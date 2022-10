Thursday, 27 October 2022, 09:55 HKT/SGT Share: 国轩高科前三季度营收与归母净利双双三位数增长;第三季度单季营收57.88亿元,同比增长166%

香港, 2022年10月27日 - (亚太商讯) - 10月26日晚间,国轩高科(SZ.002074)发布2022年第三季度报告。前三季度,国轩高科实现营业收入144.26亿元,同比大增152%,实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,同比增长121%。前三季度产销两旺,双双实现三位数增长。



新能源车与储能双重需求推动公司营收扩大



前三季度,国轩高科产销两旺,营业收入与归母净利润均取得三位数增长。其中三季度单季,公司实现营业收入57.88亿元,同比增长166%,分别较一季度、二季度增长48%、23%;归属于上市公司股东的净利润8556万元,同比增长355%,并分别较一季度、二季度增长166%、164%。



报告期内,国轩高科客户结构持续优化。在继续扩大电动车客户同时,加快储能市场布局。



值得一提的是,公司今年在储能领域持续发力。10月9日,国轩高科与苏美达签订《战略合作协议》,双方拟在电力工程特别是储能领域积极探索,基于双方的优势资源着力开发大型集中式储能、移动电源车、电池银行等储能市场,双方约定于未来三年内总计合作储能项目预计10GWh。10月20日,国轩高科公告,全资子公司合肥国轩中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2,预计项目采购总量不超过600MWh,据测算中标金额合计约8亿元。



产能释放助推长期战略目标达成



公司全球布局不断完善,产能释放加速。据中国动力电池产业创新联盟数据显示,2022年1-9月,国内动力电池产业保持高速发展。国轩高科以9.35GWh装车量稳居行业第四,装车量较上年同期增长 98%。



根据国轩高科的未来规划,2022年产能突破100GWh、2025年拟突破300GWh。为实现上述目标,今年以来,公司多个生产基地项目相继落地。



8月,桐城国轩年产40GWh项目一期正式投产。桐城国轩是国轩高科第十大电池生产基地。项目分三期建设,一期年产10GWh,二期规划产能20GWh,三期规划10GWh。部分产品将定向出口至美国、印度等海外市场。



9月,柳州国轩一期年产10GWh项目正式投产。据悉柳州国轩主要客户包括上汽通用五菱、印度塔塔。今年以来柳州国轩向印度市场交付的产品已占印度新能源车辆市场的大半份额,预计第四季度,柳州国轩还将进一步扩大对东风柳汽、柳工、以及东盟国家区域的动力电池包产品供货。



此外据公告,公司董事会通过了在合肥新站开发区新建年产20GWh动力电池基地项目议案,规划为国际知名车企中高端车型提供全球领先的高续航电池配套;在广西柳州新建年产10GWh动力电池基地项目议案,满足华南及南亚、东南亚市场客户需求。未来公司将持续扩大公司产能规模,完善产业布局,为全球市场提供物美价廉新能源产品。





