招金矿业获紫金矿业战略入股

香港, 2022年11月7日 - (亚太商讯) - 自新冠疫情爆发以来,全球经济在疫情的影响下遭遇了有史以来最严峻的挑战。而在通胀率居高不下,美联储持续大幅加息的情况下,除美元外的其他国家货币纷纷贬值,市场看空情绪弥漫,全球投资者避险情绪升温。作为具备「抗通胀」和「避险」双重属性的金融资产,全球黄金需求大幅回升。11月1日,世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年第三季度,全球央行总计购买了近400吨黄金,是2021年同期的四倍多。今年前三季度,全球央行对黄金的年度购买总量已经创出近55年以来的最高水平。



在此背景下,国内黄金龙头企业的招金矿业(1818)与全球矿业巨头紫金矿业(2899)的强强联合就格外引人注目了。11月6日,紫金矿业发布公告,旗下金山香港或其全资子公司拟收购复星系持有的招金矿业654,078,741股无限售流通H股股份,占招金矿业总股本的20%。交易完成后,紫金矿业将成为招金矿业第二大股东。



近两年,紫金矿业抓住黄金资产被低估的机遇,频频出手加大国内及周边国家优质资产布局,先后实现四川平武中金银厂金矿、新疆萨瓦亚尔顿金矿70%权益、南美苏里南金矿95%权益等收购,权益黄金资源量大幅增长,稳居全球主要金企前十位。招金矿业则坐拥胶东半岛优质矿山资源,资源储量排名同业前叁;保有黄金资源量 1,219 吨,权益资源量 942 吨,资源禀赋好,品位较高;在产矿山年矿产金产能约 20 吨。



早在上个月,招金矿业和紫金矿业就已双双发布公告,紫金矿业收购博文矿业持有瑞海矿业(持有海域金矿100%股权)30%的股权,而招金矿业则收购博文矿业6.14%的股权,奠定双方良好合作的基础。自此,海域金矿分别由招金矿业持有70%股权及紫金矿业持有30%股权。海域金矿为近年来中国境内发现的最大金矿,平均品味为每吨4.20克,将于 2025 年建成投产,达产后年产黄金约 15-20 吨,且生产成本较低,预期经济效益显著。迭加本次交易,招金矿业与紫金矿业双方的协同作用将进一步加深,海域金矿建设进程有望加速推进。



是次获得紫金矿业的战略入股,紫金矿业优秀的管理运营能力也将提升招金矿业的利润释放能力。招金矿业毛利到净利的转化比例为67%左右,而紫金矿业为92%。此外,招金矿业的股东结构将更趋稳定,亦有助于提高企业管治及提升经营透明度,令公司更健康及稳健地发展。身为国内黄金龙头,目前招金矿业的估值却处于历史底部,随着紫金矿业的加入,招金矿业价值重估空间巨大。





