招金矿业获紫金矿业战略入股

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|Monday, 7 November 2022, 15:40 HKT/SGT
|提升估值水平 释放利润空间
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香港, 2022年11月7日 - (亚太商讯) - 自新冠疫情爆发以来，全球经济在疫情的影响下遭遇了有史以来最严峻的挑战。而在通胀率居高不下，美联储持续大幅加息的情况下，除美元外的其他国家货币纷纷贬值，市场看空情绪弥漫，全球投资者避险情绪升温。作为具备「抗通胀」和「避险」双重属性的金融资产，全球黄金需求大幅回升。11月1日，世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年第三季度，全球央行总计购买了近400吨黄金，是2021年同期的四倍多。今年前三季度，全球央行对黄金的年度购买总量已经创出近55年以来的最高水平。
在此背景下，国内黄金龙头企业的招金矿业（1818）与全球矿业巨头紫金矿业（2899）的强强联合就格外引人注目了。11月6日，紫金矿业发布公告，旗下金山香港或其全资子公司拟收购复星系持有的招金矿业654,078,741股无限售流通H股股份，占招金矿业总股本的20%。交易完成后，紫金矿业将成为招金矿业第二大股东。
近两年，紫金矿业抓住黄金资产被低估的机遇，频频出手加大国内及周边国家优质资产布局，先后实现四川平武中金银厂金矿、新疆萨瓦亚尔顿金矿70%权益、南美苏里南金矿95%权益等收购，权益黄金资源量大幅增长，稳居全球主要金企前十位。招金矿业则坐拥胶东半岛优质矿山资源，资源储量排名同业前叁；保有黄金资源量 1,219 吨，权益资源量 942 吨，资源禀赋好，品位较高；在产矿山年矿产金产能约 20 吨。
早在上个月，招金矿业和紫金矿业就已双双发布公告，紫金矿业收购博文矿业持有瑞海矿业（持有海域金矿100%股权）30%的股权，而招金矿业则收购博文矿业6.14%的股权，奠定双方良好合作的基础。自此，海域金矿分别由招金矿业持有70%股权及紫金矿业持有30%股权。海域金矿为近年来中国境内发现的最大金矿，平均品味为每吨4.20克，将于 2025 年建成投产，达产后年产黄金约 15-20 吨，且生产成本较低，预期经济效益显著。迭加本次交易，招金矿业与紫金矿业双方的协同作用将进一步加深，海域金矿建设进程有望加速推进。
是次获得紫金矿业的战略入股，紫金矿业优秀的管理运营能力也将提升招金矿业的利润释放能力。招金矿业毛利到净利的转化比例为67%左右，而紫金矿业为92%。此外，招金矿业的股东结构将更趋稳定，亦有助于提高企业管治及提升经营透明度，令公司更健康及稳健地发展。身为国内黄金龙头，目前招金矿业的估值却处于历史底部，随着紫金矿业的加入，招金矿业价值重估空间巨大。
话题 Press release summary
部门 金属，矿产
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