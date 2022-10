Thursday, 27 October 2022, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical赞助全球Scrip奖项的中国生物制药奖

阿德莱德,澳大利亚/圣地亚哥,美国, 2022年10月27日 - (亚太商讯) - Avance Clinical 将出席下个月在伦敦举办的全球生物科技Scrip奖项颁奖典礼,并且赞助颁发中国生物制药奖。



Avance Clinical对进入中国生物制药奖最终候选名单的公司表示祝贺,它们分别是:



- 安泰康赛

- 百济神州

- 腾盛博药

- 三叶草生物制药

- 云顶新耀



Avance Clinical的首席执行官Yvonne Lungershausen女士将在2022年11月30日举行的颁奖典礼上亲自颁发该奖项,全球商务拓展总监 Liahna Toy女士也将参加该典礼。据悉,将有超过400家生物科技公司参加此次颁奖典礼。



关于中国生物制药奖, Yvonne Lungershausen发表了自己的想法:



“我们有超过20%的客户来自中国,亲眼看到中国生物制药的在全球制药创新舞台上大放异彩,赞助该奖项也是为了表达我们对中国生物制药公司的敬意。目前,Avance Clinical的很多中国客户都计划获得FDA的监管审批。我们已经正式启动北美本地运营模式,为客户提供全新的GlobalReady服务。 与我们合作,既满足了他们在澳洲提前开启早期临床试验的时间战略需求,也满足了其后期研发进入美国市场,获取更多中心以及患者资源的地域战略需求,同时做到研发周期以及研发地区的无缝衔接。



Avance Clinical在澳大利亚的运营模式可以帮助客户获得43.5%的税务补助以及满足全球临床监管要求的临床数据。GlobalReady服务将满足客户在研发后期获得美国FDA审批的需求。 我们规模的迅速扩张以及高“回头客”率已经很好的证明了我们有能力帮助客户实现临床研发的最终成功。”



今年是Scrip奖成立的第十八个年头,此次颁奖典礼让全球制药行业的领导者们齐聚一堂,庆祝整个行业的最佳创新以及个人和公司获得的成就。典礼上将公布15个不同奖项的最终获奖单位以及个人。



Avance Clinical是一家拥有北美运营模式的澳大利亚本土CRO公司,致力于为本地以及国际生物制药公司提供符合国际标准的临床研究服务,服务范围横跨各个临床研究阶段。



同时,Avance Clinical也是一家被澳大利亚基因科技监管办公室(OGTR)认证的基因科技CRO,这使其有资格进行疫苗以及基因修饰生物体相关的临床研究。



首席执行官Yvonne谈到,“我们有着非常高的回头业务率,这足以证明我们的技术以及以客户为本的临床专家可以在快节奏和强竞争的环境中脱颖而出,满足我们客户的需求。”



Avance Clinical在过去两年连续被Frost & Sullivan评为“CRO最佳实践奖”。



更多信息:

- 了解澳大利亚临床试验优势https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

- 了解Avance Clinical在细胞和基因疗法领域的经验www.avancecro.com/avance-clinical-featured-in-endpoints-news-on-cell-gene-therapy-capabilities/

- 了解更多Avance Clinical执行临床试验的优势: enquiries@avancecro.com



关于Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司,他们需要快捷灵活的临床研究服务。



Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有24年历史的CRO公司在过去两年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。



临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策,让我们可以更经济,精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助,同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本,灵活多变,经手的临床研究覆盖超过105个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可,包括美国FDA以及欧洲EMA。



技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富,有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata、Oracle和Medrio都是我们的系统长期供应商。



媒体联系方式:

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



