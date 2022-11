Wednesday, 9 November 2022, 08:46 HKT/SGT Share: 君联资本所投企业巨子生物在港交所成功上市

香港, 2022年11月9日 - (亚太商讯) - 据君联资本CEO Club报道,11月4日,君联资本所投企业巨子生物(2367.HK)在香港联交所主板成功上市。巨子生物拟全球发售2260.88万股,其中香港发售股份226.12万股,国际发售股份2034.76万股,另有15%超额配股权,发行价为24.3港元/股。



巨子生物是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理行业的领军者,也是全球首个成功研发重组胶原蛋白护肤品并产业化的企业。公司自2019年连续三年成为中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司(按零售额计算)。据弗若斯特沙利文的数据显示,巨子生物是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司,其中重组胶原蛋白产品的旗舰品牌可丽金和可复美分别是2021年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌,是我国首家获得重组胶原蛋白产品医疗器械注册证的公司。



巨子生物核心技术重组胶原蛋白曾先后获得中国国家技术发明奖及中国专利金奖。近两年公司作为起草单位之一连续参与了中华人民共和国医药行业标准YY/T 1849-2022《重组胶原蛋白》和《化妆品用胶原蛋白原料技术要求》,其中YY/T 1849-2022《重组胶原蛋白》标准已于今年8 月1日起正式实施。公司同时也开发和生产以稀有人参皂苷为代表的多样化管线,包括102种在研产品、49种功效性护肤品、37种医用敷料及四种肌肤焕活产品,以及健康产品组合下的两种生物医用产品、七种保健食品及三种特殊医学用途配方食品。



君联资本于2021年参与了巨子生物唯一一轮融资,投资后在公司的业务战略讨论、上下游业务资源对接、高管人才引荐、IPO上市进程等核心问题上提供了增值服务。



君联资本总裁李家庆表示:「祝贺巨子生物成功在香港联交所主板上市,君联资本非常有幸能够成为巨子生物的投资人,并和巨子生物展开深入的投资合作。巨子生物通过22年的发展,在公司管理层的带领下不懈努力,取得了优秀的成绩,巨子生物已经成为中国生物合成材料和产品领域的领军企业,希望巨子生物在未来发展取得更大的成绩,能够在变化的市场中不断乘风破浪,行稳致远。」



君联资本董事总经理王文龙表示:「巨子生物是合成生物行业的先行者,不仅搭建了领先的基因工程、组织工程与材料工程技术平台,并且将科研成果应用于大健康领域,走出了产学研结合的最佳实践。期待这支勤勉务实的团队继续努力,未来能带领国产品牌走向国际。」





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Oct 26, 2022 12:32 HKT/SGT 巨子生物已进入招股阶段:中国皮肤护理领军企业 年利润超8亿