险、不确定因素及其他因素。任何该类估计、假设、预期、预测、观点或意见，无论本文件中是否提及，均应被视为指示性的、初步的和仅用于说明目的，而不应被视为对未来结果有必然的指示性。许多风险和不确定因素可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性的差异，包括但不限于：适用于Prenetics的法律或法规的变化；与COVID-19大流行病有关的发展；Prenetics经营所在地的监管环境和法律、法规或政策的变化；Prenetics在竞争激烈的行业和市场中成功竞争的能力；Prenetics继续调整其产品以满足市场需求的能力；Prenetics吸引客户选择其产品和服务并发展其产品系统的能力；Prenetics运营所在司法管辖区的政治不稳定性；Prenetics运营所在司法管辖区的整体经济环境和市场及经济状况；以及 Prenetics在发展过程中执行其战略、管理增长和维持其企业文化的能力。除了上述因素外，阁下还应该仔细考虑Prenetics不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中包含的其他风险和不确定因素。



前瞻性陈述仅在其发表之日有效。 Prenetics不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非适用法律要求。



公司网站



Prenetics计划将其网站作为公司重要信息的传播渠道。公司将例行在公司网站（https://www.prenetics.com/）上发布有关公司的财务数据和其他重要信息供参阅。因此，我们建议阁下除了关注Prenetics的新闻稿、SEC的文件以及公开电话会议和网络广播之外，还请关注我们网站的投资者关系页面 https://ir.prenetics.com/。此外，阁下可以通过浏览我们的投资者关系页面（https://ir.prenetics.com/）内的“Request Email Alerts”（电邮提醒）部分，并注册您的电邮地址时，从而自动接收电邮提醒和其他有关本公司的信息。然而，公司网站内的其他信息并非Prenetics向SEC提交文件的内容。



呈列基准



未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标已于本新闻稿末的财务报表中提供。有关指标的解释，亦已包括于“未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标”一节。 未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标



本公司为补充根据国际财务报告准则（“IFRS”）所编制的合并财务报表提供非国际财务报告准则之财务指标，即为经调整后税息折旧及摊销前利润。该非国际财务报告准则财务指标并非基于国际财务报告准则规定的任何标准化方法而编制，也并非与其他公司提供的相类似名称之指标具有可比性。管理层认为此非国际财务报告准则之财务指标乃有助于投资者对本公司的持续经营业绩和趋势之评估。



管理层将其部分或所有非国际财务报告准则经营业绩排除在外 (1) 以权益结算之股份支出、(2) 折旧及摊销、(3) 财务收入及汇兑损益、以及 (4) 其他管理层可自由确定的项目。此非国际财务报告准则之财务指针的参考价值有限因该指针可能未包括某些对本财务报告的结果产生重大影响项目。管理层透过于国际财务报告准则及非国际财务报告准则基础上分析结果以及在本公司的公开披露中提供国际财务报告准则指标来说明相关局限。



此外，其他公司（包括同产业的公司），可能不会使用相同的非国际财务报告准则指标，或者可能以不同于管理层的方式计算该指标，或者可能使用其他财务指标来评估其业绩，以上所有都可能降低该以非国际财务报告准则指标作为衡量措施的可比性。鉴于这些限制，本公司的非国际财务报告准则财务指标不应与根据国际财务报告准则所编制的财务资料分开考虑或将其替代。我们鼓励投资者细阅文末“营运（亏损）／利润（国际财务报告准则）及经调整税息折旧及摊销前利润（非国际财务报告准则）之调节表”和“毛利（国际财务报告准则）及经调整毛利（非国际财务报告准则）之调节表”和“Prenetics权益股东应占亏损（国际财务报告准则）及期内经调整溢利（非国际财务报告准则）之调节表”表格中提供的非国际财务报告准则调节表。



注

1. 经调整溢利（非国际财务报告准则）指扣除以权益结算之股份支出、其他战略融资、与英国及其业务相关之重组成本、交易及非运营费用及价格调整，根据国际财务报告准则计算的营运（亏损）／利润。详情请参阅“未经审计的财务资料和非国际财务报告准则财务指标”一节及“营运（亏损）／利润（国际财务报告准则）及经调整税息折旧及摊销前利润（非国际财务报告准则）之调节表”表格。

2. 经调整税息折旧及摊销前利润（非国际财务报告准则）指扣除以权益结算之股份支出、折旧及摊销、其他战略融资、与英国及其业务相关之重组成本、交易及非运营费用、财务收入及汇兑损益前，根据国际财务报告准则计算的营运（亏损）／利润。详情请参阅“未经审计的财务资料和非国际财务报告准则财务指标”一节及“营运（亏损）／利润（国际财务报告准则）及经调整税息折旧及摊销前利润（非国际财务报告准则）之调节表”表格。

3. 代表流动资产，包括现金及现金等价物、短期金融资产、贸易应收款项、按金、预付款项及其他应收账款、递延费用及存货。







话题 Press release summary



部门 健康与医药

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