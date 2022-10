Wednesday, 26 October 2022, 18:19 HKT/SGT Share:

来源 Yunkang Group Limited 云康集团(02325.HK)荣获香港股票分析师协会《上市公司年度大奬2022》

香港, 2022年10月26日 - (亚太商讯) - 中国领先医学运营服务提供商-云康集团有限公司(「云康集团」或「集团」)(股票编号:02325.HK)荣获香港股票分析师协会颁发的《上市公司年度大奬2022》,以表扬集团于业务营运及投资者关系工作的卓越表现。

云康集团香港公司董事曹夏平博士(右) 代表集团接受香港证券及期货专业协会庞卓斌副会长(左)颁发 《上市公司年度大奬2022》

云康集团是中国一家提供全面诊断检测服务的医学运营服务提供商,通过专业的诊断技术及强大的标准化能力、广大的客户群,实现了快速且可持续的业务增长。云康集团香港公司董事曹夏平博士表示:「未来,云康将秉持『共建、共生、共享 』的理念,为客户提供更为专业、精准、高效、便捷的医疗与健康服务。」



《上市公司年度大奬2022》,由香港股票分析师协会联同新城财经台举办,旨在嘉许有突出表现或者具有潜力的上市公司,以及表扬重视公司透明度和关注投资者关系的上市公司。为广大投资者建立一套客观参考指标,宣扬公司管治的重要性。期望香港作为证券上市买卖的其中一个主要国际市场,能够不断增长壮大,与时俱进。



关于云康集团有限公司



云康集团有限公司(香港主板上市编号:02325.HK)是中国的一家医学运营服务提供商。集团通过利用自身专业的诊断能力以及覆盖全国的医联体服务网络,逐渐发展成为医学运营服务的领先平台。作为中国医学运营服务市场领先企业之一,云康旗下坐拥三大业务线,涵盖为医联体提供的诊断检测服务、诊断外包服务、及为非医疗机构客户提供的诊断检测服务。



传媒查询:

意博资本文化有限公司

吴霆远 Terence Ng 3890 7512

欧阳丽珠 Doris Au Yeung 3890 7513

任振悦子 Sherry Ren 3890 7514

电邮:ir_yunkang@vsfg.com





