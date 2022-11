Tuesday, 8 November 2022, 15:47 HKT/SGT Share: 优然牧业赛科星克隆奶牛“优优”、“星星”诞生 克隆胚胎生产效率提升30%

香港, 2022年11月8日 - (亚太商讯) - 近日,优然牧业赛科星研究院技术团队联合西北农林科技大学张涌院士团队,在赛科星国家级育种场成功培育2头克隆奶牛,实现奶牛克隆胚胎生产效率和移植受体妊娠率等主要技术指标的突破性提升,为培育适宜我国的、具有传统基因优势的世界级种牛做出贡献。



动物克隆对于种质资源挖掘与保护不可或缺。早在2008年,优然牧业赛科星研究院就开始了奶牛克隆技术研究,是国内较早开展克隆奶牛研究的企业,并成功培育十多头克隆奶牛,包括种用公牛和高产母牛。此次出生的“优优”、“星星”两头克隆牛的供体细胞,来源于优然牧业赛科星综合育种值表现优异的种公牛皮肤组织建立的细胞系,克隆胚胎的生产效率提升了30%以上,移植受体妊娠率较国内技术平均效率提升1倍,达到业内领先水平。



目前,优然牧业赛科星已经建立了包括牛、鹿、奶山羊等动物的高效克隆技术体系,为保护内蒙古高原动物生物多样性与种质资源提供了技术支持。优然牧业赛科星研究院与内蒙古大学合作建立了种质资源库,并已经收集蒙古高原地区特有、适应性强、抗病抗逆优势明显的牛、羊、马等家畜、野生动物品种资源168个、超过3万个资源样品(包括细胞、精液、胚胎等),同时重点收集并养殖了蒙古牛、蒙古羊、蒙古马等20余种特有家畜品种,开展相关遗传与育种应用研究。家畜高效克隆新技术开发,将为后期利用干细胞基因编辑、克隆繁育等现代生物育种技术应用,创新培育具有特定生产性能、抗病抗逆性能和适应特定环境的功能强化奶牛新品系,以及保护该地区生物多样性提供基础遗传物质材料和关键技术支撑。



一直以来,优然牧业赛科星围绕以奶牛为主的家畜育种与繁殖关键技术等方向开展科技创新与技术成果转化应用研究。未来,优然牧业赛科星将积极探索家畜育种与繁殖生物技术领域的前沿科技,将全基因组检测、干细胞基因编辑、克隆繁育等现代生物育种技术应用于奶牛、奶山羊、肉牛及其它家畜种业,培育出适宜我国的有传统基因优势的世界级种牛,解决困扰我国家畜种业的“卡脖子”问题,为推进国家“种业振兴”做出贡献。







