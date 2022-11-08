Tuesday, 8 November 2022, 08:45 HKT/SGT Share: Sirnaomics已完成STP705用于成人腹部减脂医学美容治疗的首例受试者给药 预计2023年上半年获得试验数据

美国马里兰州盖瑟斯堡市，中国苏州生物医药产业园, 2022年11月8日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.（“公司”，“Sirnaomics”，股份代号：2257.HK），是一家行业领先的专注于探索及开发 RNAi疗法的生物制药公司。Sirnaomics宣布启动通过正在接受腹部去脂手术的患者来进行siRNA（小干扰RNA）候选药物STP705临床I期的减脂试验。目前已完成首例受试者给药。在本次临床试验中，公司将有机会研究其先导siRNA候选药物在医学美容治疗中的作用。



本项临床I期试验为剂量范围、随机、双盲、载体对照研究，将招募最多10名患者通过皮下注射给药来评估STP705的安全性和耐受性。主要临床终点为评估注射舒适性、局部和全身安全性表征，以及评估STP705皮下注射剂量的组织学变化。本次试验亦会比较三种不同浓度（120ug/mL、240ug/mL、320ug/mL）STP705的安全性和耐受性，以选择下一步临床研究的剂量。



“目前，美国批准的大多数非侵入性减脂疗法需要有具备温和治疗效果的设备，且疗程中需要多次治疗。我们团队希望本项STP705的剂量研究能够对腹部减脂和皮下组织重塑的药物效果，以及如何应用此疗法安全有效地用於医学美容领域提供关键信息。由此来帮助我们了解目前除相关於非黑色素瘤皮肤癌的研究以外，我们如何寻求安全有效的方式通过STP705进行减脂治疗。” Sirnaomics执行董事兼首席医务官Michael Molyneaux博士说道，“这项临床I期研究将有助于我们清晰勾画出未来研究STP705在不同身体部位进行非侵入性脂肪塑形疗法的途径。”



非侵入性减脂是一种在特定的身体部位减少和去除脂肪蓄积的治疗程式，可通过冷冻溶脂、射频和镭射脂肪分解等方法得以实现。2021年全球非侵入性减脂的市场规模为11亿美元。美国占据了最大市场份额，预计从2022年到2030年的复合年增长率为16.1% 。由於新增的肥胖人口、医疗开支的递增、使用先进技术的频率增加以及社交媒体上的减脂意识不断提高等因素，预计2022年到2030年亚太地区将以17%的增长速度超过世界其他地区。



Sirnaomics创始人、董事会主席、执行董事、总裁兼首席执行官陆阳博士表示：“一个非侵入性的减脂方案将有可能为数百万有颓下脂肪的人提供一个独特的方式以解决该普遍问题，而颏下脂肪很难通过饮食和运动来减少，且受年龄及遗传所影响。在获得美国的IND批准后，我们期待能更好地探索STP705用於医学美容治疗的功效。”



如欲了解有关本次临床试验的其他相关信息，请浏览 clinicaltrials.gov，识别码：NCT04669808。



关于STP705



Sirnaomics的主要候选产品STP705是一种siRNA（小干扰核酸）疗法，利用双靶向抑制特性和多肽纳米颗粒（PNP）增强递送来直接敲低TGF-β1和COX-2基因表达。该候选产品已获得美国食品药品监督管理局（FDA）和中国国家药品监督管理局（NMPA）的多项IND批准，包括用於治疗胆管癌、非黑色素瘤皮肤癌和增生性瘢痕。STP705还获得了治疗胆管癌和原发性硬化性胆管炎的孤儿药资格。STP705目前针对不同的适应症进行了七项临床试验：一项针对鳞状细胞原位癌（isSCC）的IIb期临床试验、一项治疗基底细胞癌（BCC）的II期临床试验、一项治疗瘢痕疙瘩的I/II期临床试验、一项治疗增生性瘢痕的I/II期临床试验、一项治疗面部isSCC的I/II期临床试验、一项治疗肝癌的I期临床试验以及一项用於医学美容的I期临床试验。



关于Sirnaomics



Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司资讯，可浏览：www.sirnaomics.com。



联系方式：



Michael Molyneaux, M.D., MBA

Sirnaomics执行董事兼首席医务官

电邮: MichaelMolyneaux@sirnaomics.com



投资者关系：

叶永基，工商管理硕士

Sirnaomics中国区首席财务官

电邮: NigelYip@sirnaomics.com



美国传媒查询：

Mark Corbae

电话: +1 203 682 8288

电邮: Mark.Corbae@westwicke.com



亚洲传媒查询：

李耀荣

电话: +852 3150 6707

电邮: sirnaomics.hk@pordahavas.com





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

