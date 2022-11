科轩动力与Bimbo签署有史以来最大的电动配送货车供应协议

香港, 2022年11月7日 - (亚太商讯) - 领先的新能源汽车开发及生产商科轩动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「科轩动力」或「集团」)已签署正式协议,向全球最大的烘焙公司Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.(「Bimbo」)供应电动配送货车。

本年首季交付的首批10辆测试车辆符合Bimbo的所有要求,满足其每日发货配送需求。

全球最大烘焙公司Bimbo的配送货车车身配置在科轩动力的底盘,并在车身展示其自有品牌「 VEKSTAR Electric Vehicles」的标志。

双方签署的合约为期五年,预计首批200辆配送货车将于2023年第一季度运往Bimbo位于墨西哥城的配送中心,其后的数量将按照另外的采购订单而定。根据此份总合约,集团预期交付合共不少于1,000辆配送货车,成为集团有史以来最大的订单。



此批配送货车将采用电子平台底盘,包含传动系统、电池和车辆控制单元以及驾驶室,可配置Bimbo现有配送货车的车身,向Bimbo位于墨西哥城大都市地区以及墨西哥中部和南部地区的分销渠道提供服务。



科轩动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop表示:「我们很荣幸能够支持Bimbo对环保解决方案作出的长期坚定承诺。这份与领先跨国公司签订的新全球主要供应协议,充分证明我们的B2B新能源汽车解决方案得到认可。通过这批配送货车,我们的客户可以大幅降低开发成本,并加快新车设计所需的监管审批,从而能快速调配电动车。」



首批10辆配送货车于今年第一季度交付后,成功通过测试及满足Bimbo的日常送货需要,集团现正专注量产,以确保成为Bimbo的主要电动配送货车平台供应商。



科轩动力的新电动车为Bimbo提供支持,Bimbo最近宣布承诺于2050年前实现净零碳排放,并计划于明年增加4,000辆新能源汽车。目前Bimbo营运墨西哥最大的电动配送车队及全球其中一个最大分销网络,在33个国家设有逾3,300,000个销售点,拥有超过138,000名员工营运逾55,000条配送路线。



Miguel Valldecabres Polop 续说:「拉丁美洲、亚洲和欧洲对电动车订制解决方案的需求庞大。凭借我们提供高科技、可持续及创新电动车解决方案的实力,加上于国际电动车领域拥有独特优势,我们对加快推广业务及销售取得丰硕成果感到乐观。」



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为全球新能源商用车市场的先行者和新兴主要企业,是专用客车和新能源客车的零部件及整车生产商,在新能源平台发电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团的新能源汽车研发中心位于深圳;生产基地位于中国重庆武隆区,其销售网络覆盖中国内地、香港、亚太区及南美洲。详情请浏览 evdynamics.com。



关于 Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.是全球领先及最大的烘焙公司,亦是零食业务相关企业。该公司在美洲、欧洲、亚洲及非洲的33个国家拥有203家烘焙中心及工厂以及超过1,600个销售中心。其主要产品线包括切片面包、圆面包及卷饼、酥饼、蛋糕、曲奇,吐司面包、英式松饼、贝果、玉米饼及薄饼、咸味零食及糖果产品等。



Bimbo生产超过10,000种产品,并拥有全球其中一个最大的直接分销网络,设有超过3,300,000个销售点及拥有逾138,000名员工经营逾55,000条路线。其股份在墨西哥证券交易所(BMV)以股份代号BIMBO买卖,同时以一级美国预托证券形式在美国场外交易市场买卖,股份代号为BMBOY。详情请浏览 grupobimbo.com。





